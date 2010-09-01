Кейс 35: Сбербанк показал реальную любовь

Помните замечательную британскую романтическую комедию «Реальная любовь», которая входит в 10-ку лучших в мире рождественских фильмов? А Хью Гранта в роли премьера Великобритании? Вспомнили? Тогда в новой рекламе Сбербанка узнаете цитату про влюбленного в девушку в исполнении Киры Найтли, общающегося с ней с помощью написанного на картинках текста. И все это под лирическую музыку…
Новый ролик Сбербанка рекламирует потребительские кредиты. Девушка просит возлюбленного проводить ее в аэропорт. Тот опаздывает – девушка оказывается за стеклом в зоне вылета. Оказывается, что парень опоздал из-за того, что брал кредит в Сбербанке на покупку компьютера для подарка и поддержания связи в разлуке…
Все это под музыку композиции «Первый снег» группы «Моральный кодекс».
Ролик можно посмотреть здесь на YouTube
Профессионалы усматривают различные нюансы: мол компьютер дешевый для кредита, ассоциация с опозданием и ожиданием кредита не самая лучшая и т.д. Но в целом, особенно с точки зрения потребителя, реклама, на мой взгляд, получилась очень удачной. Присутствует сопереживание, некий сюжет, увязанный с предложением банка, лирическая музыка, наконец, любовь... Ход бронебойный, уже опробованный режиссером «Реальной любви» Ричардом Кертисом. А творческие цитаты из популярных фильмов - давно не новость.
Номинируем рекламу Сбербанка на Рекламу сентября.
Комментарии 6
Рассуждая с точки зрения девушки , мужчина, опоздавший на проводы в АЭРОПОРТ (а перелет немного стрессовое испытание и очень хорошо, когда тебя встречают и провожают, а тем более любимый человек)из-за оформления кредита - должен быть отправлен в ИГНОР, как умственно отсталый.
1) он 3 дня в отделении Банка сидел?
2) Ноут мог быть и получше
3) давно его надо было купить, а не перед самым отлетом
4) Лучше бы помог доехать до аэропорта, подарил цветы и кольцо (если ещё не сделал этого).... Обнял ну и далее
Так что у меня эта реклама не вызвала тех же приятных ассоциаций, что и фильм "Реальная любовь".
Парень с девушкой летают самолетами, значит это сегмент с зарплатой выше 30 000 рублей.
При этом ноутбук нужно брать в кредит. Значит это очень дорогой VAIO за 70 000 - 100 000 рублей.
На обычный 15-дюймовый или нетбук ему бы хватило зарплаты.
При этом ноутбук нужен только для общения с девушкой.
Лучше бы положил денег себе и ей на портативный телефон.
Эт точно