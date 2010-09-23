Кейс 42: Любовь не за деньги

Банк BNP Paribas начал рекламную кампанию в сети Интернет и на уличных билбордах по продвижению кредитов наличными. Основной слоган кампании: "Вас любят не за деньги. Но лучше, когда они есть". В качества визуала выбраны фотографии целующихся пар с отпечатками ярко красных губ.
Надо признать, что рекламное решение достаточно смелое для банка. Дело в том, что в слогане присутствует некоторая многозначность. Во-первых, кто кого любит? Партнерша партнера, взявшего кредит. А можно понять и что банк клиента… Во-вторых, понятие «любить не за деньги» вызывает соответствующую контрассоциацию.
Но зато в рекламе есть эмоция, есть отношения. Учитывая, что банк предлагает возможность оформления кредита с созаемщиком, картинка также имеет смысловое «второе дно».
Комментарии 3
У людей есть любовь- замечательно!Разве не лучше когда ещё есть и деньги?
Простая, но верная психологическая аксиома, она нравится ВСЕМ людям.
Я обращаю внимание на качество рекламы и крайне редко приобретаю товары и услуги, реклама которых мне не нравится.
Впрочем, для тех людей, которые берут кредиты наличными, качество рекламы- не самая волнующая тема. Думаю, будет достаточно эффективно.