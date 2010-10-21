Кейс 48: Реклама ипотеки Barclays vs КИТ Финанс

Этой осенью в СМИ появилась реклама «Ипотека от Барклайс Банка». На макетах фигурируют реальные сотрудницы банка в должностях Директора департамента и Начальника отдела. Четыре года назад аналогичный прием под слоганом «все будет по-вашему!» использовал банк КИТ Финанс. Там добрались до исполнительного директора, находящейся «в положении», и даже Предправления…
Барклайз Банк вряд доберется до таких смелых маркетинговых решений. Зато он попробовал развить свою рекламу поговорками: «Дома стены помогают», «Держись друга старого, а дома нового». Следим за развитием… А какие Вы бы предложили варианты про дом?
Комментарии 2
Насчет Барклайса, как-то мрачновато получилось у них...
Но на данный момент, с такими ставками и ценами на жилье пойдет только такая поговорка "У него не все дома"
а восемнадцать - лучше!
За кредитом я б пошёл,
если банк научит...