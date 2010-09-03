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Кейс 37: «You & Us» умер - да здравствует «We will not rest. UBS.»

03.09.2010 14:14 3 1 620 просмотров
Швейцарский банк UBS с 22 августа начал новую глобальную рекламную кампанию под тэглайном «Нам не до отдыха», приходящую на смену прожившей успешную жизнь с 2004 по 2008г. кампании «Вы и Мы». В качестве иллюстрирующих концепцию имен используются космонавт Нил Армстронг, боксер Моххамед Али и другие успешные персоны.

Новая кампания включает в себя принты, телеролики и рекламу в Интернет. Создана серия из 5 принтов, видеоролик и отдельный промо-сайт по кампании. Цель рекламы – восстановить доверие клиентов после кризиса. До тех пор, пока клиент не будет удовлетворен, реально удовлетворен – UBS будет работать…
Это типичный пример рекламного приема – банк ниже клиента, наиболее часто используемого банками, работающими с состоятельной клиентурой. Но в то же время подчеркивается тема партнерства и отношений. Развивающие тексты принтов, например, звучат так: «Пока Нил Армстронг шагал по Луне, он не отдыхал. Как не отдыхал и его экипаж…». «Покоряя вершину Эвереста, сэр Эдмунд Хиллари не отдыхал. Как и его шерпа Танджин Норгай…». То есть банк добивается вершин вместе с клиентами, чуть позади них…

Новая кампания имеет по данным Financial Times бюджет в 60 млн швейцарских франков. Кампания началась в Швейцарии и плавно перетечет в Азию, Европу и Америку.

Для усиления маркетингового эффекта одновременно UBS объявил о заключении генерального партнерства с Формулой-1 (до этого ходили слухи только о возможном спонсорстве команды Заубер). Контракт рассчитан на пять лет и по оценкам СМИ составляет 200 млн долларов. Действие контракта начнётся на Гран-при Сингапура в конце сентября.

We will not rest. UBS
We will not rest. UBS
We will not rest. UBS
Ролик можно посмотреть здесь

Комментарии 3

Дмитрий  (Dimon)
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А вы считаете использование будущего времени (will) да еще вдобавок с отрицанием (not) удачным решением в данном случае? Пусть даже и при наличии подводки (until), которая к тому же просто необходима для того, чтобы объяснить такой слоган, и без которой он не очень-то хорошо воспринимается.

Вот слоган "Your Citi never sleeps" - тут все понятно. 24h в сутки работают ребята. И не нужно никаких поясняющих "простыней" на целую страницу, чтобы довести эту мысль до ума клиентов.

А насчет will.. У нас в школе была преподавательница немецкого языка. Она любила приводить такую немецкую пословицу: "Завтра, завтра, не сегодня - так лентяи говорят" (Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute). Вот она мне и вспоминается в первую очередь, когда я вижу подобное. (Особенно, если читать только подпись как вы ее привели в заголовке - без until, конечно).
Вадим Логинов  (vnloginov)
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У Сити тоже присутствует отрицание (никогда, а в русском варианте даже двойное - не спит)...
С будущим временем вы очень тонко подметили - у UBS возникает некая отложенность результата и делается акцент на процесс. Здесь тоже "не спят" и бьются за результат. Но в инвестиционной рекламе часто в обязательном порядке приходится делать оговорку: "Результаты в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем". Кризис прошелся по западным банкам очень сурово... Так что новый слоган, на мой взгляд, смелый и честный в этом плане. Чем и может подкупать клиентов...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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В российском варианте слоган в отлитературенном виде звучит как "Нам не до отдыха"...
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