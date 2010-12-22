Декабрьский обзор рекламных событий

Этот обзор пишу чуть раньше, чтобы успели прочитать до того момента, как всех увлечет праздничная суета. На новогодней «ёлке» этого обзора: Смирнов-Ди Каприо в рекламе уральского банка, банковская революция от Эрика Кантона, мультик для Грефа, Щелкунчик от ВЭБа, Пелевин о рекламе кредитов, цвет-пантон 2011, повышение цен на рекламу, швейцарское белье, датский шок и страшная инфляция.
Смирнов-Ди Каприо в роли «настоящего мужика»
Леонардо Ди Каприо в этом месяце прилетал на перекладных в Россию, чтобы принять участие в акции в защиту тигров. За что получил от нашего премьера рукопожатие и определение «настоящий мужик». Оказалось, что бабушка Леонардо была русской (до замужества и эмиграции) Еленой Смирновой. А еще в уральских СМИ появилась информация, что якобы голливудский актер приезжал в Россию подписывать рекламный контракт с… СКБ-банком. В пресс-службе банка данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. В январе 2011, действительно, банк начнет «новую и очень необычную рекламную кампанию», однако не уточнили, кто станет ее «лицом».
Революция на рекламные деньги
А во Франции отличился еще один «настоящий мужик» - знаменитый футболист недавнего прошлого Эрик Кантона. Он выложил на специальном сайте видеообращение с призывом устроить «банковскую революцию» 7 декабря, придти в банки и одновременно снять свои вклады, тем самым обрушив порочную финансовую систему.
Кантона подняли на смех, так как его жена актриса Рашида Бракни в апреле этого года снималась в телевизионной рекламе банка Credit Lyonnais. Акция провалилась – даже сам революционер не пришел снять свой вклад в 1500 евро в одном из отделений банка BNP-Paribas.
Щелкунчик миллионов
Одной из главных новогодних кинопремьер является «Щелкунчик и крысиный король» в 3D Андрея Кончаловского. Бюджет фильма составил рекордные для России 90 млн долларов. Съемки спонсировал в существенном размере ВЭБ. Теперь его лого красуется на афишах.
Мультик для Грефа
1 декабря руководитель Сбербанка Герман Греф проводил горячую линию с сотрудниками. В одном из вопросов у него спросили, смотрел ли он сатирический мультик Сибирского банка Сбербанка по мотивам «Алеши Поповича и Тугарин Змея». Мультик озвучен был еще в 2008 году, но Грефу его не показывали.
Посмотреть мультфильм «Алеша Попович и Банк» можно здесь
Цвет 2011 – лепесток жимолости
Pantone Color Institute ежегодно определяет пантон года. В 2010 им был бирюзовый цвет. В следующем будет HONEYSUCKLE PANTONE 18—2120 — цвет лепестков жимолости, который якобы стимулирует и вдохновляет на новые свершения, способствует выработке адреналина, идеального средства для борьбы с унынием. Уже появилась фирменная банковская карта в новом цвете.
Пелевин про рекламу кредитов
Выход очередного шедевра от Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» - событие конца этого года. В сборнике две повести и три рассказа.
Нашлось в нем и местечко про влияние радио-рекламы на мозги. По мнению автора особенно вредно слушать радио за рулем автомобиля.
Далее образное сравнение:
«…Вот так поездил денек по Москве – и встал из-за баранки лет на десять старше и мудрее, с особым блеском в глазах и твердым намерением завтра же взять кредит под смешные проценты…»
У швейцарского банка покопались в белье
Часто не знаешь, чем может обернуться самая, казалось бы, безобидная имиджевая информация. Вот и сообщение о многостраничном кодексе швейцарского банка о корпоративном дресс-коде желтые СМИ развернули совсем в другую сторону. Особенно прошлись про цвет нижнего белья, который не должен просвечивать сквозь одежду сотрудниц.
Датский шок – это по-нашему
А вот Saxo банк наоборот пытается сразу шокировать СМИ своим ежегодным предсказанием. Тиражируется это очень хорошо – как вам, например, предсказание о достижении Индексом РТС в 2011 году 2500 пунктов?
Реклама в цене
Но вырасти обещает не только индекс РТС, но и цены. В том числе и на наружную рекламу в Москве. Комитет рекламы, информации и оформления Москвы намерен повысить размер арендных платежей за эксплуатацию рекламных конструкций в среднем на 162%. Это продиктовано стремлением нового мэра Москвы повысить доходную часть городского бюджета. О важности этой статьи говорит тот факт, что на днях комитет переформируется в Департамент СМИ и рекламы. Сейчас базовая ставка аренды составляет 16 тыс. руб. за 1 кв. м в год (+НДС). Эта ставка умножается на площадь конструкции, временной период и пять поправочных коэффициентов.
Страшная инфляция
Растут цены – растет и инфляция. Вот как она выглядит в рекламе экономичного авто. А для банков инфляция, что мать родна…
Комментарии 10
вверху - Bank of America, внизу - видно...
А вообще в рекламе, в том числе и финансовой, практика вольной или невольной имитации занимает, пожалуй, процентов 90%. На менее заезженных идеях это более заметно, зато на банальные повторяющиеся из раза в раз образы уже никто и внимания не обращает...
А вообще творческая иммитация лучше, чем леность ума. Поэтому велосипед тоже можно продолжать изобретать (пример, тех же ультрасовременных велосипедов). А там глядишь и что-то более оригинальное получится...
И про само оформление карты. 1) Комбинированный логотип Visa+название продукта (Platinum) должен воспроизводиться только с рекомендованного Visa файла, в котором слово PLATINUM располагается под лого. 2) Не допускается искажение фирменного артворка (как в этом примере - добавление тени), т.е. для улучшения видимости слова на светлом фоне в данном случае необходимо использовать вариант для светлых фонов - где название продукта выполнено чёрным цветом. Можно использовать как staged, так и non-staged вариант логотипа.
Ну а то, что для карты 2011 года они использует изображение карточки, которая заканчивается в декабре уходящего года, - на это тоже стоит обратить внимание.
@.
Два, нет, три раза перечитал про Ди Каприо. Слегка притормаживаю, или это реально будет по горячим следам за Брюсом?
""... настоящий мужик", раздающий кредиты чисто по-пацански, - это будоражит мысль." Ой, ну что тут может будоражить мысль, все так делают, только тихо, тихо... А то бы с чего столько невозвратов по кредитам? Кстати, в том же романе "Менялы" одной из основных сюжетных линий как раз и является внедрение в жизнь кредитных карт. И рассмотрение проблем, моральных и финансовых, с этим явлением связанных.