Ежемесячный обзор событий банковской рекламы

В этот обзор вошла следующая «десятка» попавших в наш «оптический прицел» событий: режиссер Герман-младший снимет рекламу для банка, монетизация популярности Анны Чапман, банкир в майке-«алкоголичке», UBS вынужден убрать из рекламы Ле Корбюзье, реклама из живых людей и с QR-кодами и др.
-Новый мэр стимулировал демонтаж рекламных конструкций
Новый мэр Москвы, начавший наводить порядок с дорожными пробками, стимулировал разбирательство и с наружной рекламой в историческом центре Москвы. Речь зашла о количественном засилье, незарегистрированных носителях, мнимых «ремонтах» фасадов зданий. Москомнаследие инициировало акцию фотофиксации добровольцами самых возмутительных рекламных объектов. Уже начался демонтаж некоторых конструкций. На наш взгляд, избыток носителей сильно девальвирует эффективность рекламы. Так что и с маркетинговых точек зрения новое начинание можно приветствовать. А вот какую альтернативную наружную рекламу придумали в США.
-Приглашение кинорежиссера для рекламы
Режиссером нового рекламного ролика Мособлбанка под названием «В порту» станет Алексей Герман-младший. Съемки по его сценарию совместно с Александром Лунгиным пройдут в октябре на Ладоге. Планируемый выход – вторая половина декабря этого года. Герман-младший уже известен в рекламном мире по ролику «Съемки в степи» для телевизоров Самсунг.
-Анна Чапман – монетизация популярности
Разоблаченная в США «разведчица» Анна Чапман с 1 октября работает советником президента по инвестициям и инновациям в «Фондсервисбанке». Банк, возможно, окажет поддержку некоторым из бизнес-проектов Анны, в частности написание книги о возможностях Интернет-ресурсов, а также некий «космический проект» по борьбе с астероидами (космонавты как раз в числе целевой группы банка и, например, получают от него золотую карту после полета). Чапман же активно начала монетизировать свою популярность – в ноябре ее откровенная фотосессия появилась в журнале и на обложке Maxim.
-Пореченков и Хабенский – еще один пример «звездной» банковской рекламы
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил рекламную кампанию в честь своего 20-летнего юбилея в виде щитов и роликов с участием двух актеров – Михаила Пореченкова и Константина Хабенского. Рекламная кампания по продвижению услуг для частных и корпоративных клиентов запущена во всех регионах присутствия УБРиР: Свердловской и Челябинской областях, Перми, Кирове, Ижевске, республике Башкортостан, Воронеже, Оренбурге.
-Банкир обещал - банкир сделал: глава СКБ-банка снялся в майке-«алкоголичке»
Председатель правления екатеринбургского СКБ-Банка Владимир Пухов пообещал народному артисту России Сергею Гармашу в ответ на его призыв сняться в рекламе собственного банка в тех же образах и позах, которые возмутили актера. Четыре изображения под слоганом «Первый национальный банк с чувством юмора», в том числе два в майке-«алкоголичке» с кефиром и с гитарой, появились в конце октября. По словам Пухова, появившимся в печати, он серьёзно обдумал сложившуюся ситуацию и все возможные пути её решения. Пухов чувствовал себя неловко из-за возникшей между банком и актером напряженности и поэтому принял предложение Гармаша. "За свой имидж я не опасаюсь. Я и сам человек из народа. Мой отец работал машинистом электровоза, а мама была бригадиром штукатуров", - говорит Владимир Пухов. Нестандартное решение породило бум фотожаб на рекламу СКБ.
-Ле Корбюзье не дал отдыха банку UBS
Банк UBS под давлением общественности вынужден убрать образ Ле Корбюзье из своей рекламной кампании «Нам не до отдыха» из-за того, что знаменитый архитектор допускал неэтичные высказывания в адрес евреев и симпатизировал нацистам. Кстати, портрет Ле Корбюзье красуется на банкноте в 10 швейцарских франков, а его именем названы улицы и площади в Швейцарии, что также вызывает бурные дискуссии. Банк же решил не вредить своему имиджу, не демонстрировать толерантность и принял оперативное решение по удалению образа архитектора из рекламных материалов.
