Новые пополнения Каталога рекламы: «горячая дюжина» роликов весны-лета 2013 года

Каталогу на Банки.ру исполнился месяц. Рекламная жизнь кипит: шоппинг, работа на даче, танцы, хоккей, ограбление, свадьба, супергерои и даже инопланетяне…
12. MasterCard
Благодарственный ролик для принявших участие в акции «Вместе против рака». Звезды – Крюков, Шелест, Дапкунайте. Выделяется девушка в желтой майке с красной стрелкой на груди.
11. Банк Югра
«Дачных» роликов в этом году уже несколько – РСХБ, Совкомбанк и др. Но этот выделяется. Мама звонит сыну на работу с дачи – самое время поговорить. Сын нервничает – полная версия ролика полностью передает зрителю его состояние… Ку-ку – ку-ку.
10. Мастер-банк
Девушка калейдоскопично меняет наряды, совершая покупки за границей – за спиной меняются виды улиц зарубежных городов. Текст облечен в песенку…
9. Виза-Аэрофлот
А этот молодой человек только едет за границу. Из пробки по дороге в аэропорт его выдергивают спортсмены. Тоже, как и в MasterCard, всем спасибо…
8. Райффайзенбанк
А вот опять хоккей и знаменитость – Илья Ковальчук. Но его вклад «пяти копеек» на удачу в игру сборной России для победы не хватило. Ждем до новых побед…
7. Виза – Волшебник
И опять монетка - ее не хватает на развлечения сына, разве что фокусы с ней показывать. Хорошо, что есть карта, а мальчик рад молочному коктейлю. Музыка - Ингрид Майклсон «Everybody».
6. Русский Стандарт
И снова карты, путешествия, шоппинг, дети… Съемки ролика длились 4 дня, в 9 локациях в городе Кейптаун в ЮАР. В съемках участвовал 31 актер, более 80 членов съемочной команды. Музыка - «Feel Again» группы «One Republic».
5. Система А3
Оказывается, вот как супергерои оплачивают счета за электричество…
4. Сбербанк – Танго
Еще одно Спасибо, шоппинг… На это раз в стиле танго.
3. УБРиР
Внимание – это ограбление банка! По-уральски…
2. Кольцо Урала
А это свадьба по-уральски. Подаренные деньги делит «тесть» Светлаков…
1. ВТБ24 и Банк Москвы
Наконец, трейлер самого финансируемого блокбастера - Пришельцы захватывают небоскреб в центре столицы...
P.S.: Ждем осенней порции рекламы, а пока обсуждайте увиденное...
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