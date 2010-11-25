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Видео в печати – новые возможности для рекламы

25.11.2010 13:11 9 2 820 просмотров
Довелось посетить сегодня презентацию американской компании Americhip. Шел туда как издатель журнала и маркетолог-инноватор, ушел – как потенциальный клиент. Очень интересная технология Video-in-Print, которая позволяет размещать ролики в журналах.

Данная технология появилась в США в сентябре 2009г. Первым журналом стал Entertainment weekly, первыми рекламодателями – Pepsi и телеканал CBS. Ролики можно было посмотреть, открыв в журнале разворот со встроенным ЖК-экраном.


В России первыми попробовали эту технологию в «Сколково» для изготовления мультимедиа-дипломов. В ноябре у компании появилось представительство в Москве. В декабрьском номере российской журнала Vogue (в части тиража) вышла вкладка с роликом Martini.

Реклама с полноценным качеством и звуком впечатляет своей новизной. Зарядки хватает на 1 час работы (есть возможность и подзарядить через разъем USB). Памяти – на 5 файлов до 40 минут воспроизведения. Толщина – 2 мм, размер экрана – до 7 дюймов.

Дорого? Дорого. Но, похоже, что может быть эффективно. По крайней мере, очень высоким может быть имиджевый эффект для первых рекламодателей.

Безусловно, у технологии есть конкуренты. Та же технология QR-кодов – но степень ее проникновения пока не очень высока. А тут – от читателя не требуется никаких дополнительных дивайсов. Угрозой является и прогнозируемый скорый упадок бумажных СМИ и переход их в цифру. Но с увеличением размера экрана, встроенного софта, позволяющего листать страницы, цены, эта технология может попросту «проглотить» журналы. Произойдет это, конечно, не завтра, а на горизонте 3-5 лет. Обязательно буду экспериментировать со своей Money&Я, попробуем разместить и корпоративный рекламный видео-ролик в одном из деловых глянцев.

P.S.: Хотел приберечь и не делиться этой свежей информацией с коллегами-маркетологами, но ведь все равно узнаете. А здоровая конкуренция – двигатель прогресса…

Комментарии 9

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Зарядки хватает на 1 час работы (есть возможность и подзарядить через разъем USB).

А сколько времени дивайс держит заряд в режиме ожидания? Подзаряжать "журнал" готовы далеко не все.

Сколько стоит?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Про стенд-бай не спрашивал - задам вопрос...
Цены, естественно, на первом этапе - договорные.
В зависимости от дюймов экрана и тиража озвучили вилку от 30 до 200 евро за экземпляр. Пока, естественно, с такой ценой только под премиум-канал и выборочный тираж подходит.
Пару тысяч вполне можно потянуть. Срок изготовления тиража в 1 тыс. - 4-6 недель.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Очень дорого. Чтобы мартини отбил свою рекламу, ему надо продать не одну бутылку КАЖДОМУ читателю.
Если считать по минимуму, то выходит 30 килоевриков за тираж + неизвестно сколько будет стоить ролик (не всех есть готовый).
opypirok  (opypirok)
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а я то думал откуда появились золотые бутылочки Мартини по цене в два раза превышающей бьянко!? Оказывается просто рекламу отбивают:)
Дмитрий  (Dimon)
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К слову говоря, я встречал на некоторых сайтах "телевизионные" рекламные ролики, которые размещались как баннеры (в ЖЖ том же). И они выглядели достаточно свежо даже на фоне тех же анимированных GIF- и Flash-баннеров. А для "статичных" журналов эта технология должна иметь еще больший эффект, как мне кажется.

Например, те же автомобильные компании могли бы делать отличные презентации. Сейчас они покупают большие площади в печатных изданиях, чтобы разместить картинки с высоким разрешением. А так будут иметь возможность продемонстрировать машину во всей красе и со всех ракурсов.

Также надо сказать, что некоторые рекламные ролики вполне себе могут в определенной степени считаться произведением искусства, и смотреть их приятно.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Кстати, вот как диплом Сколково выглядел.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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На той неделе слышал, как по радио выступал некто, кто сделал указанную выше рекламу Мартини. Он сказал, что это реклама может сработать только для самого первого рекламодателя и она сработала (в том числе за счет того, что про эту рекламу писали и говорили - то есть получалось реклама рекламы, что приводило к бесплатному и значительному расширению аудитории). Конечно, он не является истиной в последней инстанции, но я бы не стал за свой счет проверять правильность его слов - выпускать рекламу в таком формате пока нет никакого экономического смысла.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Первый, конечно, снимает самые сливки. Но место для первого такого рекламодателя на финансовом рынке пока вакантно...
И ставку я бы сделал на другой мультипликатор - сарафанное радио, показ (пересказ) рекламы друг другу.
Конечно получается дорого. Но для клиентов Private banking может быть в самый раз.
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