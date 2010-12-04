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Обзор событий рекламы в ноябре

04.12.2010 16:02 7 3 683 просмотра
В обзоре: «облако» названий зимних депозитов, ФАС штрафует за дорожный знак, Нордеа в Одноклассниках, ЮниКредит гонит Деда Мороза, операционистка, которая любит «французский поцелуй», и банк, в котором можно и кофе попить.

-Облако зимних депозитов

Пришел зимний сезон, и банковские маркетологи, дабы продемонстрировать «свежесть» и «актуальность» своих депозитных предложений, вновь пошли вразнос:
Ёлки-палки Замороженный процент Зима Зимние узоры Зимний подарок Зимняя рапсодия ЗИМНЯЯ СКАЗКА Искренний Метелица Мой зимний Морозко НОВОГОДНИЙ Праздничный вихрь Рождественская мультисказка РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ Серебро зимы Снег и солнце Снеговичок Снегурочка Снежность Снежный

-ФАС спуску не дает

Банк «Восточный» в Тамбове разместил билборд, рекламирующий автокредит, и для иллюстрации использовал дорожный знак «крутой спуск». Местное управление ФАС усмотрело нарушение и вкатило банку штраф в 40 тыс. руб. Дорожные знаки – очень часто используемый образ в финансовой рекламе. С наружкой теперь придется быть поосторожнее…


Попутно под ФАС попал и… Порш. Московское управление усмотрело нарушение в наружной рекламе "Porsche Panamera в кредит". Дело в том, что в ней не было указано наименование юрлица, предоставляющего кредит.
Наконец-то, ФАС решила взяться и за рекламу Forex. Согласно готовящихся поправок в закон о рекламе реклама услуг не должна создавать впечатление, что заключение таких договоров является способом заработка, не должна преувеличивать вероятность получения дохода и преуменьшать степень риска, а также создавать впечатление, что получение дохода гарантировано.

-Любовь нечаянно нагрянет…

Банки продолжают освоение социальных сетей. В «Одноклассниках» на женских фотографиях в ноябре стали появляться сердечки с определением любовного темперамента в виде литературных персонажей – Кармен, Клеопатра… Опция есть и для мужской части населения «Одноклассников", но они по большей части воздержались. Игрушку сделал Нордеа Банк. Он задуман в рамках имиджевой кампании "Потому что любим. Потому что Нордеа". Вскоре романтические сердечки на женских фото сменили «Сияющие звезды» и «Девушки грозы» от Хэд&Шолдерс – женщины так переменчивы и легко влюбляются…


-Вот тебе девочка и дедушка Мороз

-Банк "ЮниКредит" при помощи агентства «Брендсон» решили сделать подарок клиентам - оформляя кредитную карту в "ЮниКредит Банке" потребитель получает бесплатное годовое обслуживание и возможность осуществлять покупки, получая партнерские скидки. Для рекламы этих услуг использован слоган: "Дед Мороз, не приходи!". Лучше, если Вашим детям эта реклама не попадется на глаза – вопросами замучают…


-ЭПИКА – мы не выиграли

Объявлены победители фестиваля Epica Awards, одного из самых престижных международных рекламных конкурсов. В этом году на конкурс поступило 3154 работы от рекламистов со всей Европы.

Хоть Россия и не получила золота, мы можем порадоваться за украинских рекламистов - юмористическая кампания Bank Forum получила золото в категории печатной рекламы.


-Фотожабы – признак народного признания

На мой взгляд, появление в сети «народного творчества», вызванного тем или иным явлением, говорит о неравнодушности к причине его породившей. Поэтому считаю появление пародий на ту или иную рекламу признаком ее яркости. Конечно же, не могло оставить равнодушным появление в рекламе банка ТРАСТ голливудской звезды Брюса Уиллиса.


-BNP Paribas впрягся в лямку

BNP Paribas запустил в ноябре рекламную кампанию "Keep reaching" глобального масштаба для продвижения своего бренда. В ней будет задействовано ТВ, наружная реклама, пресса, Интернет. Героями рекламы стали клиенты банка. В ролике же они общими усилиями вытягивают из-за горизонта солнце.
http://videosostav.ru/video/c7c293055bded5f629a7ccfe776c6e40/


-Голдман Сакс в электрики пошел?

