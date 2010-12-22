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Декабрьский обзор рекламных событий

22.12.2010 16:42 10 2 975 просмотров
Этот обзор пишу чуть раньше, чтобы успели прочитать до того момента, как всех увлечет праздничная суета. На новогодней «ёлке» этого обзора: Смирнов-Ди Каприо в рекламе уральского банка, банковская революция от Эрика Кантона, мультик для Грефа, Щелкунчик от ВЭБа, Пелевин о рекламе кредитов, цвет-пантон 2011, повышение цен на рекламу, швейцарское белье, датский шок и страшная инфляция.

Смирнов-Ди Каприо в роли «настоящего мужика»

Леонардо Ди Каприо в этом месяце прилетал на перекладных в Россию, чтобы принять участие в акции в защиту тигров. За что получил от нашего премьера рукопожатие и определение «настоящий мужик». Оказалось, что бабушка Леонардо была русской (до замужества и эмиграции) Еленой Смирновой. А еще в уральских СМИ появилась информация, что якобы голливудский актер приезжал в Россию подписывать рекламный контракт с… СКБ-банком. В пресс-службе банка данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. В январе 2011, действительно, банк начнет «новую и очень необычную рекламную кампанию», однако не уточнили, кто станет ее «лицом».


Революция на рекламные деньги

А во Франции отличился еще один «настоящий мужик» - знаменитый футболист недавнего прошлого Эрик Кантона. Он выложил на специальном сайте видеообращение с призывом устроить «банковскую революцию» 7 декабря, придти в банки и одновременно снять свои вклады, тем самым обрушив порочную финансовую систему.
Кантона подняли на смех, так как его жена актриса Рашида Бракни в апреле этого года снималась в телевизионной рекламе банка Credit Lyonnais. Акция провалилась – даже сам революционер не пришел снять свой вклад в 1500 евро в одном из отделений банка BNP-Paribas.


Щелкунчик миллионов

Одной из главных новогодних кинопремьер является «Щелкунчик и крысиный король» в 3D Андрея Кончаловского. Бюджет фильма составил рекордные для России 90 млн долларов. Съемки спонсировал в существенном размере ВЭБ. Теперь его лого красуется на афишах.


Мультик для Грефа

1 декабря руководитель Сбербанка Герман Греф проводил горячую линию с сотрудниками. В одном из вопросов у него спросили, смотрел ли он сатирический мультик Сибирского банка Сбербанка по мотивам «Алеши Поповича и Тугарин Змея». Мультик озвучен был еще в 2008 году, но Грефу его не показывали.


Посмотреть мультфильм «Алеша Попович и Банк» можно здесь

Цвет 2011 – лепесток жимолости

Pantone Color Institute ежегодно определяет пантон года. В 2010 им был бирюзовый цвет. В следующем будет HONEYSUCKLE PANTONE 18—2120 — цвет лепестков жимолости, который якобы стимулирует и вдохновляет на новые свершения, способствует выработке адреналина, идеального средства для борьбы с унынием. Уже появилась фирменная банковская карта в новом цвете.


Пелевин про рекламу кредитов

Выход очередного шедевра от Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» - событие конца этого года. В сборнике две повести и три рассказа.

Нашлось в нем и местечко про влияние радио-рекламы на мозги. По мнению автора особенно вредно слушать радио за рулем автомобиля.
Далее образное сравнение:

«…Вот так поездил денек по Москве – и встал из-за баранки лет на десять старше и мудрее, с особым блеском в глазах и твердым намерением завтра же взять кредит под смешные проценты…»


У швейцарского банка покопались в белье

Часто не знаешь, чем может обернуться самая, казалось бы, безобидная имиджевая информация. Вот и сообщение о многостраничном кодексе швейцарского банка о корпоративном дресс-коде желтые СМИ развернули совсем в другую сторону. Особенно прошлись про цвет нижнего белья, который не должен просвечивать сквозь одежду сотрудниц.

Датский шок – это по-нашему

А вот Saxo банк наоборот пытается сразу шокировать СМИ своим ежегодным предсказанием. Тиражируется это очень хорошо – как вам, например, предсказание о достижении Индексом РТС в 2011 году 2500 пунктов?


