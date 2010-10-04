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Кейс 43: HSBC Premier – рекламная широта

04.10.2010 18:31 4 1 805 просмотров
Еще одна завершающая номинация на лучшую рекламу сентября. Реклама Программы HSBC Premier базируется на выполненной в едином стиле серии имиджей, демонстрирующих ситуации и просто изображения мест в разных странах мира. При этом указывается координата (широта) места и его название (демонстрация дуализма глобальности и локальности, выраженной в основном слогане банка). Есть в этой серии весьма удачные экспонаты.

Например, летящие над турецкой Каппадокией воздушные шары.



Или «золотая маска» девушки в Ливане.



Мне больше всего нравится мастер-обувщик из Аргентины, тачающий сапоги для игры в поло. Подчеркнута индивидуальность, премиальность и естественность (чего только стоит кошка, как бы случайно попавшая в кадр).


Комментарии 4

Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Обувщик получился лучше всех. Редко обращаю внимание на рекламу. Но за него несколько раз взгляд цеплялся. Очень естественный и при этом колоритный образ.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Согласна, Алексей. И с кошкой прием сильный. Кошки вообще моя слабость, у меня их две. smile:oops:
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