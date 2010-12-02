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Лучшая реклама ноября

02.12.2010 00:41 8 3 741 просмотр
Пришло время подводить итоги прошлого месяца – в число четырех номинантов вошли: Мастеркард – Избранное, ТРАСТ – Брюс Уиллис, НПФ Сбербанка – Назад в будущее, Мособлбанк – Мы вас любим! Голосуйте, обсуждайте…

1. Мастеркард – Избранное
Очень стильная реклама привилегий держателям карт. Обратим внимание и на формат подачи в большинстве изданий. Реклама разбита на 4 макета по 1\4 вертикальной колонки, располагаемых на разных страницах.


2. ТРАСТ – Брюс Уиллис
Смелое и сильное решение пригласить западную звезду. Для российского банка – это впервые. Пожалуй, весьма удачный выбор персоны актера, хорошо узнаваемого в разных возрастных категориях и имеющего позитивное восприятие. Интересен и слоган: Он такой же, как я, только банк!



3. НПФ Сбербанка – Назад в будущее
Реклама пенсионных фондов на ТВ исчисляется пока примерами на пальцах одной руки. Но, на мой взгляд, впервые использован сюжетный формат – в данном случае с перемещением пенсионера во времени к себе молодому (дабы подписать заявление на перевод накопительной части).




4. Мособлбанк – Мы Вас любим!
Анонсированная нами в прошлом месяце реклама, снятая режиссером Алексеем Германом-младшим. Красивые панорамные виды порта. Сюжетная линия: В жизни мы все отличаемся друг от друга, но все мы, даже когда одиноки, знаем, что нас ждут друзья и родные. Кит в конце…


Комментарии 8

Пенсионер  (Пенсионер)
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Мастеркард и НПФ Сбера не видел, судить не могу. Траст и Мособолбанк не нравятся.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Мастеркард нравится,Траст-притягивает взгляды.
Инна Ворошилова  (voroschilova)
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Можно было бы проголосовать за Траст, если бы не безобразное исполнение макетов.
Брюс Уиллис самодостаточен сам по себе. Убили макетами хорошую идею и кучу потраченных на звезду денег.
Не хватает только плашечки "платежи ЖКХ без комиссий" и был бы полный набор smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Коллеги меня спрашивают, как я сам, по каким критериям оцениваю рекламу в своих обзорах.
Отвечаю: делаю это по следующей формуле. Вначале надо посмотреть на предмет оценки с 3 сторон:
1. потребителя
2. производителя рекламы
3. продавца продукта (бренда).
(Мне доводится бывать во всех ипостасях, поэтому удается абстрагироваться в каждой категории).
Дело в том, что оценки с каждой из этих строн часто бывают просто противоположные. Чтобы все совпало - это редчайший случай. То есть очень сложно добиться, чтобы реклама одновременно нравилась многим, хорошо продавала и была профессионально сделана.
По итогам взгляда с 3 сторон получается некий баланс. У кого он выше, та реклама и лучше.
Don Antonio  (Don Antonio)
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Мособлбанк ну тут по названию уже всё понятно. Ролик - дикий совок. Пенсионеров может и привлечёт.

ТРАСТ просто за фото деньги отдали. Тупо.

А НПФ Сбербанка реклама понравилась.
iamvs  (iamvs)
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Встречал только рекламу ТРАСТА, пока не нравится.
Голосую за НПФ Сбербанка- идея,кажется,не новая, но добротная.
brasletik  (brasletik)
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Ни одна реклама не нравится. Менее других противна реклама Траста, только надо скидка 50 % написать на лбу господина Уиллиса, вот это совсем было бы по нашему!
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Вчера в "Закрытом показе" у Гордона показали фильм "Короткое замыкание", состоящий из 5 новелл режиссеров "новой волны". Новеллы - про любовь, как ее понимают авторы... Очень понравились работы Буслова и Серебренникова ("Поцелуй креветки" -это что-то). Хороша и новелла Германа-мл. "Ким" про провинциальный сумасшедший дом. Поразило, как она сильно перекликается по стиллистике со снятой рекламой для Мособлбанка. Да почерк, в Киме очень схожие планы - океан, старые корабли, люди, смотрящие в даль. И тоже "про любовь"... То есть реклама органично бы встала, как своеобразное продолжение...
А вообще здорово, что растет наша банковская реклама: тут вам в ноябре и Голливуд и наш арт-хаус...
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