Кейс 30: Банки делают ставку и на рокеров

Банки все чаще нацеливают свои рекламные послания на более узкие целевые группы. Маркетинг превращается в таргетинг – так проще удовлетворить потребности клиента, проще спрямить рекламные коммуникации, выбрать канал. Альфа-Банк в августе проводит кампанию, нацеленную на молодых поклонников рок-музыки.
Кампания включает в себя размещение наружной рекламы в «Лужниках», в которых часто проходят рок-концерты. Здесь же должен пройти анонсированный концерт группы U2.
Визуалы представляют из себя изображения мужских и женских торсов с татуировкой. Слоган звучит: «Альфа-Банк там, где рок! А где ты?..».
Характер рекламы в большей степени нацелен на молодежь, а не на более возрастных рокеров. Но те и так знают, что Альфа-Банк «специализируется» на поддержке концертов рок-звезд мирового уровня – Стинга, Карлоса Сантаны, Брайана Адамса, Марка Нофлера, Aerosmith и др.
Для привлечения же более возрастной и брутальной аудитории рокеров и байкеров больше подходят промо-акции с использованием, например, таких культовых символов, как харлеи и чопперы. Известно, что тот же Альфа-Банк делал промо-акцию в Новосибирске, по улицам которого ездила колонна байкеров с флагами и логотипами банка. В Екатеринбурге СКБ-банк три года назад проводил… бронепробег. Там во главе колонны мотоциклистов шел бронетраспортер.
Такие рекламные акции оцениваются неоднозначно в широкой аудитории, но находят понимание в узком кругу, поэтому тут необходимо правильно выбирать канал коммуникации.
P.S.:
Что касается использования в банковской рекламе татуировок, боди-арта и просто рисования по телу – об этом будет отдельный кейс.
Комментарии 6
Можно хорошо эксплуатировать только широкие аудитории: семейные, пенсионеры, молодежь и т.д., но начав себя позиционировать как банк для пенсионеров, будет тяжело "загнать" туда потом молодежь, например.
То, что сделал Альфа-банк можно было бы использовать, например, локально и только для какого-либо концерта, но пиариться с такими плакатами везде - это неразумно, многие "на дух" может не переносят рок из их клиентов, что станет подсознательным поводом у них для смены банка. Обратите внимание, что крупные банки либо одновременно пиарятся по различным аудиториям, либо делают это как-то обезличенно.
идея все более популярна, но не представляю себе, как это может осуществить действительно БОЛЬШОЙ банк. Это больше стратегия нишевого игрока.
Более того, маркетологи-футуристы уже думают над технологиями "индивидуальной рекламы", то есть рекламы, настроенной на конкретного человека. В современном мире уже и это становится возможным...
С UHNWIs сложнее - они сами не так активны в сети, но добыть массу информации можно и без этого: и анализировать, анализировать... Результатом должно стать уникальное предложение, отвечающее запросам данного человека, поданное в нужное время в нужном месте, в интересном потенциальному клиенту формате...
Например, любитель охоты на акул обнаруживает в брюхе очередного трофея бутылку с индивидуальным посланием от банка... Но это дорого - можно и подешевле. В одном из кейсов, например, я писал про то, как Номос-банк рассылал журналы Профиль с индивидуальным дизайном...
да, что-то похожее и мы делаем. Допустим, бьется человек с какой-то проблемой. Мы ее решаем. Если получается и человек доволен, и мы в итоге.
А статейка интереснейшая. Сейчас как раз интернет портал разрабатываем (страница совсем устарела) - неплохо было бы подумать о таких технологиях!