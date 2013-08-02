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Новые пополнения Каталога рекламы: «горячая дюжина» роликов весны-лета 2013 года

02.08.2013 17:26 3 2 054 просмотра
Каталогу на Банки.ру исполнился месяц. Рекламная жизнь кипит: шоппинг, работа на даче, танцы, хоккей, ограбление, свадьба, супергерои и даже инопланетяне…

12. MasterCard

Благодарственный ролик для принявших участие в акции «Вместе против рака». Звезды – Крюков, Шелест, Дапкунайте. Выделяется девушка в желтой майке с красной стрелкой на груди.

11. Банк Югра

«Дачных» роликов в этом году уже несколько – РСХБ, Совкомбанк и др. Но этот выделяется. Мама звонит сыну на работу с дачи – самое время поговорить. Сын нервничает – полная версия ролика полностью передает зрителю его состояние… Ку-ку – ку-ку.

10. Мастер-банк

Девушка калейдоскопично меняет наряды, совершая покупки за границей – за спиной меняются виды улиц зарубежных городов. Текст облечен в песенку…

9. Виза-Аэрофлот

А этот молодой человек только едет за границу. Из пробки по дороге в аэропорт его выдергивают спортсмены. Тоже, как и в MasterCard, всем спасибо…

8. Райффайзенбанк

А вот опять хоккей и знаменитость – Илья Ковальчук. Но его вклад «пяти копеек» на удачу в игру сборной России для победы не хватило. Ждем до новых побед…

7. Виза – Волшебник

И опять монетка - ее не хватает на развлечения сына, разве что фокусы с ней показывать. Хорошо, что есть карта, а мальчик рад молочному коктейлю. Музыка - Ингрид Майклсон «Everybody».

6. Русский Стандарт

И снова карты, путешествия, шоппинг, дети… Съемки ролика длились 4 дня, в 9 локациях в городе Кейптаун в ЮАР. В съемках участвовал 31 актер, более 80 членов съемочной команды. Музыка - «Feel Again» группы «One Republic».

5. Система А3

Оказывается, вот как супергерои оплачивают счета за электричество…

4. Сбербанк – Танго

Еще одно Спасибо, шоппинг… На это раз в стиле танго.

3. УБРиР

Внимание – это ограбление банка! По-уральски…

2. Кольцо Урала

А это свадьба по-уральски. Подаренные деньги делит «тесть» Светлаков

1. ВТБ24 и Банк Москвы



Наконец, трейлер самого финансируемого блокбастера - Пришельцы захватывают небоскреб в центре столицы...

P.S.: Ждем осенней порции рекламы, а пока обсуждайте увиденное...

Комментарии 3

Андрей Тишкин  (AndrewTishkin)
#
Хоть какая-то польза от рекламы - подцепил в плэйлист Feel Again и другие треки от OneRepublic smile:D
Андрей Тишкин  (AndrewTishkin)
#
Кстати, в каталоге рекламы почему-то не работает переход по страницам (внизу). Дальше первой уйти не получается. Проверил в двух браузерах, вроде проблема не в этом...
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