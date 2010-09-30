Обзор событий банковской рекламы в сентябре

Первый осенний месяц выдался богатым на события в области банковской рекламы. Приводим ТОР-10 наиболее заметных на наш взгляд. А следующий пост посвятим выбору лучшей рекламы сентября.
1. Веселое Рождество
Самым громким событием в сентябре, конечно же, стали решения судов по защите зарегистрированных банками товарных знаков на общеупотребительные образы.
В российской судебной практике принято прецедентное решение (если не считать давней истории с «платиной») по спору вокруг общеупотребительного слова (изображения), ставшего банковским товарным знаком. Суд признал исключительные права СКБ-банка на использование в банковской сфере изображения савойской капусты. И сразу вслед за этим банк «Восточный Экспресс» добился через суд запрета на использование слова «рождественский» в названии вклада банка «Российский Капитал», которое также наряду со словами «новогодний» и «отпускной» было им зарегистрировано в качестве товарных знаков.
Все это может повлечь за собой цепочку «прихватизации» популярных образов банковской рекламы и, как следствие, многократно увеличит маркетинговые расходы банков (на проверку «чистоты», разработку уникальных креативов). За справедливость вступилась Ассоциация российских банков и решила оспорить в Палате о патентных спорах регистрацию банками вышеупомянутых товарных знаков.
2. Соревнование роликов Сбербанка и ВТБ 24
Почти одновременный выход роликов ВТБ 24 с Ингеборгой Дапкунайте «Все решаемо» и «проводы влюбленных в аэропорту» Сбербанка под музыку композиции «Первый снег». Оба ролика номинированы BafA («Блог о финансовой рекламе») на «Лучшую рекламу месяца»
3. Нам не до отдыха от UBS
Швейцарский банк UBS с 22 августа начал новую глобальную рекламную кампанию под тэглайном «Нам не до отдыха», приходящую на смену прожившей успешную жизнь с 2004 по 2008г. кампании «Вы и Мы». В качестве иллюстрирующих концепцию имен используются космонавт Нил Армстронг, боксер Моххамед Али и другие успешные персоны.
Также номинация BafA.
4. Гран-при Альфа-банка на юбилейном фестивале
22 сентября на юбилейном двадцатом Московском Международном Фестивале Рекламы Red Apple 2010 рекламные ролики Альфа-Банка из серии «Честным быть выгодно» (Армия и Офис) получили главную награду российской рекламной индустрии.
5. Уроборос Лебедева
Появился очередной дизайнерский шедевр от Студии Артемия Лебедева – Уроборос. В связи с выходом на розничный рынок новый логотип ей заказал банк «Кольцо Урала».
В качестве прототипа знака был выбран мифический змей Уроборос, гоняющийся за своим хвостом, как символ бесконечности. Дизайнеры Лебедева Уробороса заменили «хозяйкой Медной горы» из золота и посадили ее на основу малахитового цвета.
6. Говорящие фамилии новых руководителей HSBC
В одном из крупнейших банков мира HSBC сменилось руководство: пост исполнительного директора занял Стюарт Гулливер, председателем совета директоров стал Дуглас Флинт. Гулливер и Флинт во главе банка – это звучит круто! И никакой рекламы не надо.
7. ФАС не дремлет
Федеральная антимонопольная служба согласовала и внесла в правительство поправки к Закону о рекламе, которые обяжут банки указывать наряду с номинальной ставкой по кредиту его полную стоимость и существенные условия ТЕМ ЖЕ ШРИФТОМ.
8. Лукашенко в рекламе
«Маст-Банк» к своему 15-летию выпустил мультяшный ролик. Персонажи ролика - белорус, украинец и россиянин (почему-то в виде сотрудника ГИБДД) – на призывы приумножить вклады сдают в банк: первый – газетную фотографию, похожую на Лукашенко, второй – шматок сала, третий – лейтенантские погоны. И потом получают – парадный портрет, стадо хрюшек и генеральские погоны.
Появившись в Интернете и распространившись со скоростью вируса, ролик сразу вызвал повышенный и местами даже скандальный интерес в Беларуси в свете предстоящих там выборов.
9. «Уральские пельмени» от СКБ-банка
Мало СКБ-банку савойской капусты (шутники уже обратили внимание на совпадение букв - СК) и спичек ко вкладу «Зажигай!», получайте еще новостей.
На сайте в разделе «Магазин свежих банковских продуктов» (отдельно зацените) висит объявление: к 20-летию СКБ-банка с 20 сентября по 20 ноября 2010 года ищут СКБ-шников – людей с инициалами (ФИО) = С.К.Б. (например, Сидоров Константин Борисович). Пришедший в любой офис банка и получит 1 000 рублей (на текущий счет с прилагаемой картой, который надо будет открыть). А 26 ноября состоится слет СКБ-шников на концерте «Уральских Пельменей».
Это еще не все! Банк запустил на радио рекламную песню на мотив «В нашем доме поселился замечательный сосед» со словами:
Гармашу дают кредиты,
на плакате он сидит.
Вы к нам тоже приходите,
мы и вам дадим кредит!
Качество поэзии не обсуждаем, учтены ли права авторов мелодии – тоже, а вот упоминаемый актер Сергей Гармаш готов вновь судиться за использование своего имени без спроса. Весной знаменитый артист уже судился с банком из-за неправомерного использования его фотографий.
10. Осенние мотивы
С приходом осеннего сезона вновь забурлила фантазия маркетологов. Новым вкладам – новые названия! Золотая осень и Бархатный сезон, просто Осенний и Мой осенний, Сезонный и Урожайный, Осенняя мелодия и Мелодия осени, Осенний счет и Осенняя коллекция, Просто осень и Проект осень, Сочный процент и Процентный листопад, наконец, КиноОсень (что, кстати, пожалуй оригинально в свете осенних кинофестивалей и кинопремьер)…
Нет ли желающих в свете историй п.1 приватизировать эти осенние слова как товарные знаки?...
Кроме новых названий потешили и всевозможные промо-акции. Одни в осеннюю тему дарили пледы, зонтики, баночку меда (видимо, от простуды). Вторые приобщали к духовному – в подарок к вкладу КиноОсень предусматривался бесплатный поход в кино (надеюсь не на премьеру ПираМММида). Третьи – снабжали едой.
Так в одном из банков Благовещенска при открытии депозита от 30 тыс. руб. до 19 сентября клиентам-пенсионерам в качестве подарка выдавали 5 кг «подсластителя жизни» - сахара. В свете созданного дефицита и гречка бы хорошо подошла…
P.S.: Иллюстрации последуют позже
Шорт-лист с лучшей рекламы месяца от BafA также ожидается ASAP
Комментарии 1
СКБ вообще жжот! Про инициалы - свежо, а вот Гар...кхе-кхе... зря зацепили.