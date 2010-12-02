Лучшая реклама ноября

Пришло время подводить итоги прошлого месяца – в число четырех номинантов вошли: Мастеркард – Избранное, ТРАСТ – Брюс Уиллис, НПФ Сбербанка – Назад в будущее, Мособлбанк – Мы вас любим! Голосуйте, обсуждайте…
1. Мастеркард – Избранное
Очень стильная реклама привилегий держателям карт. Обратим внимание и на формат подачи в большинстве изданий. Реклама разбита на 4 макета по 1\4 вертикальной колонки, располагаемых на разных страницах.
2. ТРАСТ – Брюс Уиллис
Смелое и сильное решение пригласить западную звезду. Для российского банка – это впервые. Пожалуй, весьма удачный выбор персоны актера, хорошо узнаваемого в разных возрастных категориях и имеющего позитивное восприятие. Интересен и слоган: Он такой же, как я, только банк!
3. НПФ Сбербанка – Назад в будущее
Реклама пенсионных фондов на ТВ исчисляется пока примерами на пальцах одной руки. Но, на мой взгляд, впервые использован сюжетный формат – в данном случае с перемещением пенсионера во времени к себе молодому (дабы подписать заявление на перевод накопительной части).
4. Мособлбанк – Мы Вас любим!
Анонсированная нами в прошлом месяце реклама, снятая режиссером Алексеем Германом-младшим. Красивые панорамные виды порта. Сюжетная линия: В жизни мы все отличаемся друг от друга, но все мы, даже когда одиноки, знаем, что нас ждут друзья и родные. Кит в конце…
Комментарии 8
Брюс Уиллис самодостаточен сам по себе. Убили макетами хорошую идею и кучу потраченных на звезду денег.
Не хватает только плашечки "платежи ЖКХ без комиссий" и был бы полный набор
Отвечаю: делаю это по следующей формуле. Вначале надо посмотреть на предмет оценки с 3 сторон:
1. потребителя
2. производителя рекламы
3. продавца продукта (бренда).
(Мне доводится бывать во всех ипостасях, поэтому удается абстрагироваться в каждой категории).
Дело в том, что оценки с каждой из этих строн часто бывают просто противоположные. Чтобы все совпало - это редчайший случай. То есть очень сложно добиться, чтобы реклама одновременно нравилась многим, хорошо продавала и была профессионально сделана.
По итогам взгляда с 3 сторон получается некий баланс. У кого он выше, та реклама и лучше.
ТРАСТ просто за фото деньги отдали. Тупо.
А НПФ Сбербанка реклама понравилась.
Голосую за НПФ Сбербанка- идея,кажется,не новая, но добротная.
А вообще здорово, что растет наша банковская реклама: тут вам в ноябре и Голливуд и наш арт-хаус...