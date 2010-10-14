Кейс 47: Реклама в стиле Роя Лихтенштейна

Рой Лихтенштейн – американский художник, один из символов поп-арта. Работал в стиле графического комикса – причем рисунки делал растром в виде точек. Прием этот не раз использовался и в рекламе. Вот еще одна инкарнация – новая рекламная кампания СМП Банка.
СМП Банк использует картинки с лицами мужчин и женщин с облаками фраз, рекламирующих различные свои продукты и услуги. Картинки ротируются на сайте, используются на брошюрах.
В октябре появилась и наружка на Садовом кольце: билборды и перетяжки, которые, кстати, имеют нестандартный формат (контуры карты выходят за стандартный прямоугольник).
Номинируем рекламу на Лучшую рекламу октября.
Для наглядности вот некоторые оригинальные работы Лихтенштейна.
На Артциклопедии можно приобрести их репринты.
Комментарии 5
СМП- большой оригинал, стремится иметь свой узнаваемый стиль, свое индивидуальное лицо. Не только в рекламе. Это весьма неплохо, и, со временем, окупится сторицей.