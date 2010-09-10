Вход
Профиль Блог Лента Активность

Кейс 39: Баскетбол все больше привлекает банки

10.09.2010 15:35 1 4 618 просмотров
Сборная России вчера на чемпионате мира в 1\4 финала проиграла США. Проиграла достойно… Баскетбол у нас не так популярен, как в Америке, но банки по достоинству оценивают престижность этого вида спорта «для среднего класса». Есть много примеров спонсорства, появляются баскетбольные сюжеты и в банковской рекламе. Вот, например, центровая баскетбольного клуба «УГМК» Мария Степанова с конца 2009г. является лицом банка «Кольцо Урала» и рекламирует вклад «Корзина».


Что касается спонсорства, то, к примеру, Банк ВТБ поддерживает два крупных проекта в баскетболе. С 2008 года ВТБ – генеральный спонсор Национальной женской сборной России по баскетболу на период до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Также в 2008 году был создан совместный проект с Российской федерацией баскетбола – баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ». В турнире принимают участие сильнейшие клубы чемпионата России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.


Ряд банков поддерживают отдельные клубы. Например, в конце прошлого года банк «Русский Стандарт» стал титульным спонсором казанского мужского УНИКСа. Соглашение предусматривает масштабное маркетинговое и рекламное сотрудничество — участие ведущих игроков Клуба в рекламных кампаниях и официальных мероприятиях банка, организуемых для клиентов, специальных акциях для болельщиков во время матчей, проведение различных розыгрышей и призов с символикой клуба и т. д. Контрактом предусматривался и выпуск ко-брендинговой банковской карты.


На сегодняшний день спонсорами и партнерами БК УНИКС являются аж еще семь банковских структур: Ак Барс, Интехбанк, АКИБАНК, Кара Алтын, Внешпромбанк, БИНБАНК и Татфондбанк. Видимо, из любви к банкам УНИКС в июле 2010 и вовсе… купил свой банк – Татагропромбанк – и стал его основным акционером. А Михаил Прохоров, владеющий в числе прочего и банком МФК, купил себе американский баскетбольный клуб New Jersey Nets. Вот такой вот круговорот баскетбола и банков…

Банк Уралсиб на днях запустил в Интернет кампанию «Счет в вашу пользу» по продвижению своего инвестиционного счета – ротируются баннеры, сделан промо-сайт.


Дополнительные возможности иллюстрируют два баскетбольных мячика, которые символизируют депозит и ПИФ (надо вложить равные суммы). Практика показывает, что «формула инвестиций», обеспечивающая оптимальный баланс по рискам составляет примерно 10:1. Тогда и масштаб мячиков должен быть другим. И реклама тогда может выглядеть примерно вот так, разве что второй мячик надо взять не из волейбола, а из гольфа, поло или тенниса…

Комментарии 1

Вадим Логинов  (vnloginov)
#
инфа в тему:
Промсвязьбанк, традиционно уделяющий большое внимание поддержке российского спорта, продлил договор с баскетбольным клубом «Химки»: в сезоне 2010 - 2011 банк снова, как и в прошлом году, выступит генеральным спонсором клуба.
При спонсорской поддержке Промсвязьбанка БК «Химки» примет участие в основных баскетбольных турнирах, таких как Чемпионат России, Единая Лига ВТБ, а также в Евролиге.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения