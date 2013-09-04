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Осень банковской рекламы: десятка свежих роликов

04.09.2013 16:39 1 4 378 просмотров
С приходом осени открывается новый активный маркетинговый сезон. И в нашей коллекции уже пополнение: кота кормят помидором, у спартаковца спрашивают: «Сколько можно ждать?», страшные сны женщин, кошмар у закрытых дверей и сбитая из-за пользования мобильным банком на «зебре» девушка .

9-10. Ренессанс Кредит

В двух роликах банк рассказывает истории из жизни. В первом «Все началось с кредита на теплицу». Опять сценка дачной жизни (о моде на дачную тему в этом году мы уже говорили). Но порадовал пришедший в гости шалун-мальчик, который потчует хозяйским помидором сидящего под столом рыжего кота. Ролик>>

Во втором опять же модная сейчас тема рыбных трофеев. Особенно популярны щуки весом 21 кг. Ролик>>


8. Открытие

Спартаковский защитник Дмитрий Комбаров сообщает, что в следующем сезоне «Спартак» будет играть на новом стадионе «Открытие Арена». «Сколько можно ждать?» - апеллирует водитель автобуса. И к нему мысленно присоединяется с тем же вопросом армия спартаковских болельщиков, но уже в смысле завоевания титулов…
«ПобеЖдать» - заключает Дмитрий. Ролик>>


7. Мастер-банк

Стюард спрашивает у очаровательной пассажирки» «Чай, кофе?...» Так и ожидается провокационное: «Потанцуем?». Но продолжение простое: «…сок?». Но, как говорится, какой вопрос -такой и ответ... Ролик>>

6. Сбербанк

Продолжение приключений богов на земле – Гермес берет телевизор в кредит.
Далее в ролике использован прием параллельного показа двух альтернативных вариантов развития сюжета. Завершается все это знакомством с очередной (какой уже по счету) земной девушкой. Ролик>>

4-5. ВТБ 24

Игроки в гольф – волевой прагматик дает другому (сомневающемуся) дельный совет. Ролик>>


А во втором ролике дочернего пенсионного фонда группы показан страшный сон женщины, развевающей деньги по ветру. Ролик>>

3. Русский Стандарт

В новом ролике использована схема знаменитого копирайта рекламы МастерКард. Найти нужные подгузники: 7 касаний. Заплатить за них: 1 касание. Быть современным отцом: Бесценно. Ролик>>

2. Альфа-Банк

Сейчас обычной рекламой трудно удивить, особенно в интернете. Поэтому в ход идут различные нестандартные решения. Вот кадры, снятых камерами видеонаблюдения томящихся у закрытых дверей людей. Ролик>>

1.ТКС-банк

И на «десерт» шедевральный ролик, совместивший в себя и социальный аспект вреда манипуляций с мобильником за рулем и лишнее упоминание мобильного банка. 18+ролик>>

Комментарии 1

Гектор  (Гектор)
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Очень хороший обзор актуальной банковской рекламы! Спасибо! Посмотрел с интересом. Конечно до рекламы банк "Империал" это пока не дотягивает, но все с выдумкой. А у Тинькова - просто шедевр! Почти соната в нескольких частях со сменой настроений!
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