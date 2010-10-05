Лучшая банковская реклама сентября (голосуем)

В сентябре планку банковской рекламы поддержали сразу несколько кампаний. На наш взгляд, на признание лучшими претендуют Сбербанк, ВТБ24, UBS и HSBC. Вы можете высказывать свое мнение по поводу этих номинантов или предлагать свои варианты.
Сбербанк – ролик о влюбленных в аэропорту
Отметим кинематографическую цитату, высокую эмоциональную составляющую и музыку (см. Кейс 35)
ВТБ 24 – ролик с Ингеборгой Дапкунайте
Отметим выбор в качестве героини ролика популярной актрисы (см. Кейс 40)
UBS – серия принтов под новым слоганом «Нам не до отдыха»
Отметим новый слоган, копирайтинг и выбор персонажей (см. Кейс 37)
HSBC – кампания для программы Premier
Отметим решение демонстрации глобальности и локальности, выраженной в основном слогане банка (см. Кейс 43)
Комментарии 6
HSBC
Вадим, а почему в Ваших кейсах не встречается ANZ Bank? Может быть его реклама не является удачной именно с точки зрения специалиста по рекламе? Просто я, как зритель, в восторге от их рекламы (например, Barbara or Falcon)?
Веду этот блог с июля - просто не успеваю все охватить. Тем более далекую Австралию! Ролики у ANZ не то слово удачные - действительно очень креативные и эмоциональные.
Обещаю сделать про них кейс.
Очень нравится, как Вы ведете блог: максимум полезной и интересной информации при минимальном количестве текста.