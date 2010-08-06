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Кейс 3-1/8: Чемпионат банковских сайтов – шорт лист 16

06.08.2010 13:15 2 2 133 просмотра
Проанализировать даже 32 сайта оказалось делом нелегким и времязатратным. ЧМ давно закончился, уже и Лига Чемпионов началась, а мы добрались только до 1/8 финала. Вот своеобразный шорт-лист - 16 отобравшихся сайтов, которые теперь разбиты на пары, и в их очном поединке решится, кто лучший. Делайте ставки...


Сбербанк России - Абсолют



Ситибанк - Уралсиб



МДМ Банк - Росбанк



Альфа-Банк - Райффайзенбанк



Газэнергопромбанк - ДжиИ Мани



НОМОС - Русский Стандарт



Нордеа Банк - ВТБ 24



ПромсвязьбанкЮниКредит Банк



Комментарии 2

Елка К  (Elin)
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Я забыла (или не знала) по какому признаку надо отбирать сайты, но с точки зрения поиска нужной информации и общей юзобилитности:
1) Райф
2) Альфа
3) Абсолю и ВТБ 24
4) Уралсиб

Один из самых тяжелых для поиска - Сбербанк - но ему можно просить - там столько регионов. и для каждого региона своя инфа.

На сайте Сити у меня разбегаются глаза...
Нордиа мне просто не нравится совей серостью что ли...

К сайту нового МДМ я ещё не привыкла.

остальными не пользовалась - мнений никаких
Nadezhda Larchuzhenkova  (tapusonok)
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to Вадим Логинов:
Здравствуйте Вадим!
Я прочитала Вашу заметку на сайте Банки.ру относительно анализа Банковских сайтов. В настоящее время я провожу исследование в рамках своего диссертационного проекта (я заканчиваю Masters degree thesis в University of Nottingham. Тема моего исследования – влияние Социальных медиа на Банки в России. Если я правильно поняла сферу Ваших интересов, то Вы являетесь одним из немногих экспертов в области Интернет-маркетинга в России и одновременно относитесь к финансовому сектору, поэтому я предположила что сфера социальных медиа может быть знакома Вам. Я хотела Вас попросить принять участие в моем исследовании, т.к. социальные медиа в России только развиваются и в действительности очень сложно найти людей с опытом в интернет-маркетинге и финансах. Я буду очень признательна, если Вы сможете заполнить Анкету И/ ИЛИ поучаствовать в интервью по Skype (как вам будет удобнее). Заполнение Анкеты занимает примерно 30 мин.
Пожалуйста, если вы готовы принять участие в исследовании, свяжитесь со мной удобным для вас способом – e-mails: tapusonok@yahoo.com; tapusonok@mail.ru ; skype: tapusonok и я направлю Вам анкету / либо свяжусь с Вами по skype
Благодарю Вас за время, уделенное прочтению данного сообщения!
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Надежда Ларчуженкова
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