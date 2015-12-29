Завершается 2015 год – не самый простой для российских банков. Но лидеры рынка не только не снижали темпы своей работы, но и задействовали для привлечения клиентов рекламу. И надо отметить, что по качеству этой самой рекламы уходящий год был весьма неплохим. Было на что обратить внимание. Представляем вам ТОП-15 отобранных на наш вкус рекламных объектов – список не является рэнкингом, а банки расположены в порядке, удобном для повествования. Судите сами, кого можно номинировать на победителя года.
1. Банки.ру – Коалы и банкиры
И начинаем мы обзор совсем не с банка, а любимого банковского портала, который вырос до собственной телерекламы. Отметим в ролике тонкий юмор и намек на сценку с коалами с прошлогодней встречи G20 в Брисбене. Ролик>>>
2. РСХБ – Амурский тигр и Оксана Федорова
Тигр — тоже любимое нашим президентом животное… Началась эта рекламная кампания РСХБ в прошлом году, а в этом продолжилась. В кадре с тигрятами появлялись разные популярные телеведущие. Нам больше понравилась Оксана Федорова. И тигренок с ней совсем не плюшевый как в «Спокойной ночи, малыши» и как коала в предыдущей рекламе, а настоящий. Банку можно только позавидовать: тигриная тема сейчас в моде. Правда, в пару к тигру Амуру придется брать и козла Тимура…Ролик>>>
3. ВТБ 24 – Машков и нули
ВТБ24 вернулся к своей сверхуспешной серии роликов с появлением знаменитостей. На этот раз лицом бренда стал актер Владимир Машков. Ролики выстроены очень аскетично, но взгляд и голос очень убеждают. Отметим и копирайтинг, особенно в ролике про нули. «Нули – это пространство… Для единиц нули не страшны…». Мощно! Ролик>>>
4. БИН банк – Квартет И собаки
Снова знаменитости и снова животные. На этот раз Квартет И и собаки разных пород. А тут еще новогодняя комедия «Страна чудес» на подходе…Ролик>>>
5. МКБ – Акинфеев и Яшин
И куда без темы футбола? Московский Кредитный Банк в потоке своей ярко-незаметной рекламы отметился вдруг мощным имиджевым роликом на футбольную тему. Тут в кадре россыпь нынешних футбольных «звезд» и… Лев Яшин, которого с нами уже нет. Но то, как он показан, вызывает сильные чувства, дополняемые музыкой из фильма «Свой среди чужих…». Побольше бы такой рекламы, и респект МКБ. Ролик>>>
(продолжение следует)
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