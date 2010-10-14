Вход
Профиль Блог Лента Активность

Кейс 47: Реклама в стиле Роя Лихтенштейна

14.10.2010 23:57 5 4 959 просмотров
Рой Лихтенштейн – американский художник, один из символов поп-арта. Работал в стиле графического комикса – причем рисунки делал растром в виде точек. Прием этот не раз использовался и в рекламе. Вот еще одна инкарнация – новая рекламная кампания СМП Банка.

СМП Банк использует картинки с лицами мужчин и женщин с облаками фраз, рекламирующих различные свои продукты и услуги. Картинки ротируются на сайте, используются на брошюрах.







В октябре появилась и наружка на Садовом кольце: билборды и перетяжки, которые, кстати, имеют нестандартный формат (контуры карты выходят за стандартный прямоугольник).
Номинируем рекламу на Лучшую рекламу октября.
Для наглядности вот некоторые оригинальные работы Лихтенштейна.
На Артциклопедии можно приобрести их репринты.




Комментарии 5

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Лично меня такая реклама отталкивает.
Iriema  (Iriema)
#
Угу, меня тоже. Комиксы - это не моё.
iamvs  (iamvs)
#
А мне, скорее, нравится. Хотя, комиксы, тоже, не люблю.
СМП- большой оригинал, стремится иметь свой узнаваемый стиль, свое индивидуальное лицо. Не только в рекламе. Это весьма неплохо, и, со временем, окупится сторицей.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Кстати, по поводу накопления милей. Я все никак не забуду (и нет времени разбираться) о неначислении милей на мою карту Альфы с Аэрофлот бонусом.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Кстати, по поводу накопления милей. Я все никак не забуду (и нет времени разбираться) о неначислении милей на мою карту Альфы с Аэрофлот бонусом.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения