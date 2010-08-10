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Кейс 31: Тема семейного непонимания и разводов

10.08.2010 15:37 4 3 206 просмотров
В банковской рекламе в подавляющем числе случаев изображения семейных пар демонстрируется счастье, улыбки, детишки и т.п. Но для тех, кто в данный момент в ссоре со своей половиной, пытается добиться ее расположения или даже в разводе, такой посыл не «в кассу». И некоторые банки идут на то, чтобы восполнить этот пробел…

«Ваша жизнь. Наш бизнес» - в рекламе услуг агента по недвижимости Сведбанка счастливый клиент, женившийся уже 4 раза…


А здесь Ситибанк конкурирует с невнимательным мужем – в отличие от него «…мы замечаем, когда вы покупаете что-то оригинальное».



Ну, а этому хлопцу украинский Райффайзен обещает кредит оформить быстрее, чем его девушка согласится.


Этой же жене легче воспользоваться кредиткой Дельта банка, чем двадцать минут мурлыкать, уговаривая мужа-скрягу купить кота (реклама 2006г.)...

Комментарии 4

Анна Миронова  (annette)
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Считаю, очень креативный подход к продвижению продуктов. По сравнению с "заезженной" тематикой семейного благополучия, такая реклама запоминается.
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
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Уверен, что ЛЮБЫЕ отрицательные эмоции не будут способствовать в продвижении банковских продуктов. А привидённые выше примеры ещё ничего не показывают.
Iriema  (Iriema)
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Я ни разу не специалист по рекламе)), но мне кажется, что любой нестандартный подход к рекламе привлекает внимание потенциального клиента. Зацепила реклама - обратили внимание на "продвигаемый" продукт. smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
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Все же полагаю в любом деле, а уж в таком тонком как реклама, не стоит переходить грань дозволенного. В приведенных примерах, конечно, ничего такого нет, но лих беда начала… В памяти брутальная реклама Чичваркина и похожих бизнес-деятелей, а за ней и банковская реклама потянулась (БТА). Гром и молнии они себе обеспечили… но вот как с репутацией?.. Так вот не хотелось бы, чтобы кто-то переходил некую черту дозволенности. Так что, креативщики, не креативте в минус, помните, не все способы хороши и деньги пахнут…
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