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Лучшая реклама октября

09.11.2010 13:51 15 4 222 просмотра
Подводим итоги 2-го ежемесячного рейтинга и выбираем лучшую банковскую (и не только) рекламу прошлого месяца. Шорт-лист как и в прошлый раз в сентябре получился действительно коротким – всего 4 номинанта, из которых один не банковский, но финансовый и очень достойный. Итак: ВТБ24 с Игорем Крутым, СМП Банк с Роем Лихтенштейном, Альфа-банк с мультиком про собачку и Финэкспертиза с Мр.Фиником.


ВТБ24

В октябре вышел новый ролик этого банка с продюсером и композитором Игорем Крутым.
Смотри кейс


СМП Банк

В качестве визуальных образов использовал в своей кампании рисунки мужчин и женщин, изображенных в стиле комиксов одного из символов поп-арта – Роя Лихтенштейна.
Смотри кейс



Альфа-Банк

Этот кейс я здесь не публиковал, поэтому воспроизвожу драфт:…
«Берегите планету, мать вашу!
Электроприборы в режиме stand-by не только способствуют парниковому эффекту, но и мешают некоторым спать. Глядя на эту бедную скулящую собачонку и слушая фоновый гул, действительно, проникаешься темой...
Рекламная кампания в поддержку карты Visa Альфа-Банк — WWF представляет собой серию из 5 анимационных роликов для телеканала Animal Planet, в которых юморные животные попадают в ситуацию, связанную с охраной окружающей среды. Помимо собачонки там еще есть медведь, бегемот, сурикаты и леопард с антилопой.
Смотреть ролики


Финэкспертиза

Хоть и не банк, но совсем рядом, а рекламная идея и реализация, сподвигли выдвинуть Мр.Финика в качестве номинанта. Отличный пример, как финансовая структура может нестандартно и творчески подходить к рекламе. Вот и третий ролик подоспел. «Изменяйтесь Господа, изменяйтесь! Чтобы у Вашего настоящего не было скучное лицо!»
смотреть ролик

Комментарии 15

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Мне никакая не понравилась.
Елена Иванова  (Elenkaiv)
#
С Игорем Крутым впечатляет. На этой фотке он статный и красивый. Так же я бы добавила, что его образ символизирует надежность, успешность, уверенность в завтрашнем дне. Так как он в этой рекламе символизирует Банк ставлю 5+ за героя рекламы. smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Вижу российская финансовая реклама не очень радует и не зажигает интереса масс. Придется вернуться к более прогрессивному западному опыту. Но про наших буду тоже не забывать...
Александр  (amarok)
#
Ни одна не понравилась, реклама с знаменитостями, мне ни очем н говорит.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
ну, меня можно, конечно, обвинить в пристрастности, поскольку работаю в группе ВТБ, однако реклама ВТБ24 действительно крутая smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Вот еще свежий пример рекламы с знаменитостями:
Уральский банк реконструкции и развития привлек для рекламной кампании к 20-летию банка известных актеров Михаила Пореченкова и Константина Хабенского. Для Хабенского это уже не первый опыт - он снимался в рекламе ВТБ24...


Nevertheless  (Nevertheless)
#
По 10-бальной шкале:
8 - Финэкспертиза. Интересные ролики, нравится ассоциативность мышления.
4 - Мультики Альфа-Банка. Хорошо бы без последних 5 секунд, где упоминается Альфа-банк smile:D
1 - все остальные. Совсем не понравились. Со звездами - скорее даже противоположная ожидаемой реакция.
Александр  (amarok)
#
А ВТБ24 известит клиентов, когда Крутой банк поменяет? smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
А это в тему рекламы СМП-банка:
Картина Роя Лихтенштейна "Ох... Ну хорошо" ("Ohhh...Alright...") продана вчера на аукционе Christie's за 42,6 миллиона долларов. Установлен новый рекорд цены на работы этого художника.

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Как я понимаю пса из Альфы(.... Голос ему и пластилиновому зверинцу (но только за актуальность поднимаемых тем)
iamvs  (iamvs)
#
Я- за рекламу Финэкспертизы. Также, некоторый плюсик- СМП.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
А Хабенский и Пореченков это великие артисты? Как только если вижу их на экране, то выключаю телек, лучше книгу почитать.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Подводим черту под обсуждением. Завтра назовем победителя октября.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Лучшей рекламой октября в итоге признана кампания Финэкспертизы с Мр.Фиником.
Поздравляем победителя и номинантов-финалистов. Ждем итогов ноября...
Можете выдвигать кандидатов.
lesenka  (lesenka)
#
Предпостение отдаю рекламе банка "ВТБ 24"
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