Реклама в цене

Но вырасти обещает не только индекс РТС, но и цены. В том числе и на наружную рекламу в Москве. Комитет рекламы, информации и оформления Москвы намерен повысить размер арендных платежей за эксплуатацию рекламных конструкций в среднем на 162%. Это продиктовано стремлением нового мэра Москвы повысить доходную часть городского бюджета. О важности этой статьи говорит тот факт, что на днях комитет переформируется в Департамент СМИ и рекламы. Сейчас базовая ставка аренды составляет 16 тыс. руб. за 1 кв. м в год (+НДС). Эта ставка умножается на площадь конструкции, временной период и пять поправочных коэффициентов.


Страшная инфляция

Растут цены – растет и инфляция. Вот как она выглядит в рекламе экономичного авто. А для банков инфляция, что мать родна…


Комментарии 10

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Как вам рекламный лозунг: "Зачем изобретать велосипед?" smile:D


вверху - Bank of America, внизу - видно... smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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В данном случае похоже на фейк...
А вообще в рекламе, в том числе и финансовой, практика вольной или невольной имитации занимает, пожалуй, процентов 90%. На менее заезженных идеях это более заметно, зато на банальные повторяющиеся из раза в раз образы уже никто и внимания не обращает...
А вообще творческая иммитация лучше, чем леность ума. Поэтому велосипед тоже можно продолжать изобретать (пример, тех же ультрасовременных велосипедов). А там глядишь и что-то более оригинальное получится...
@mike  (@mike)
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Не могу не высказаться про карточку. Выбор цвета по неканонической шкале оставлю на совести Pantone inc., если это действительно их выходки. (проверил - и правда. Но буду придерживаться их опять же официальной рекомендации считать ближайшим аналогом P205U из традиционного веера).

И про само оформление карты. 1) Комбинированный логотип Visa+название продукта (Platinum) должен воспроизводиться только с рекомендованного Visa файла, в котором слово PLATINUM располагается под лого. 2) Не допускается искажение фирменного артворка (как в этом примере - добавление тени), т.е. для улучшения видимости слова на светлом фоне в данном случае необходимо использовать вариант для светлых фонов - где название продукта выполнено чёрным цветом. Можно использовать как staged, так и non-staged вариант логотипа.

Ну а то, что для карты 2011 года они использует изображение карточки, которая заканчивается в декабре уходящего года, - на это тоже стоит обратить внимание.

@.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Вадим, просмотрел Ваш пост за ноябрь. Понял, что меня так напрягало в рекламе с господином Уиллисом. С точки зрения потребителя, кажется уж как-то быстро сразу рекламируются конкретные скидки и продукты. По-хорошему, в начале бы чисто имиджевую ассоциацию построить бы. И еще понравилось комичный баннер на банкир.ру.

Два, нет, три раза перечитал про Ди Каприо. Слегка притормаживаю, или это реально будет по горячим следам за Брюсом?
Ольга Маркова  (o.markova)
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Ди Каприо - это фейк. В самом банке не знают, кем он пущен. На самом деле у банка в новом году не будет как такового лица, на новых плакатах будут дети и цитаты из стихов Владимира Вишневского.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Даже жаль, Ольга, немного, что это оказалось не совсем то. Но какое бы лицо не было, " настоящий мужик", раздающий кредиты чисто по-пацански, - это будоражит мысль. Или слоган тоже будет немного другим?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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"...Эрик Кантона...выложил на специальном сайте видеообращение с призывом устроить «банковскую революцию» 7 декабря, придти в банки и одновременно снять свои вклады, тем самым обрушив порочную финансовую систему." Он что, сумел прочесть книгу? smile:) Помнится, Артур Хейли в романе "Менялы" именно этот прием описывал. Надо же, жива книга...
""... настоящий мужик", раздающий кредиты чисто по-пацански, - это будоражит мысль." Ой, ну что тут может будоражить мысль, все так делают, только тихо, тихо... smile:oops: А то бы с чего столько невозвратов по кредитам? Кстати, в том же романе "Менялы" одной из основных сюжетных линий как раз и является внедрение в жизнь кредитных карт. И рассмотрение проблем, моральных и финансовых, с этим явлением связанных.
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