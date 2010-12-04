Обзор событий рекламы в ноябре

В обзоре: «облако» названий зимних депозитов, ФАС штрафует за дорожный знак, Нордеа в Одноклассниках, ЮниКредит гонит Деда Мороза, операционистка, которая любит «французский поцелуй», и банк, в котором можно и кофе попить.
-Облако зимних депозитов
Пришел зимний сезон, и банковские маркетологи, дабы продемонстрировать «свежесть» и «актуальность» своих депозитных предложений, вновь пошли вразнос:
Ёлки-палки Замороженный процент Зима Зимние узоры Зимний подарок Зимняя рапсодия ЗИМНЯЯ СКАЗКА Искренний Метелица Мой зимний Морозко НОВОГОДНИЙ Праздничный вихрь Рождественская мультисказка РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ Серебро зимы Снег и солнце Снеговичок Снегурочка Снежность Снежный
-ФАС спуску не дает
Банк «Восточный» в Тамбове разместил билборд, рекламирующий автокредит, и для иллюстрации использовал дорожный знак «крутой спуск». Местное управление ФАС усмотрело нарушение и вкатило банку штраф в 40 тыс. руб. Дорожные знаки – очень часто используемый образ в финансовой рекламе. С наружкой теперь придется быть поосторожнее…
Попутно под ФАС попал и… Порш. Московское управление усмотрело нарушение в наружной рекламе "Porsche Panamera в кредит". Дело в том, что в ней не было указано наименование юрлица, предоставляющего кредит.
Наконец-то, ФАС решила взяться и за рекламу Forex. Согласно готовящихся поправок в закон о рекламе реклама услуг не должна создавать впечатление, что заключение таких договоров является способом заработка, не должна преувеличивать вероятность получения дохода и преуменьшать степень риска, а также создавать впечатление, что получение дохода гарантировано.
-Любовь нечаянно нагрянет…
Банки продолжают освоение социальных сетей. В «Одноклассниках» на женских фотографиях в ноябре стали появляться сердечки с определением любовного темперамента в виде литературных персонажей – Кармен, Клеопатра… Опция есть и для мужской части населения «Одноклассников", но они по большей части воздержались. Игрушку сделал Нордеа Банк. Он задуман в рамках имиджевой кампании "Потому что любим. Потому что Нордеа". Вскоре романтические сердечки на женских фото сменили «Сияющие звезды» и «Девушки грозы» от Хэд&Шолдерс – женщины так переменчивы и легко влюбляются…
-Вот тебе девочка и дедушка Мороз
-Банк "ЮниКредит" при помощи агентства «Брендсон» решили сделать подарок клиентам - оформляя кредитную карту в "ЮниКредит Банке" потребитель получает бесплатное годовое обслуживание и возможность осуществлять покупки, получая партнерские скидки. Для рекламы этих услуг использован слоган: "Дед Мороз, не приходи!". Лучше, если Вашим детям эта реклама не попадется на глаза – вопросами замучают…
-ЭПИКА – мы не выиграли
Объявлены победители фестиваля Epica Awards, одного из самых престижных международных рекламных конкурсов. В этом году на конкурс поступило 3154 работы от рекламистов со всей Европы.
Хоть Россия и не получила золота, мы можем порадоваться за украинских рекламистов - юмористическая кампания Bank Forum получила золото в категории печатной рекламы.
-Фотожабы – признак народного признания
На мой взгляд, появление в сети «народного творчества», вызванного тем или иным явлением, говорит о неравнодушности к причине его породившей. Поэтому считаю появление пародий на ту или иную рекламу признаком ее яркости. Конечно же, не могло оставить равнодушным появление в рекламе банка ТРАСТ голливудской звезды Брюса Уиллиса.
-BNP Paribas впрягся в лямку
BNP Paribas запустил в ноябре рекламную кампанию "Keep reaching" глобального масштаба для продвижения своего бренда. В ней будет задействовано ТВ, наружная реклама, пресса, Интернет. Героями рекламы стали клиенты банка. В ролике же они общими усилиями вытягивают из-за горизонта солнце.
http://videosostav.ru/video/c7c293055bded5f629a7ccfe776c6e40/
-Голдман Сакс в электрики пошел?
Банк Goldman Sachs, с трудом преодолевший кризис, в апреле этого года был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами и вынужден был держать ответ в суде, а затем уплатить крупный штраф. Все это сильно отразилось на репутации, и теперь Goldman Sachs ведет работу по улучшению имиджа. Для этого задействована и новая рекламная кампания под слоганом «Прогресс — бизнес каждого». Речь идет о чистой энергетике будущего. Реклама демонстрирует, как банк, обеспечивая инвестиции в данной сфере, помогает тем самым окружающей среде, экономике, местному бизнесу и простым людям. Критики называют рекламу слишком скучной и неудачной. На первый взгляд, многие могут подумать, что это не реклама огромного банка, а энергетической компании…
-Хочешь кредит, спроси меня как…
На десерт, как обычно, парочка классных маркетинговых идей с дикого Запада. Первый, интересный способ побудить клиента к доверительному разговору с консультантом или операционистом банка. Все дело в табличке, на которой рядом с фото говорится: «Привет! Я – Майя. Я люблю фильм «Французский поцелуй», у меня есть собачка и двое детишек. Варианты – я только что приехала из Египта, люблю джаз, люблю итальянскую кухню и т.п. Очень побуждает к общению!
-КофеБанк
Ну и фишкой года в банковском маркетинге в США и Канаде стало повсеместное создание офисов банков новой оригинальной концепции. В офис встроено кафе, где можно попить кофе, почитать рекламные материалы, пообщаться с консультантом. Также здесь есть мини-магазинчик, где можно купить сувениры с фирменной символикой, финансовую прессу, новинки видео. Так что идея Сбербара могла бы получить развитие…
Комментарии 7
Крутой подъём. Знаки тоже читаются слева направо.
@.
Кстати, и картинка приведена не для автокредита, а для депозитов. Вадим, подправьте блогозапись, пожалуйста. А потом оба эти комментария можно потереть.
@.
Просто под рукой не было конкретной картинки с рекламой тамбовского кредита, пришлось повесить донской депозит.
Как говорил Козьма Прутков: Не верь глазам своим!
Вот еще рекламка в тему -