Звезду Брюсу Уиллису и банку ТРАСТ!

Определение лучшей банковской рекламы за 2010 год проходило в острых дискуссиях. Для этого мной были подключены эксперты редакции журнала Money&Я, мнение которых можно считать независимым и профессиональным, хотя и субъективным. Но решения тех же жюри на кинофестивалях часто и бывают таковыми. Как говорится, «мы там в кулуарах пообсуждали и Квентин решил…»
Итак, Лучшей рекламой 2010 года признана кампания Банка ТРАСТ с Брюсом Уиллисом в главной роли «Он как я, только банк!».
Следует отметить, прежде всего, новаторство – впервые в российской банковской рекламе появилась западная мега-звезда (Наталья Орейро в рекламе МММ, конечно, и близко не стоит). Выбор самой персоны и слоган также представляются нам весьма удачными. Пусть персона Уиллиса обладает противоречивыми качествами, пусть он еще рекламирует машины, духи и водку, пусть есть вопросы к дизайнерской «упаковке» данной конкретной рекламы, но, видишь Брюса - и какая разница в деталях, если ОН там…
Данная кампания банка ТРАСТ - это существенный вклад и повышение уровневой рекламной планки для других наших банков.
У нас даже родился такой анекдот в тему:
В прошлом году в российской банковской рекламе появился Брюс Уиллис.
— Он там их всех спасёт, — заявил корреспондентам агент актера.
Звезду Герою!!!
Комментарии 19
Сомнительное решение
Я бы на первое место Сбер поставил. Там хоть сюжет есть и внимание к человеку, а у Траста... Ну был Турчинский ну теперь Брюс - ничего не поменялось. Капуста кстати была лучше.
Что касается ТРАСТА и Брюса, то это не просто покупка очередной звезды. Это впервые - зарубежная звезда. И получилась неплохая, лаконичная, но емкая имиджевая привязка. С Турчинским так не было - он в 2007г. до ТРАСТА уже сильно проявился в рекламе Русского стандарта вместе со Стычкиным (сценки в магазине на кассе).
Так что новизна решения в нашем выборе играет существенную роль...
Но по-моему Брюс - это повтор Турчинского.
А вот "отгружаем капусту" это по-моему новенькое. Во всяком случае слоган внедрился в массы. Когда меня спросили "Где кредит взял" я отвечал "в банке где капусту отгружают". И всем практически становилось понятно что это Траст
Капуста то на каком месте оказалась?
Капуста в этом году не была номинирована: капуста - частый гость финансовой рекламе, и это не новация. Хотя по ходу этой кампании были отдельные интересные решения - мне текстовые понравились. Например, "И на салат, и на щи, и на плиту с холодильником!"
В привлечении иностранной кинозвезды мне видится сразу два отрицательных сообщения:
1. Если что не так - все претензии к вот нему. Если дотянитесь.
2. Популизм зашкаливает, аж тошно. Сразу видно, на какую целевую аудиторию глядят.
Как такое ... могло вообще что-то занять, кроме золотой колоши?
Вообще в кино крутым парням часто вкладывают в текст такие короткие фразы: Бонд, Джеймс Бонд, I will be back... Слоган ТРАСТа из этой серии.
Насчет популизма - так в основе любой рекламы лежит популизм.
А привлечение иностранных звезд такого уровня (класса А, как говорят профи) - это только начало. Думаю, в 2011 будут еще примеры. То, что это хорошо работает, давно поняли японцы. Кстати, пункт о непринятии претензий иностранные звезды обычно сами включают в рекламные контракты.
Любой, сколько-нибудь разумный человек понимает, что Уиллис бы стал лицом рекламной кампании любого банка, который бы ему заплатил.
ЦА данной рекламы - люди, не использующие свой мозг. Это в общем грустно. А для человека, умеющего думать, скорее отталкивающий момент.
Как в том анекдоте: интеллект на планете - величина постоянная, а население растет...
Кто додумался за это приз дать?..
Да, включается подсознание, и мне импонирует больше теория Юнга, а не Фрейда.
Юнг рассматривает бессознательное как глубочайшую кладовую мудрости, а сознательному отводит роль вместилища человеческого интеллекта.
Такой слоган - пример, как включить мозг на дополнительную мощность, а не только его "операционную" часть... Я это называю "вторым уровнем".
Я прошу прощения за личный вопрос, можно и не отвечать, но вы сами тоже подумали, что раз на рекламе Виллис, значит банк сильный? Даже, если это не логика, а ассоциации из кладези, вы готовы поверить таким ассоциациям? Критическое мышление?
Мне еще одна штука вспомнилась. Её в школе преподают, кажется в младшей. Заканчивается так: "Ах Моська! Знать она сильна, раз лает на слона".
А Крылов оказывается тоже в маркетинге разбирался...
Мне симпатичны фильмы с Брюсом. Навскидку: Седьмой элемент, Вспомнить все.
Брюса, как банк, я не знаю.
Но меня реклама обижает тем, что от меня (мне же банер показывают на главной banki.ru, щит по пути на работу) ожидают ассоциировать банк с персонажем лишь на том основании, что банк киноактеру отвелил денег.
Иные рекламы хоть как-то ненавязчиво. А тут: вот те крутой чувак в анфас, вот те название банка, вот те подсказка (он как я): изволь ассоциировать.
Вот мне интересно, это я один такой обидчивый?
Думаю реклама своего добилась, если мы обсуждаем ее, и + в том, что мы ее замечаем, нравится она нам или нет... а разве не это важно в рекламе? заметность рекламы, может и не самой удачной, скорее всего работает на компанию, нежели серая незапоминающаяся реклама...
PS В рекламе МММ снималась Виктория Руффо.
Память подвела...
Наталья Орейро - это из другого более позднего сериала - Дикого ангела.