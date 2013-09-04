Осень банковской рекламы: десятка свежих роликов

С приходом осени открывается новый активный маркетинговый сезон. И в нашей коллекции уже пополнение: кота кормят помидором, у спартаковца спрашивают: «Сколько можно ждать?», страшные сны женщин, кошмар у закрытых дверей и сбитая из-за пользования мобильным банком на «зебре» девушка .
9-10. Ренессанс Кредит
В двух роликах банк рассказывает истории из жизни. В первом «Все началось с кредита на теплицу». Опять сценка дачной жизни (о моде на дачную тему в этом году мы уже говорили). Но порадовал пришедший в гости шалун-мальчик, который потчует хозяйским помидором сидящего под столом рыжего кота. Ролик>>
Во втором опять же модная сейчас тема рыбных трофеев. Особенно популярны щуки весом 21 кг. Ролик>>
8. Открытие
Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров сообщает, что в следующем сезоне «Спартак» будет играть на новом стадионе «Открытие Арена». «Сколько можно ждать?» - апеллирует водитель автобуса. И к нему мысленно присоединяется с тем же вопросом армия спартаковских болельщиков, но уже в смысле завоевания титулов…
«ПобеЖдать» - заключает Дмитрий. Ролик>>
7. Мастер-банк
Стюард спрашивает у очаровательной пассажирки» «Чай, кофе?...» Так и ожидается провокационное: «Потанцуем?». Но продолжение простое: «…сок?». Но, как говорится, какой вопрос -такой и ответ... Ролик>>
6. Сбербанк
Продолжение приключений богов на земле – Гермес берет телевизор в кредит.
Далее в ролике использован прием параллельного показа двух альтернативных вариантов развития сюжета. Завершается все это знакомством с очередной (какой уже по счету) земной девушкой. Ролик>>
4-5. ВТБ 24
Игроки в гольф – волевой прагматик дает другому (сомневающемуся) дельный совет. Ролик>>
А во втором ролике дочернего пенсионного фонда группы показан страшный сон женщины, развевающей деньги по ветру. Ролик>>
3. Русский Стандарт
В новом ролике использована схема знаменитого копирайта рекламы МастерКард. Найти нужные подгузники: 7 касаний. Заплатить за них: 1 касание. Быть современным отцом: Бесценно. Ролик>>
2. Альфа-Банк
Сейчас обычной рекламой трудно удивить, особенно в интернете. Поэтому в ход идут различные нестандартные решения. Вот кадры, снятых камерами видеонаблюдения томящихся у закрытых дверей людей. Ролик>>
1.ТКС-банк
И на «десерт» шедевральный ролик, совместивший в себя и социальный аспект вреда манипуляций с мобильником за рулем и лишнее упоминание мобильного банка. 18+ролик>>
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