Банк Goldman Sachs, с трудом преодолевший кризис, в апреле этого года был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами и вынужден был держать ответ в суде, а затем уплатить крупный штраф. Все это сильно отразилось на репутации, и теперь Goldman Sachs ведет работу по улучшению имиджа. Для этого задействована и новая рекламная кампания под слоганом «Прогресс — бизнес каждого». Речь идет о чистой энергетике будущего. Реклама демонстрирует, как банк, обеспечивая инвестиции в данной сфере, помогает тем самым окружающей среде, экономике, местному бизнесу и простым людям. Критики называют рекламу слишком скучной и неудачной. На первый взгляд, многие могут подумать, что это не реклама огромного банка, а энергетической компании…


-Хочешь кредит, спроси меня как…

На десерт, как обычно, парочка классных маркетинговых идей с дикого Запада. Первый, интересный способ побудить клиента к доверительному разговору с консультантом или операционистом банка. Все дело в табличке, на которой рядом с фото говорится: «Привет! Я – Майя. Я люблю фильм «Французский поцелуй», у меня есть собачка и двое детишек. Варианты – я только что приехала из Египта, люблю джаз, люблю итальянскую кухню и т.п. Очень побуждает к общению!


-КофеБанк

Ну и фишкой года в банковском маркетинге в США и Канаде стало повсеместное создание офисов банков новой оригинальной концепции. В офис встроено кафе, где можно попить кофе, почитать рекламные материалы, пообщаться с консультантом. Также здесь есть мини-магазинчик, где можно купить сувениры с фирменной символикой, финансовую прессу, новинки видео. Так что идея Сбербара могла бы получить развитие…

Комментарии 7

@mike  (@mike)
#
Цитата
и для иллюстрации использовал дорожный знак «крутой спуск».

Крутой подъём. Знаки тоже читаются слева направо.

@.
@mike  (@mike)
#
Цитата
билборд, рекламирующий автокредит,

Кстати, и картинка приведена не для автокредита, а для депозитов. Вадим, подправьте блогозапись, пожалуйста. А потом оба эти комментария можно потереть.

@.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Михаил, подмечено верно!
Просто под рукой не было конкретной картинки с рекламой тамбовского кредита, пришлось повесить донской депозит.
Как говорил Козьма Прутков: Не верь глазам своим!
Вот еще рекламка в тему -
Iriema  (Iriema)
#
Нордеа не первым в Одноклассниках засветился. Сначала там появился Сбербанк. По-моему, аналогичная игрушка от Сбера предлагала на основе теста определить дом своей мечты. После прохождения теста предлагалось перейти по ссылке и ознакомиться с тарифами Сбера по ипотечным кредитам - гораздо грамотнее было сделано, на мой взгляд, чем у Нордеа.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Спасибо за инфу про Сбер - как-то мимо прошла... Давно это было?
Iriema  (Iriema)
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Могу ошибаться, но, по-моему, в октябре-начале ноября. У Нордеа присутствие на Одноклассниках - это попытка привлечь внимание к банку, сделать название банка запоминающимся, а у Сбера - попытка привлечь внимание к конкретному банковскому продукту. Мне показалось, что весьма неплохая была попытка со стороны Сбера. И неожиданная.smile:)
Першинг  (Першинг)
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Где-то года полтора назад в социальной сети Вконтакте в приложении Счастливый фермер, которым я тогда увлекалась, появился Банк. Можно было взять кредит на покупку коровы, семян и прочих атрибутов. Приложение имело ссылочку на сайт банка. Можно было положить виртуальные деньги на депозит и получить с процентами. Мне очень тогда понравилась эта рекламная идея. Но кризис был в разгаре и идея завяла. Разработчики её бросили, хотя следы остались до сих пор. Какой это был банк - не помню. Вроде Уралсиб, но я не уверена. Но очень перспективной мне она тогда показалась. Аудитория игровых приложений велика. Жаль, что не получилось у них тогда!
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