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Кейс 48: Реклама ипотеки Barclays vs КИТ Финанс

21.10.2010 16:38 2 7 153 просмотра
Этой осенью в СМИ появилась реклама «Ипотека от Барклайс Банка». На макетах фигурируют реальные сотрудницы банка в должностях Директора департамента и Начальника отдела. Четыре года назад аналогичный прием под слоганом «все будет по-вашему!» использовал банк КИТ Финанс. Там добрались до исполнительного директора, находящейся «в положении», и даже Предправления…






Барклайз Банк вряд доберется до таких смелых маркетинговых решений. Зато он попробовал развить свою рекламу поговорками: «Дома стены помогают», «Держись друга старого, а дома нового». Следим за развитием… А какие Вы бы предложили варианты про дом?

Комментарии 2

Александр  (amarok)
#
у КФ хорошая реклама, нравится, ярко, жизненно.
Насчет Барклайса, как-то мрачновато получилось у них...
Но на данный момент, с такими ставками и ценами на жилье пойдет только такая поговорка "У него не все дома"
smile:(
Сергей Савельев  (kev)
#
Четыре дома - хорошо,
а восемнадцать - лучше!
За кредитом я б пошёл,
если банк научит...
smile:shuffle:
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