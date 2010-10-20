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РекламоТвиттер-1: галопом по рекламе

20.10.2010 15:06 5 1 631 просмотр
Банковской рекламы появляется так много, а времени обозреть все - так мало. То, что не попадает в отдельные тематические кейсы и обзоры, теперь будет попадать в РекламоТвиттер – периодический комментарий не более чем в 140 знаков на рекламу.

Банковские приметы: дыня, грибы, камин… - дело с осени идет к зиме.




Ой! Вань! Смотри, какие клоуны! Прям как из цирка du Soleil




А это кто в цветастой маечке? Почему в цветах пермского Амкара?


Кому-то «не до отдыха», а «мы с Вами отдыхаем»…


Нарушение правил игры в гольф приводит к штрафу. Хорошо, что это не преферанс…


Маленькому кораблю - большой ледокол. Лишь бы не «Иван Сусанин» (есть такой)...


Реклама для йогов? Или загадка про бинокль?


Идет девушка, качается, вздыхает на ходу: «Вот-вот баланс кончается. Сейчас я упаду»


Qualis artifex реrео! (Нерон и Нестор Петрович из «Большой перемены») – а тут без визуала: Какой креатив умирает!


Депозиты тают? ПИФы растут? Весна в начале ноября? Это все всемирное потепление виновато!

Комментарии 5

Дмитрий  (Dimon)
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Мне идея с проводником/защитником-ледоколом понравилась. Как мне кажется, она бы и UBS хорошо подошла, о рекламе которого вы писали ранее.
Елена  (Koreybo)
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Похоже банки хотят быть ближе к людям (читай "к целевой аудитории").. Но вот у целевой аудитории такая реклама вызывает лишь усмешку.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Настроила на позитив последняя картинка.
iamvs  (iamvs)
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Меня позабавил потребкредит для учителей.
А еще- лаконизм "Заявка- по паспорту." Весомо, грубо, зримо... Заявляйте по паспорту!
Кажется, прежде было что-то вроде "Для кредита вам потребуется только паспорт". Почувствуйте разницу...
AYO  (AYO)
#
Понравилась реклама МДМ.
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