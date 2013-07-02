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Открытие «Каталога банковской рекламы»

02.07.2013 13:11 10 2 219 просмотров
Банковскую рекламу (как предмет своеобразного искусства и практический инструмент маркетинга) я начал коллекционировать еще лет 20 назад: записывал на VHS ролики, вырезал из журналов макеты, делал фотографии наружки. Массив накапливался, появилась возможность его изучать, анализировать. Это помогало в работе, частном консалтинге, написании статей. Время шло, коллекция росла, появилось желание всем этим поделиться… С теми, кто работает с этим, кому это интересно.

С появлением Интернета возможности сбора и дистрибуции любой информации существенно выросли. Портал Банки.ру сумел стать мощным информационным концентратором для банковской аудитории. И где как не здесь должен был появиться удобный формат для изучения и представления банковской рекламы. Перед вами первая наша совместная попытка все это систематизировать, каталогизировать, сделать удобный механизм для работы. Огромное спасибо за предоставленную возможность!

Вы видите сейчас всего 10% от «айсберга», работа начата и продолжается (нужно все каталогизировать, отформатировать, оцифровать, сделать описания). Но хочется уже сейчас включить в этот процесс все заинтересованные стороны. Чтобы итоговый продукт был максимально интересен и полезен.

Планируется внести в Каталог все рекламные кампании всех ведущих банков-рекламодателей. Не только российских, но и «советских», а также украинских, белорусских и казахских. Все лучшие кампании. По мере появления будет добавляться новая реклама, восстанавливаться антология старой, расширяться сопроводительные описания. Помогайте, поправляйте, дополняйте… Присылайте материалы. Обсуждайте.

В итоге все это должно сильно помогать в работе: будить креатив, исключать банальные повторы, помогать делать эффективную рекламу. В конце концов, это не только мое мнение, что смотреть банковскую рекламу бывает просто очень интересно…

В добрый путь, Каталог банковской рекламы на портале Банки.ру!

Комментарии 10

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Хочу здесь начать благодарить тех, кто начал делать вклад в развитие коллекции:
Кирилл Рожовецкий - 5 оригинальных экспонатов
Аркадий Лозовский  (lozovsky77)
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Большая часть каталога будет состоять из фотографий улыбающихся девушек в деловых костюмах с подписями типа "САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ - ДЛЯ ВАС!"
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Аркадий, обещаю. что как только основная часть материалов будет загружена, обязательно посчитаю процентное соотношение улыбающихся девушек в банковской рекламе. Хотя это частый и избитый прием, но все-таки используются и иные.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Большое спасибо Росавтобанку за присланные материалы.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Огромное спасибо Екатерине Ахматовой за присланную подборку
Ольга Гуськова  (GoDigital)
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Отличная идея! Надюсь, креатив действительно будет разбужен и реклама банков в России перейдет на новый уровень. Спасибо вам за труды.
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