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Кейс 49: Реклама, у которой с головой не все в порядке

23.10.2010 17:57 5 5 346 просмотров
У нас уже был кейс про рекламу, где наблюдался "отрыв башки". В этом кейсе еще больше больных и отсутствующих голов, съехавших крыш и выноса мозга. Слабонервным опять же не рекомендуется…

Вначале упомянем осеннюю кампанию этого года от Ренессанс Кредита. В рекламе кредитов показана радостная девушка, держащаяся за голову. Текст гласит: Наш кредит снимает головную боль!* Звездочка ведет на оговорку: «не является рекламой медицинских услуг». Ну что ж, ярко, привлекает внимание, с юмором, в тему…


А вот несколько более радикальных упражнений рекламщиков на тему с головой и мозгом из архива зарубежной и отечественной рекламы прошлых лет. Ваши впечатления и комментарии?



Комментарии 5

iamvs  (iamvs)
#
Безмозглые головы- резко отталкивающая реклама. Оскорбительно, пугающе, настраивает на негативное восприятие. Все остальное- очень хорошо.
Елка К  (Elin)
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Согласна про безмозглые головы smile:)О

От чего у них такая жесткая реклама?
Nevertheless  (Nevertheless)
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РенессансКредит - почему девушка такая счастливая, если у нее болит голова?
МДМ-банк - нравится. Только, исходя из картинки, не очевидно, каким образом ипотечные кредиты МДМ-банка помогут дому "выйти" из головы.
Self-make yourself - good. Только неплохо было бы начать с головы.
MyRichUncle - впечатляет. По мне - такая идея лучше бы смотрелась в социальной рекламе, призывающей студентов задумываться, прежде чем брать кредиты где бы то ни было (в том числе и в MyRichUncle).
ОЛМА - вызывает отторжение шаблонность мышления клиента и опасение за психическое состояние управляющего ОЛМА.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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первая обычная,ничего отталкивающего или выдающегоя,а остальные-отвратительные.
For-Bank  (For-Bank)
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Первая реклама нравиться, очень понятна. Хорошо подано настроение.
Остальные хуже. Серовато. Вынутые мозги вызывают не приятные чувства (наверное я не ЦА этого обращения). Вязание себя еще куда ни шло, но тогда эту рекламу на кредитование малого бизнеса надо позицианировать. Разрез черепа, в принципе как реклама вообще плоха, чтоб понять смысл надо время на изучение сообщения и всех этих надписей, идея не яркая, если б не блог я бы не обратил внимания. Ошибка рекламомейкера.
имхо конечно.
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