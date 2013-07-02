Открытие «Каталога банковской рекламы»

Банковскую рекламу (как предмет своеобразного искусства и практический инструмент маркетинга) я начал коллекционировать еще лет 20 назад: записывал на VHS ролики, вырезал из журналов макеты, делал фотографии наружки. Массив накапливался, появилась возможность его изучать, анализировать. Это помогало в работе, частном консалтинге, написании статей. Время шло, коллекция росла, появилось желание всем этим поделиться… С теми, кто работает с этим, кому это интересно.
С появлением Интернета возможности сбора и дистрибуции любой информации существенно выросли. Портал Банки.ру сумел стать мощным информационным концентратором для банковской аудитории. И где как не здесь должен был появиться удобный формат для изучения и представления банковской рекламы. Перед вами первая наша совместная попытка все это систематизировать, каталогизировать, сделать удобный механизм для работы. Огромное спасибо за предоставленную возможность!
Вы видите сейчас всего 10% от «айсберга», работа начата и продолжается (нужно все каталогизировать, отформатировать, оцифровать, сделать описания). Но хочется уже сейчас включить в этот процесс все заинтересованные стороны. Чтобы итоговый продукт был максимально интересен и полезен.
Планируется внести в Каталог все рекламные кампании всех ведущих банков-рекламодателей. Не только российских, но и «советских», а также украинских, белорусских и казахских. Все лучшие кампании. По мере появления будет добавляться новая реклама, восстанавливаться антология старой, расширяться сопроводительные описания. Помогайте, поправляйте, дополняйте… Присылайте материалы. Обсуждайте.
В итоге все это должно сильно помогать в работе: будить креатив, исключать банальные повторы, помогать делать эффективную рекламу. В конце концов, это не только мое мнение, что смотреть банковскую рекламу бывает просто очень интересно…
В добрый путь, Каталог банковской рекламы на портале Банки.ру!
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Кирилл Рожовецкий - 5 оригинальных экспонатов