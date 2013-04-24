ТОП-10 банковских рекламных роликов начала 2013

Пока готовится новый формат блога о банковской рекламе, восполним вакуум «горячей десяткой» роликов. Победитель - перевод денег за один блин…
10 место – Восточный Экспресс банк готовит аппетитный кредит
Желтые комиссии и зеленые переплаты – это лишнее. Нужен паспорт и красный ноль по кредиту. Что из этого получилось через 15 минут в духовке? Можно было бы и показать…
9 место – Банк Москвы не химичит
Мутная колба с кредитами и зеленые (что бы это значило?) перчатки. Колба взрывается, перчатки выбрасываются. Химик в красном показывает прозрачный кредит. Стоило бы добавить: «мы не химичим»…
8 место – Посейдон чувствует себя как дома в Сбербанке
Посейдон меряет шагами офис Сбербанка и заявляет, что прямо здесь у него будет аквариум и ванна.
7 место – ВТБ 24 миллион раз говорит «Да»
Люди радуются произнесенному по телефону слову «Да!». Девушка тоже торопится дать согласие, хотя еще не получила предложения и кольца от жениха. Не передумает ли тот?…
6 место – Ситибанк предлагает купить братика
Менеджер не расстается с телефоном на совещании, общаясь с семьей, оплатив интернет и купив велосипед сыну. Жена сообщает, что сын просит братика. Да уж!
5 место – С Брюса в Трасте срывают голливудскую одежду
Брюс на фоне развалин и пожара, позади верблюд, проходит женщина-кабаре в красном и ростовой мишка, Брюс отказывается от шампанского и идет в офис банка.
4 место – Дапкунайте с МастерКард помогает на бензозаправке
Ингеборга уже не новичок в банковской рекламе: были уже и Банк Москвы и ВТБ 24. Теперь вот специальная акция от МастерКард . Очень искренне…
Бронзовое 3 место - А с ипотекой Россельхозбанка можно и в музее жить
«А кровать у окна поставьте!» - размах у этого ипотечного клиента поболе будет, чем у Посейдона в Сбербанке.
Серебряное 2 место – Заснешь с картой ТКС-банка, а знаешь, где тогда проснешься?
Ты выбираешь – с кем и где ты заснешь, и где ты проснешься (почему-то не сказано с кем)… Эротично, эстетично, эклектично. Для победы не хватило более романтичной музыки типа «Эммануэль»…
Победитель, золотое 1 место – Золотая Корона переводит деньги за один блин
Вера Брежнева мало что красавица, так еще и заботливая дочь. Мама – настоящая по жизни, из Киева. И блины настоящие…
Комментарии 2
Гермесу вообще понравилось в Сбербанке подрабатывать. Он на Олимп врядли вернётся.