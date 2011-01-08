Лучшая банковская реклама декабря и ВСЕГО 2010 года

В число 4-х номинантов прошедшего декабря попали: Сбербанк с романтическим роликом, БинБанк с календарем Энциклопедия денег, Western Union с историей про Деда Мороза, который устал, и Смоленский Банк со вкладом «Лыжню процентам!».
Сбербанк помирил влюбленных с помощью банкомата
Сбербанк в канун новогодних праздников запустил лирическую кампанию про поссорившихся влюбленных. В ролике банкомат прочувствовал ситуацию, посоветовал купить цветы и дал на это денег. Все это под узнаваемую мелодию композитора Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Кроме ролика использовались и крупноформатные билборды.
Энциклопедический календарь БинБанка
БинБанк порадовал креативным новогодним календарем «Энциклопедия современных российских денег». В каждом месяце рассказана и визуализирована история про одну из нынешних российских монет или банкнот. Здесь и общие данные о весе или размере, и экскурс в прошлое, и смешные факты. Над страницами календаря работали 12 разных дизайнеров из России, Франции и Израиля.
Дед Мороз устал
Вестерн Юнион продемонстрировал новогодний экстренный случай – Дед Мороз устал разносить подарки. Чем не повод перевести наличные…
Лыжню процентам!
Пусть визуализация этой рекламы не заслужила оценки «лучшая». И сам маркетинговый прием сезонных названий банковских депозитов уже набил оскомину. Но Смоленский Банк сумел придумать креативный вариант – вклад «Лыжню процентам!» звучит свежо, а главное отражает продуктовую идею.
Вспомним всех номинантов нашего блога за 2010 год
Сбербанк с лирическими роликами (в аэропорту и новогодний)
ВТБ24 с роликами с участием звезд (Дапкунайте и Крутой)
Мособлбанк с роликом от режиссера Германа-младшего
UBS – кампания «Нам не до отдыха»
HSBC – кампания «Откройте мир новых возможностей»
Банк ТРАСТ с Брюсом Уиллисом
СМП банк с рекламой в стиле Роя Лихтенштейна
Альфа-банк с роликами в защиту животных
МастерКард – Избранное
ВестернЮнион – Дед Мороз устал
Финэкспертиза – Мр.Финик
Ролик НПФ Сбербанка – «Назад в будущее»
Календарь БинБанка
Вклад «Лыжню процентам!» Смоленского банка
P.S.: Поздравляем номинантов – они Лучшие в 2010 году! А 14 января Вы узнаете, какую рекламу мы признали самой Лучшей банковской рекламой 2010 года и почему…
Комментарии 4
Что касается ВТБ-24, то их тема с Крутым, Дапкунайте, Татьяной Тарасовой, Парфеновым, что-то порядком поднадоела уже.
Траст ничего нового не предложил, сначала был крутой Турчинский, теперь не менее крутой Брюс.
Рекламу отальных не видел.
На рекламу сбера вроде и хочется поддаться и завести там кредитку к примеру, но как увижу очереди у банкоматов, как послушаю уровень работы "сбер-онлайн", да и то что съем наличными по кредитке является не льготной операцией, то желание жить параллельно со сбером пересиливает любую его рекламу. Хотя находка оригинальная, ничего не скажешь
Но про другие банка... как то грусновато..
НГ такой прекрассный шанс покриативить, без особого риска, особенно по теме кредита ))) Ведь не для кого не секрет, что впредверии праздников спрос на кредиты растет...и при том очень хорошо растет...
Увы не видно было никаких супер-пупер новогодних (или других) идей в банковской рекламе. Сложилось впечатление, что для галочки добавили "елочки" и "снежинки" в свою рекламу... а кто-то и этого не сделал... ((((
И уж если описать личное впечатление, то не бросилась в глаза не одна реклама банков перед НГ кроме Сбера. Вот только непоняткно, то ли по тому что Сберовская реклама такая классная, то ли потому что другой и не было ????
Что касается общего кризиса идей в этой сфере, то он налицо.
Ребята переслали что-то очень похожее на спам. Вы как эксперт что скажете, бред? Или и такая реклама бывает?
http://www.sostav.ru/news/2011/01/14/cod18
Спасибо,