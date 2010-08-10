Кейс 31: Тема семейного непонимания и разводов

В банковской рекламе в подавляющем числе случаев изображения семейных пар демонстрируется счастье, улыбки, детишки и т.п. Но для тех, кто в данный момент в ссоре со своей половиной, пытается добиться ее расположения или даже в разводе, такой посыл не «в кассу». И некоторые банки идут на то, чтобы восполнить этот пробел…
«Ваша жизнь. Наш бизнес» - в рекламе услуг агента по недвижимости Сведбанка счастливый клиент, женившийся уже 4 раза…
А здесь Ситибанк конкурирует с невнимательным мужем – в отличие от него «…мы замечаем, когда вы покупаете что-то оригинальное».
Ну, а этому хлопцу украинский Райффайзен обещает кредит оформить быстрее, чем его девушка согласится.
Этой же жене легче воспользоваться кредиткой Дельта банка, чем двадцать минут мурлыкать, уговаривая мужа-скрягу купить кота (реклама 2006г.)...
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