Космос – один из предметов национальной гордости нашей страны. Мы много раз были здесь первыми и лучшими, по ряду направлений и остаемся. Американцы вынуждены пользоваться нашими ракетными двигателями и ракетами-носителями для доставки астронавтов на МКС. День космонавтики – хороший повод разобрать кейсы использования космической темы в банковской рекламе. Самый свежий пример – Военно-Промышленный Банк. Новая рекламная концепция 2016 года посвящена космосу. Соответствующие имиджи, вординг.
А вот один из роликов ВПБ >>>
Конечно в этой теме очень много штампов – старт ракеты, первый шаг, скафандр. Некоторые развивают тему в сторону смежной звездной темы, юмора, а также космической фантастики или кино.
Например, РОСТ-банк c юмором предлагает кредит для открытия пиццерии на Марсе…
МКБ показал внеземные корабли, бороздящие просторы вселенной…
Вообще тема космоса благодатная, особенно, если задействовать еще и использование селебрити. Космонавты – особенно знаменитые – это узнаваемые, уважаемые люди. В банковской рекламе принимали участие Алексей Леонов (Альфа-банк), Георгий Гречко (ОТП-банк), Владимир Ляхов (Анталбанк).
Вот ролик ВТБ24 с Федором Юрчихиным >>>
Есть примеры, когда используются образы уже ушедших героев. Так в социальной рекламе ОТП-банка «Они были третьими» в ряду других на билбордах появлялся и Юрий Гагарин.
Используют космическую тему в рекламе и инвестиционные структуры. Вот западный пример ролика Julius Baer >>>
А это предмет собственной гордости – свежий ролик Альфа-Капитал, рекламирующий ИИС (индивидуальные инвестиционные счета), с участием первого космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Архиповича Леонова. >>>
Бонус:
Для тех, кому нравится тема космоса как таковая:
Новый свежий социальный ролик от Роскосмоса – Подними голову! >>>
А вот как социальная реклама показывала космос 20 лет назад: Русский проект 1996 год Ролик 1 >>> Ролик 2 >>>
Ну и немного юмора на десерт: фасоль – не для астронавтов… >>>
Комментарии 0