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Ассорти зарубежных банковских рекламных роликов

30.04.2013 14:22 1 3 513 просмотров
Чем вас, уважаемые любители банковской рекламы, еще попотчевать? Вот небольшая подборка роликов из недавних кампаний ближнего и не очень зарубежья.

Белкам не место в дома

В России белорусские рубли принято называть «зайчиками» (этот зверек был на банкноте в 1 рубль), а вот МТБанк называет тамошние деньги «белками» (с банкноты в 50 копеек). В роликах банка их прячут в томик «Капитала», кухонную банку с крупой и под матрас. Белки компьютерные, но прямо как живые! Ждем ролика, в котором белку будут прятать в ажурных женских чулках…


Ихний Чак против нашего Брюса

Польский банк WBK в 2012-13 гг. показал уже 12 роликов с американским актером Чаком Норрисом, который вовсю пользуется банковскими услугами. С искрометным юмором обыгрываются языковые расхождения. Пан Чаку рушит мебель, ездит на олене и присматривает за симпатичными клиентками и сотрудниками банка.

Клуни на Бора Бора находит пиратский клад

Помните как в первой рекламе норвежского банка DnB NOR дама просыпается в ужасе, так как ничего не помнит, что было вчера? Судя по разным предметам (кольцу, свадебному платью, маске лошади и интимным фото) было что-то бурное… Ну, а когда из ванной выходит Джордж Клуни и называет тебя «дорогой» и предлагает выбрать дом в Лиллестреме…
А ведь было и продолжение. Возлюбленные едут на Бора Бора, где пираты прячут клад, а везучие его находят.

Карта-невидимка от Барклайз

Ну и на десерт очень смешной ролик про карточные новации

Комментарии 1

Mephistophilus  (Desperado17)
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Да креативно получилось про карту-невидимку smile:D
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