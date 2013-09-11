Это выражение радости Александра Сергеевича в письме Вяземскому вполне можно отнести и к его участию в банковской рекламе, где по популярности из числа исторических персонажей он занимает первое место.
Пушкин – это поистине один из самых известных российских брендов, что и обуславливает его частое использование в рекламе.
Начало участию образа великого поэта в российской банковской рекламе было положено еще в 90-е.
Банк Москвы – три карты
В этой рекламе 1999 года есть и сценка из «Пиковой дамы», и игра со смыслами слова «карта», и сама карта с автопортретом Пушкина.
Славянский – я помню чудное мгновенье
«Пушкин» из серии «Поэты» банка Славянский снят режиссером Тимуром Бекмамбетовым с юмором: молодой человек, заикаясь, никак не может высказать свои чувства, и за кадром начинают звучать знаменитые «Я помню чудное мгновенье…». Ролик>>
Монетный дом - Когда был Пушкин маленьким
Из-за черных кудрей и смуглой кожи его дразнили… Ролик>>
Риетуму - Пушкин на долларе
Банк Риетуму решил поместить портрет поэта на американский доллар.
Банк Пушкино – Мороз и солнце
Рисунки Пушкина, стихи банка Пушкино.Ролик>>
Банк Пушкино - Лохматый Пушкин
А за такой креатив назвать "Лохматым Пушкиным" зверька в воронежском зоопарке, думаю, Александр Сергеевич мог бы вызвать на дуэль… Ролик>>
Комментарии 0