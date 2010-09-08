Кейс 38: Ррраз… и готово! Моментальный кредит

Кредит Европа Банк рекламирует свой новый продукт – кредит за 20 минут, названный моментальным, с помощью изображения процесса открытия банки с напитком и слоганом «Рраз и готово!». Направления использования кредита проиллюстрированы модными сейчас пиктограммами, выдержан и корпоративный стиль. Но кампания могла бы стать гораздо интереснее, если бы была использована серия с различными визуалами…
Быстроту действия ведь можно проиллюстрировать не только открытием банки. Можно было, в конце концов, варьировать руки или их положение, внешность банки. В общем, как-то еще развить тему и разнообразить визуал… Мне лично вот очень нравятся следующие примеры рекламы «быстрых денег»:
А как бы Вы проиллюстрировали быстроту принятия решения?
Комментарии 10
5+!!!
Так вроде про секунды никто и не говорил...
Ну... Кофе попить и журнал полистать я успею и при получении обычного кредита... Причём раз двадцать. Это уже будет антиреклама. А вот как бы Вы донесли графически концепцию 20-и минутного скорринга, выражаясь Вашими же словами?
Ну, при получении обычного кредита, вы успеете не только кофе попить, но и поесть и домой съездить и по спать и на работу сходить и много чего средне рыночный срок рассмотрения заявки 3-5 дня. А вот «щелкнуть» человека сидящего в офисе банка с чашкой кофе или листающего журнал и надпись «время рассмотрения одна выпитая чашка кофе» к примеру… или допустим, в ролике ТВ, клиенту предлагают подождать оформление и предлагают чай и в тот момент пока вскипает чайник кредит ему оформляют и он возвращает пустую чашку. Все это, например. Я за адекватные ассоциации и все. Банк может понести репутационные риски, обещая моментальный кредит, который в нашей действительности, таковым не будет.
Главная цель - привлечь внимание клиента. Цель достигнута. Клиент начал оформлять кредит, все его мысли теперь связаны с целью кредита и на время он не будет сильно обращать внимание если сотрудник будет расторопным. Для клиента первичен сам кредит.
Нет развития-факт.Согласен! Шаблон.
Слоган прост и доступен.Неплохо.