РекламоТвиттер-1: галопом по рекламе

Банковской рекламы появляется так много, а времени обозреть все - так мало. То, что не попадает в отдельные тематические кейсы и обзоры, теперь будет попадать в РекламоТвиттер – периодический комментарий не более чем в 140 знаков на рекламу.
Банковские приметы: дыня, грибы, камин… - дело с осени идет к зиме.
Ой! Вань! Смотри, какие клоуны! Прям как из цирка du Soleil
А это кто в цветастой маечке? Почему в цветах пермского Амкара?
Кому-то «не до отдыха», а «мы с Вами отдыхаем»…
Нарушение правил игры в гольф приводит к штрафу. Хорошо, что это не преферанс…
Маленькому кораблю - большой ледокол. Лишь бы не «Иван Сусанин» (есть такой)...
Реклама для йогов? Или загадка про бинокль?
Идет девушка, качается, вздыхает на ходу: «Вот-вот баланс кончается. Сейчас я упаду»
Qualis artifex реrео! (Нерон и Нестор Петрович из «Большой перемены») – а тут без визуала: Какой креатив умирает!
Депозиты тают? ПИФы растут? Весна в начале ноября? Это все всемирное потепление виновато!
Комментарии 5
А еще- лаконизм "Заявка- по паспорту." Весомо, грубо, зримо... Заявляйте по паспорту!
Кажется, прежде было что-то вроде "Для кредита вам потребуется только паспорт". Почувствуйте разницу...