Кейс 39: Баскетбол все больше привлекает банки

Сборная России вчера на чемпионате мира в 1\4 финала проиграла США. Проиграла достойно… Баскетбол у нас не так популярен, как в Америке, но банки по достоинству оценивают престижность этого вида спорта «для среднего класса». Есть много примеров спонсорства, появляются баскетбольные сюжеты и в банковской рекламе. Вот, например, центровая баскетбольного клуба «УГМК» Мария Степанова с конца 2009г. является лицом банка «Кольцо Урала» и рекламирует вклад «Корзина».
Что касается спонсорства, то, к примеру, Банк ВТБ поддерживает два крупных проекта в баскетболе. С 2008 года ВТБ – генеральный спонсор Национальной женской сборной России по баскетболу на период до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Также в 2008 году был создан совместный проект с Российской федерацией баскетбола – баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ». В турнире принимают участие сильнейшие клубы чемпионата России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ряд банков поддерживают отдельные клубы. Например, в конце прошлого года банк «Русский Стандарт» стал титульным спонсором казанского мужского УНИКСа. Соглашение предусматривает масштабное маркетинговое и рекламное сотрудничество — участие ведущих игроков Клуба в рекламных кампаниях и официальных мероприятиях банка, организуемых для клиентов, специальных акциях для болельщиков во время матчей, проведение различных розыгрышей и призов с символикой клуба и т. д. Контрактом предусматривался и выпуск ко-брендинговой банковской карты.
На сегодняшний день спонсорами и партнерами БК УНИКС являются аж еще семь банковских структур: Ак Барс, Интехбанк, АКИБАНК, Кара Алтын, Внешпромбанк, БИНБАНК и Татфондбанк. Видимо, из любви к банкам УНИКС в июле 2010 и вовсе… купил свой банк – Татагропромбанк – и стал его основным акционером. А Михаил Прохоров, владеющий в числе прочего и банком МФК, купил себе американский баскетбольный клуб New Jersey Nets. Вот такой вот круговорот баскетбола и банков…
Банк Уралсиб на днях запустил в Интернет кампанию «Счет в вашу пользу» по продвижению своего инвестиционного счета – ротируются баннеры, сделан промо-сайт.
Дополнительные возможности иллюстрируют два баскетбольных мячика, которые символизируют депозит и ПИФ (надо вложить равные суммы). Практика показывает, что «формула инвестиций», обеспечивающая оптимальный баланс по рискам составляет примерно 10:1. Тогда и масштаб мячиков должен быть другим. И реклама тогда может выглядеть примерно вот так, разве что второй мячик надо взять не из волейбола, а из гольфа, поло или тенниса…
Комментарии 1
Промсвязьбанк, традиционно уделяющий большое внимание поддержке российского спорта, продлил договор с баскетбольным клубом «Химки»: в сезоне 2010 - 2011 банк снова, как и в прошлом году, выступит генеральным спонсором клуба.
При спонсорской поддержке Промсвязьбанка БК «Химки» примет участие в основных баскетбольных турнирах, таких как Чемпионат России, Единая Лига ВТБ, а также в Евролиге.