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Лучшая банковская реклама сентября (голосуем)

05.10.2010 16:32 6 2 973 просмотра
В сентябре планку банковской рекламы поддержали сразу несколько кампаний. На наш взгляд, на признание лучшими претендуют Сбербанк, ВТБ24, UBS и HSBC. Вы можете высказывать свое мнение по поводу этих номинантов или предлагать свои варианты.

Сбербанк – ролик о влюбленных в аэропорту

Отметим кинематографическую цитату, высокую эмоциональную составляющую и музыку (см. Кейс 35)



ВТБ 24 – ролик с Ингеборгой Дапкунайте

Отметим выбор в качестве героини ролика популярной актрисы (см. Кейс 40)



UBS – серия принтов под новым слоганом «Нам не до отдыха»

Отметим новый слоган, копирайтинг и выбор персонажей (см. Кейс 37)



HSBC – кампания для программы Premier

Отметим решение демонстрации глобальности и локальности, выраженной в основном слогане банка (см. Кейс 43)


Комментарии 6

Nevertheless  (Nevertheless)
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Здравствуйте!
HSBC
Вадим, а почему в Ваших кейсах не встречается ANZ Bank? Может быть его реклама не является удачной именно с точки зрения специалиста по рекламе? Просто я, как зритель, в восторге от их рекламы (например, Barbara or Falcon)?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо за вопрос!
Веду этот блог с июля - просто не успеваю все охватить. Тем более далекую Австралию! Ролики у ANZ не то слово удачные - действительно очень креативные и эмоциональные.
Обещаю сделать про них кейс.
Nevertheless  (Nevertheless)
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Будем ждать с нетерпением!
Очень нравится, как Вы ведете блог: максимум полезной и интересной информации при минимальном количестве текста.
Анастасия Макс  (aMaks)
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Я тяготею в принципе к трогательной рекламе, поэтому юноша с табличками, хоть и не нов, но +1 голос завоевал.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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На том и порешили, в сентябре лучшая реклама - HSBC.
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