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Кейс 38: Ррраз… и готово! Моментальный кредит

08.09.2010 14:54 10 2 558 просмотров
Кредит Европа Банк рекламирует свой новый продукт – кредит за 20 минут, названный моментальным, с помощью изображения процесса открытия банки с напитком и слоганом «Рраз и готово!». Направления использования кредита проиллюстрированы модными сейчас пиктограммами, выдержан и корпоративный стиль. Но кампания могла бы стать гораздо интереснее, если бы была использована серия с различными визуалами…



Быстроту действия ведь можно проиллюстрировать не только открытием банки. Можно было, в конце концов, варьировать руки или их положение, внешность банки. В общем, как-то еще развить тему и разнообразить визуал… Мне лично вот очень нравятся следующие примеры рекламы «быстрых денег»:



А как бы Вы проиллюстрировали быстроту принятия решения?

Комментарии 10

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну а вместо доктора можно улыбающегося менеджера с открытым лицом сколлажить, например...
Костя  (Kosty)
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Ну не знаю, все равно я время не понимаю smile:) Это как, кредит за 2-3 секунды. А если компьютер завис. Мне кажется, необходимо рекламировать какое то адекватное время. Например 10-15 минут и подумать что можно сделать за 10-15 минут. например "Вы успеете выпить кофе" или "полистать журнал". А так идет заведомо обманка, ну не может скоринг за 2 секунды решения принимать:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Кредит Европа Банк рекламирует свой новый продукт – кредит за 20 минут, названный моментальным

Так вроде про секунды никто и не говорил... smile:)
Костя  (Kosty)
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На плакате про 20 минут, ни слова. Т.е. моя ассоциация с картинкой, что я открыл банку и все кредит предоставили, так же как и выключатель и моргнуть глазом. Я хотел сказать, что нужно показывать адекватное время.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А, понял, что я не понял, что Вы не поняли. smile:D
Ну... Кофе попить и журнал полистать я успею и при получении обычного кредита... Причём раз двадцать. Это уже будет антиреклама. smile:) А вот как бы Вы донесли графически концепцию 20-и минутного скорринга, выражаясь Вашими же словами?
Костя  (Kosty)
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Я тоже понял, что Вы не поняли. smile:D
Ну, при получении обычного кредита, вы успеете не только кофе попить, но и поесть и домой съездить и по спать и на работу сходить и много чего smile:) средне рыночный срок рассмотрения заявки 3-5 дня. А вот «щелкнуть» человека сидящего в офисе банка с чашкой кофе или листающего журнал и надпись «время рассмотрения одна выпитая чашка кофе» к примеру… или допустим, в ролике ТВ, клиенту предлагают подождать оформление и предлагают чай и в тот момент пока вскипает чайник кредит ему оформляют и он возвращает пустую чашку. Все это, например. Я за адекватные ассоциации и все. Банк может понести репутационные риски, обещая моментальный кредит, который в нашей действительности, таковым не будет.
Максим  (Sebastian)
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Посмотрите на эту рекламу с точки зрения ее заказчика.

Главная цель - привлечь внимание клиента. Цель достигнута. Клиент начал оформлять кредит, все его мысли теперь связаны с целью кредита и на время он не будет сильно обращать внимание если сотрудник будет расторопным. Для клиента первичен сам кредит.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Визуально кресты отдаляют клиента подсознательно. Понятно что драгкамень , возможно алмаз.
Нет развития-факт.Согласен! Шаблон.
Слоган прост и доступен.Неплохо. smile:idea:
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