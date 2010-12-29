Новогодняя сказка по-аргентински: Дед Мороз побеждает Смерть

В мониторинге рекламы наткнулся на шедевральный новогодний рекламный ролик кредитных карт аргентинского банка Tarjeta Naranja. Там Папа Ноель (по нашему Дед Мороз) в одном из домов встречается со… Смертью, которая пришла за хозяином. Но добро побеждает зло…
Посмотреть ролик можно на сайте банка
Вольный пересказ-перевод:
Дед Мороз раскладывает подарки под ёлкой и вдруг видит в комнате Смерть.
-Что ты здесь делаешь?
-Работаю.
-Но сейчас праздник!
-Новый год, день рождения – без разницы. У меня нет праздников, нет чувств. А сейчас я должен сделать то, зачем я здесь.
-Подожди. Возьми это.
Дед Мороз дарит Смерти коробку с сердцем и душой, и Смерть соглашается уйти и на прощание благодушно бросает:
-Ноель! Добавь ему от меня в подарок десяток лет…
Маркетинговая мораль: Под праздник более выгодные условия для получения кредитных карт.
Под ролик сделан специальный промо-сайт, заведены эккаунты в Твиттере и Фейсбуке. Когда же у нас появится банковская реклама такого уровня?
Комментарии 6
Кстати, этот ролик может и снят в бюджетном формате, но аргентинские банкиры явно не поскупились на идею.
А красивая реклама без идеи - просто фантик!
А нам можно ничего и не адаптировать - у нас есть свои интересные традиционные образы, которые можно обыгрывать. Просто нужно научиться производить рекламный продукт - для этого нужен хороший торческий союз маркетологов и производителей.
И не только Бекмамбетов у нас может делать рекламные шедевры. Взгляните на фильмы Москва, я люблю тебя, Короткое замыкание - эти короткие новеллы уже почти формат рекламы. Недавний опыт Германа-младшего в банковской рекламе... Подвижки есть и, надеюсь, будут.
Надо, кстати, на клиповый фильм Бекмамбетова "Ёлки" сходить...
И Вас - с наступающим!