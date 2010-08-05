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Кейс 30: Банки делают ставку и на рокеров

05.08.2010 13:31 6 3 784 просмотра
Банки все чаще нацеливают свои рекламные послания на более узкие целевые группы. Маркетинг превращается в таргетинг – так проще удовлетворить потребности клиента, проще спрямить рекламные коммуникации, выбрать канал. Альфа-Банк в августе проводит кампанию, нацеленную на молодых поклонников рок-музыки.

Кампания включает в себя размещение наружной рекламы в «Лужниках», в которых часто проходят рок-концерты. Здесь же должен пройти анонсированный концерт группы U2.

Визуалы представляют из себя изображения мужских и женских торсов с татуировкой. Слоган звучит: «Альфа-Банк там, где рок! А где ты?..».



Характер рекламы в большей степени нацелен на молодежь, а не на более возрастных рокеров. Но те и так знают, что Альфа-Банк «специализируется» на поддержке концертов рок-звезд мирового уровня – Стинга, Карлоса Сантаны, Брайана Адамса, Марка Нофлера, Aerosmith и др.

Для привлечения же более возрастной и брутальной аудитории рокеров и байкеров больше подходят промо-акции с использованием, например, таких культовых символов, как харлеи и чопперы. Известно, что тот же Альфа-Банк делал промо-акцию в Новосибирске, по улицам которого ездила колонна байкеров с флагами и логотипами банка. В Екатеринбурге СКБ-банк три года назад проводил… бронепробег. Там во главе колонны мотоциклистов шел бронетраспортер.


Такие рекламные акции оцениваются неоднозначно в широкой аудитории, но находят понимание в узком кругу, поэтому тут необходимо правильно выбирать канал коммуникации.

P.S.:
Что касается использования в банковской рекламе татуировок, боди-арта и просто рисования по телу – об этом будет отдельный кейс.

Комментарии 6

Олег Трегубов  (TreOV)
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На эту тему "сломано" уже много копий, а вывод как правило получается онин: рекламные компании, нацеленные на узкие аудитории, не слишком хорошо их "притягивают", за то очень хорошо могут "распугать" уже имеющихся клиентов.
Можно хорошо эксплуатировать только широкие аудитории: семейные, пенсионеры, молодежь и т.д., но начав себя позиционировать как банк для пенсионеров, будет тяжело "загнать" туда потом молодежь, например.
То, что сделал Альфа-банк можно было бы использовать, например, локально и только для какого-либо концерта, но пиариться с такими плакатами везде - это неразумно, многие "на дух" может не переносят рок из их клиентов, что станет подсознательным поводом у них для смены банка. Обратите внимание, что крупные банки либо одновременно пиарятся по различным аудиториям, либо делают это как-то обезличенно.
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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дальше будет больше: The segment of one
идея все более популярна, но не представляю себе, как это может осуществить действительно БОЛЬШОЙ банк. Это больше стратегия нишевого игрока.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Тот же интернет дает массу возможностей реализации такой стратегии. И многие БОЛЬШИЕ банки уже научились одновременно вести кампании на разные группы. Это, просто, все не так хорошо заметно, как массовые рекламные акции...
Более того, маркетологи-футуристы уже думают над технологиями "индивидуальной рекламы", то есть рекламы, настроенной на конкретного человека. В современном мире уже и это становится возможным...
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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О! было бы интересно обы этом узнать поподробнее. Мы работаем в нишевом сегменте - состоятельные лица, до которых обычными средствами не достучишься. А где есть инфо о технологиях "индивидуальной рекламы". может быть мы ее уже и используем, просто не знаем, что это так называется smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Что касается интернета, то про технологии "большого брата" буквально сегодня была интересная http://www.bfm.ru/articles/2010/08/04/anonimnost-v-internete-prevratilas-v-mif.html перепечатка из WSJ... http://www.bfm.ru/articles/2010/08/04/anonimnost-v-internete-prevratilas-v-mif.html
С UHNWIs сложнее - они сами не так активны в сети, но добыть массу информации можно и без этого: и анализировать, анализировать... Результатом должно стать уникальное предложение, отвечающее запросам данного человека, поданное в нужное время в нужном месте, в интересном потенциальному клиенту формате...
Например, любитель охоты на акул обнаруживает в брюхе очередного трофея бутылку с индивидуальным посланием от банка... Но это дорого - можно и подешевле. В одном из кейсов, например, я писал про то, как Номос-банк рассылал журналы Профиль с индивидуальным дизайном...


Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Merci!
да, что-то похожее и мы делаем. Допустим, бьется человек с какой-то проблемой. Мы ее решаем. Если получается и человек доволен, и мы в итоге.
А статейка интереснейшая. Сейчас как раз интернет портал разрабатываем (страница совсем устарела) - неплохо было бы подумать о таких технологиях!
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