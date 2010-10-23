Кейс 49: Реклама, у которой с головой не все в порядке

У нас уже был кейс про рекламу, где наблюдался "отрыв башки". В этом кейсе еще больше больных и отсутствующих голов, съехавших крыш и выноса мозга. Слабонервным опять же не рекомендуется…
Вначале упомянем осеннюю кампанию этого года от Ренессанс Кредита. В рекламе кредитов показана радостная девушка, держащаяся за голову. Текст гласит: Наш кредит снимает головную боль!* Звездочка ведет на оговорку: «не является рекламой медицинских услуг». Ну что ж, ярко, привлекает внимание, с юмором, в тему…
А вот несколько более радикальных упражнений рекламщиков на тему с головой и мозгом из архива зарубежной и отечественной рекламы прошлых лет. Ваши впечатления и комментарии?
Комментарии 5
От чего у них такая жесткая реклама?
МДМ-банк - нравится. Только, исходя из картинки, не очевидно, каким образом ипотечные кредиты МДМ-банка помогут дому "выйти" из головы.
Self-make yourself - good. Только неплохо было бы начать с головы.
MyRichUncle - впечатляет. По мне - такая идея лучше бы смотрелась в социальной рекламе, призывающей студентов задумываться, прежде чем брать кредиты где бы то ни было (в том числе и в MyRichUncle).
ОЛМА - вызывает отторжение шаблонность мышления клиента и опасение за психическое состояние управляющего ОЛМА.
Остальные хуже. Серовато. Вынутые мозги вызывают не приятные чувства (наверное я не ЦА этого обращения). Вязание себя еще куда ни шло, но тогда эту рекламу на кредитование малого бизнеса надо позицианировать. Разрез черепа, в принципе как реклама вообще плоха, чтоб понять смысл надо время на изучение сообщения и всех этих надписей, идея не яркая, если б не блог я бы не обратил внимания. Ошибка рекламомейкера.
имхо конечно.