Кейс 43: HSBC Premier – рекламная широта

Еще одна завершающая номинация на лучшую рекламу сентября. Реклама Программы HSBC Premier базируется на выполненной в едином стиле серии имиджей, демонстрирующих ситуации и просто изображения мест в разных странах мира. При этом указывается координата (широта) места и его название (демонстрация дуализма глобальности и локальности, выраженной в основном слогане банка). Есть в этой серии весьма удачные экспонаты.
Например, летящие над турецкой Каппадокией воздушные шары.
Или «золотая маска» девушки в Ливане.
Мне больше всего нравится мастер-обувщик из Аргентины, тачающий сапоги для игры в поло. Подчеркнута индивидуальность, премиальность и естественность (чего только стоит кошка, как бы случайно попавшая в кадр).
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