Бахыт Килибаев – сценарист легендарной «Иглы» с Цоем и автор серии роликов МММ. С 2000 года он работал в Казкоммерцбанке исполнительным директором по рекламе, а еще до этого с 1993 года снял для него россыпь легендарных в Казахстане роликов. В России они менее известны. Как и ролики Бекмамбетова для того же Казкоммерцбанка в стиле банка Империал. Но это яркие образцы банковской рекламы.
1993 – Я люблю леденцы и хлопушки…
Детская песенка, мультик – неизвестному тогда банку нужно было выделиться, стать узнаваемым. Можно назвать это одним из первых примеров вируса, когда коммуникацию подхватили дети и транслировали на родителей и дальше…
А вот еще про пирата и вклады
И вот еще…
1994 – Самая красивая
Ролик в стиле рекламы «Вентиляторного завода» - своеобразный мюзикл: красивая девушка, яркие костюмы, танцы и навязчивая песня.
1994 – Место встречи
Вот еще музыкальный ролик (дуэт «Мюзикхолл»).
А вот ролик с молодым тогда актером Алексеем Серебряковым (спустя почти 20 лет он сыграет экс-босса Килибаева – Сергея Мавроди в «ПираМММиде»).
Серия роликов Бекмамбетова «Легенды о кладах» а-ля банк «Империал»
Чингизхан
Уильям Кидд
Оливье Ле Вассер
Ну и на десерт: редчайший ролик Тимура Бекмамбетова уже для банка «Славянский» из серии «Поэты» - Хармс «Коньки». Бекмамбетов считает этот ролик своей лучшей работой - снят он в Серебряном бору на обычный фотоаппарат…
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