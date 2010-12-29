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Новогодняя сказка по-аргентински: Дед Мороз побеждает Смерть

29.12.2010 14:36 6 2 147 просмотров
В мониторинге рекламы наткнулся на шедевральный новогодний рекламный ролик кредитных карт аргентинского банка Tarjeta Naranja. Там Папа Ноель (по нашему Дед Мороз) в одном из домов встречается со… Смертью, которая пришла за хозяином. Но добро побеждает зло…

Посмотреть ролик можно на сайте банка
Вольный пересказ-перевод:
Дед Мороз раскладывает подарки под ёлкой и вдруг видит в комнате Смерть.
-Что ты здесь делаешь?
-Работаю.
-Но сейчас праздник!
-Новый год, день рождения – без разницы. У меня нет праздников, нет чувств. А сейчас я должен сделать то, зачем я здесь.
-Подожди. Возьми это.
Дед Мороз дарит Смерти коробку с сердцем и душой, и Смерть соглашается уйти и на прощание благодушно бросает:
-Ноель! Добавь ему от меня в подарок десяток лет…

Маркетинговая мораль: Под праздник более выгодные условия для получения кредитных карт.

Под ролик сделан специальный промо-сайт, заведены эккаунты в Твиттере и Фейсбуке. Когда же у нас появится банковская реклама такого уровня?



Комментарии 6

Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Реклама, на самом деле, недорогая. У нас делают качественнее, дороже, но ... консервативнее.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Парадокс, но "качественнее и дороже" у нас не совпадает с определением "лучше"... У нас явные проблемы с креативом в отечественной банковской рекламе.
Кстати, этот ролик может и снят в бюджетном формате, но аргентинские банкиры явно не поскупились на идею.
А красивая реклама без идеи - просто фантик!
valval18  (valval18)
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А как же вопрос менталитета. В Аргентине возможно это верх креативной мысли... а у нас, мне кажется этого бы не поняли. Хотя я за качество рекламы. Над не Возможно, наши часто перенимают идеи и концепции европейского уровня, не адаптируя их под наше население. История их банков значительно богаче и насыщенее, не считая и временной интервал развития и становления.. у нас все несколько скуднее... Но тем не менее, нынешнему потребителю нужно что-то эдакое, что бы привлеч его внимание. Конечно для банка это риск, но консервативная реклама, опять же на мой взгляд, может сыграть еще хуже..
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Про менталитет согласен - в Латинской Америке персонаж смерти скорее положительный. Индейцы с почтением относились к этому таинству и его богам, сейчас даже процветает культ Санта Муэрте. Был недавно в Мексике - там скелетики в дамских шляпках и цилиндрах - предмет фольклора и туристическая достопримечательность...
А нам можно ничего и не адаптировать - у нас есть свои интересные традиционные образы, которые можно обыгрывать. Просто нужно научиться производить рекламный продукт - для этого нужен хороший торческий союз маркетологов и производителей.
И не только Бекмамбетов у нас может делать рекламные шедевры. Взгляните на фильмы Москва, я люблю тебя, Короткое замыкание - эти короткие новеллы уже почти формат рекламы. Недавний опыт Германа-младшего в банковской рекламе... Подвижки есть и, надеюсь, будут.
Надо, кстати, на клиповый фильм Бекмамбетова "Ёлки" сходить...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
персонаж смерти скорее положительный

И Вас - с наступающим! smile:D
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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А помните рекламу Банка Империал?
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