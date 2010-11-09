Лучшая реклама октября

Подводим итоги 2-го ежемесячного рейтинга и выбираем лучшую банковскую (и не только) рекламу прошлого месяца. Шорт-лист как и в прошлый раз в сентябре получился действительно коротким – всего 4 номинанта, из которых один не банковский, но финансовый и очень достойный. Итак: ВТБ24 с Игорем Крутым, СМП Банк с Роем Лихтенштейном, Альфа-банк с мультиком про собачку и Финэкспертиза с Мр.Фиником.
ВТБ24
В октябре вышел новый ролик этого банка с продюсером и композитором Игорем Крутым.
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СМП Банк
В качестве визуальных образов использовал в своей кампании рисунки мужчин и женщин, изображенных в стиле комиксов одного из символов поп-арта – Роя Лихтенштейна.
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Альфа-Банк
Этот кейс я здесь не публиковал, поэтому воспроизвожу драфт:…
«Берегите планету, мать вашу!
Электроприборы в режиме stand-by не только способствуют парниковому эффекту, но и мешают некоторым спать. Глядя на эту бедную скулящую собачонку и слушая фоновый гул, действительно, проникаешься темой...
Рекламная кампания в поддержку карты Visa Альфа-Банк — WWF представляет собой серию из 5 анимационных роликов для телеканала Animal Planet, в которых юморные животные попадают в ситуацию, связанную с охраной окружающей среды. Помимо собачонки там еще есть медведь, бегемот, сурикаты и леопард с антилопой.
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Финэкспертиза
Хоть и не банк, но совсем рядом, а рекламная идея и реализация, сподвигли выдвинуть Мр.Финика в качестве номинанта. Отличный пример, как финансовая структура может нестандартно и творчески подходить к рекламе. Вот и третий ролик подоспел. «Изменяйтесь Господа, изменяйтесь! Чтобы у Вашего настоящего не было скучное лицо!»
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Комментарии 15
Уральский банк реконструкции и развития привлек для рекламной кампании к 20-летию банка известных актеров Михаила Пореченкова и Константина Хабенского. Для Хабенского это уже не первый опыт - он снимался в рекламе ВТБ24...
8 - Финэкспертиза. Интересные ролики, нравится ассоциативность мышления.
4 - Мультики Альфа-Банка. Хорошо бы без последних 5 секунд, где упоминается Альфа-банк
1 - все остальные. Совсем не понравились. Со звездами - скорее даже противоположная ожидаемой реакция.
Картина Роя Лихтенштейна "Ох... Ну хорошо" ("Ohhh...Alright...") продана вчера на аукционе Christie's за 42,6 миллиона долларов. Установлен новый рекорд цены на работы этого художника.
Поздравляем победителя и номинантов-финалистов. Ждем итогов ноября...
Можете выдвигать кандидатов.