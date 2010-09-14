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Кейс 40: Круче Дапкунайте только Тарантино

14.09.2010 15:27 5 3 563 просмотра
В этот уикенд из рук члена жюри кинофестиваля в Венеции Ингеборги Дапкунайте приз за лучшую операторскую работу получил российский фильм «Овсянки». Появилась Ингеборга и в новом рекламном ролике ВТБ 24 «Всё решаемо».

Роль у нее тут небольшая по времени. Прилетела в аэропорт, разбился телефон, оплатила картой новый, приехала на фотосессию, взяла ипотечный кредит, сидит с ноутбуком уже в своей квартире… Сюжет и креатив без особых изысков. Зато вовсю работает узнаваемый персонаж…



Посмотреть ролик можно на сайте ВТБ 24
Помимом него в Интернете появились баннеры.


ВТБ 24 начал серию со знаменитыми персонами еще в 2008 году. В роликах присутствовали Александр Масляков, Константин Хабенский, Татьяна Тарасова, Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский и Леонид Парфенов.

Выбор Ингеборги Дапкунайте также весьма удачный. Кто-то может вспомнить ее роль путаны в Интердевочке, в Подмосковных вечерах или недавнем Морфии. В любом случае сегодня это звезда, успешная деловая женщина, светская львица, просто интеллигентный и позитивный человек, красивая женщина... Прошедший Венецианский фестиваль очень удачно добавил очков выбору банка. Чтобы перебить, конкурентам нужно приглашать теперь разве что самого Квентина Тарантино, возглавлявшего жюри в Венеции и не постеснявшегося при своем непререкаемом авторитете отдать «Золотого Льва» своей прежней подруге Софии Копполе…

Номинируем ролик ВТБ 24 на Рекламу месяца.

Комментарии 5

Paul Efalovski  (efal)
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Не будем забывать, что госпожа Дапкунайте - литовская актриса с английским гражданством, и кредиты в российском банке вряд ли может брать, ну если только по линии private banking, до которого смотрителям телика далеко.
Paul Efalovski  (efal)
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Думаю, что не баян, а стечение обстоятельств. Мой твит на этй тему написан днем позже, причем никак не связанно с данным постом)))
http://twitter.com/efal/status/23126382221
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Альфа групп, когда же вы уже проспонсируете фильм по книге "Исповедь кардера", ибо оно того стоит и совершенно ново))))
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