-Банки потянуло в Формулу-1
Этап Формулы-1 с 2014 будет проходить в Сочи. Контракт с промоутером гонок Берни Эклстоуном был подписан при участии российского премьера Владимира Путина. Безусловно, это увеличит интерес со стороны российских болельщиков. Вслед за новостью о гонке в Сочи появилась информация о покупке пакета акций «конюшни» британской Virgin Racing компанией Николая Фоменко и Ко - Marussia Motors. Эти события открывают широкие рекламные возможности и для банков. Кстати, за последние полгода было заключено сразу несколько контрактов по началу и возобновлению рекламных и спонсорских контрактов в Формуле-1 со стороны банков. На российском ТВ можно было также увидеть ролики швейцарского банка MIG с участием Михаэля Шумахера. А на последнем этапе на болидах Рено из-за вынужденной замены вместо логотипа водки Флагман должен был появиться логотип Банка Москвы.
-Кредиты детям до 18 не разрешаются
Московским кредитным банком на улицах Москвы была размещена наружная реклама «Для подачи заявки на кредит вам потребуется только паспорт٭ ٭Да, только паспорт».
В указанной рекламе Московским УФАС России усмотрено нарушение ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе», выразившийся в отсутствии существенной для потребителей информации о том, что кредит могут оформить только лица,
* достигшие 18 лет (при этом паспорт в Российской Федерации выдаётся с 14 лет)
* и имеющие регистрацию в г. Москве.
-Реклама с использованием реальных людей
Сразу два интересных примера рекламы с задействованием живых людей в качестве элементов наружной рекламы появилось этой осенью. Банк ING подвешивал людей на борта автобусов, стены зданий… А рекламу банковской карты в Лондонском аэропорту провел один известный иллюзионист, который по несколько часов буквально висел «в воздухе», чем привлекал массу внимания.
-Интерактивная реклама с QR-кодом
QR-код – это придуманный японцами в 1994г. цифровой код, в котором зашифрована определенная информация, сканируя которую с помощью современных гаджетов (там уже предусмотрены программки) можно переходить на сайт, смотреть ролик, скачать брошюру и т.д. Естественно, что эту технологию подсмотрели и рекламщики. В рамках очередной кампании американский FirstBank позаботился о приятном времяпровождении своих клиентов на борту самолетов. В аэропорту были размещены биллборды с изображением QR-кодов, дающих возможность бесплатно скачать книги, судоку и кроссворды. В России рекламу с использованием QR-кода уже дает Сименс. Кто из наших банков станет первым?
Комментарии 3
На пресс-конференции во вторник стороны пожали друг другу руки и договорились прекратить судебные разбирательства.
"Владимир Пухов выполнил мое требование - сфотографироваться в рекламе в тех же образах, в которых снимался я. Его поступок - это человеческий акт, который я уважаю. Я получил моральное удовлетворение от этого и готов снять свои претензии", - пояснил Гармаш.
Пухов в свою очередь добавил, что сначала скептически отнесся к идее сняться в рекламе, но "потом решил, что это может быть хорошим выходом из ситуации".
"Я банкир, бережно отношусь к деньгам и не готов тратить крупные суммы на длительные судебные баталии, если в вопросе можно найти компромисс. В то же время я рисковал, когда шел на это, - по-моему, ни один банкир так не поступал раньше", - сказал председатель правления СКБ-банка.
Испанский банк Santander решил отказаться от сотрудничества с "Маклареном". Причиной тому послужил договор с "Феррари", который испанцы подписали по ходу минувшего сезона.
"Мы вели переговоры с "Маклареном", и, возможно, в будущем наше сотрудничество будет продолжено. Но сейчас мы работаем с "Феррари", чему очень рады", - отметил пресс-атташе банка Хуан Мануэль Седойя.