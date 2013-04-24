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ТОП-10 банковских рекламных роликов начала 2013

24.04.2013 18:05 2 6 116 просмотров
Пока готовится новый формат блога о банковской рекламе, восполним вакуум «горячей десяткой» роликов. Победитель - перевод денег за один блин…

10 место – Восточный Экспресс банк готовит аппетитный кредит

Желтые комиссии и зеленые переплаты – это лишнее. Нужен паспорт и красный ноль по кредиту. Что из этого получилось через 15 минут в духовке? Можно было бы и показать…

9 место – Банк Москвы не химичит

Мутная колба с кредитами и зеленые (что бы это значило?) перчатки. Колба взрывается, перчатки выбрасываются. Химик в красном показывает прозрачный кредит. Стоило бы добавить: «мы не химичим»…

8 место – Посейдон чувствует себя как дома в Сбербанке

Посейдон меряет шагами офис Сбербанка и заявляет, что прямо здесь у него будет аквариум и ванна.

7 место – ВТБ 24 миллион раз говорит «Да»

Люди радуются произнесенному по телефону слову «Да!». Девушка тоже торопится дать согласие, хотя еще не получила предложения и кольца от жениха. Не передумает ли тот?…

6 место – Ситибанк предлагает купить братика

Менеджер не расстается с телефоном на совещании, общаясь с семьей, оплатив интернет и купив велосипед сыну. Жена сообщает, что сын просит братика. Да уж!

5 место – С Брюса в Трасте срывают голливудскую одежду

Брюс на фоне развалин и пожара, позади верблюд, проходит женщина-кабаре в красном и ростовой мишка, Брюс отказывается от шампанского и идет в офис банка.

4 место – Дапкунайте с МастерКард помогает на бензозаправке

Ингеборга уже не новичок в банковской рекламе: были уже и Банк Москвы и ВТБ 24. Теперь вот специальная акция от МастерКард . Очень искренне…

Бронзовое 3 место - А с ипотекой Россельхозбанка можно и в музее жить

«А кровать у окна поставьте!» - размах у этого ипотечного клиента поболе будет, чем у Посейдона в Сбербанке.

Серебряное 2 место – Заснешь с картой ТКС-банка, а знаешь, где тогда проснешься?

Ты выбираешь – с кем и где ты заснешь, и где ты проснешься (почему-то не сказано с кем)… Эротично, эстетично, эклектично. Для победы не хватило более романтичной музыки типа «Эммануэль»…

Победитель, золотое 1 место – Золотая Корона переводит деньги за один блин

Вера Брежнева мало что красавица, так еще и заботливая дочь. Мама – настоящая по жизни, из Киева. И блины настоящие…

Комментарии 2

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Посейдон чувствует себя как дома в Сбербанке

Гермесу вообще понравилось в Сбербанке подрабатывать. Он на Олимп врядли вернётся.
smile:)
Екатерина Ахматова  (ЦветокВишни)
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Мне очень нравится реклама ипотечных кредитов в ГПБ, в этом ролике есть не только динамика но и какая-то искренность
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