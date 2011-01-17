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Звезду Брюсу Уиллису и банку ТРАСТ!

17.01.2011 14:36 19 4 030 просмотров
Определение лучшей банковской рекламы за 2010 год проходило в острых дискуссиях. Для этого мной были подключены эксперты редакции журнала Money&Я, мнение которых можно считать независимым и профессиональным, хотя и субъективным. Но решения тех же жюри на кинофестивалях часто и бывают таковыми. Как говорится, «мы там в кулуарах пообсуждали и Квентин решил…»
Итак, Лучшей рекламой 2010 года признана кампания Банка ТРАСТ с Брюсом Уиллисом в главной роли «Он как я, только банк!».
Следует отметить, прежде всего, новаторство – впервые в российской банковской рекламе появилась западная мега-звезда (Наталья Орейро в рекламе МММ, конечно, и близко не стоит). Выбор самой персоны и слоган также представляются нам весьма удачными. Пусть персона Уиллиса обладает противоречивыми качествами, пусть он еще рекламирует машины, духи и водку, пусть есть вопросы к дизайнерской «упаковке» данной конкретной рекламы, но, видишь Брюса - и какая разница в деталях, если ОН там…

Данная кампания банка ТРАСТ - это существенный вклад и повышение уровневой рекламной планки для других наших банков.

У нас даже родился такой анекдот в тему:

В прошлом году в российской банковской рекламе появился Брюс Уиллис.
— Он там их всех спасёт, — заявил корреспондентам агент актера.

Звезду Герою!!!


Комментарии 19

Шарухин Антон  (toshik80)
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Дали Трасту первое место только за то, что раскошелились на мега-звезду?????...
Сомнительное решение
Я бы на первое место Сбер поставил. Там хоть сюжет есть и внимание к человеку, а у Траста... Ну был Турчинский ну теперь Брюс - ничего не поменялось. Капуста кстати была лучше.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Музыкальные лирические ролики Сбербанка заняли второе место, что также очень высоко. Но этот ход используется уже 3-й год подряд. В 2008г. это, кстати, принесло 1-е место в рейтинге рекламы журнала Money&Я (ролики - ты мне веришь или нет?, темная ночь). В 2009г. - уже 3-е после ВТБ24 и победителя -Альфа-банка (Честным быть выгодно). В 2010 - Сберу удалось освежить концепцию и снова подняться на ступеньку. Но для победы нужен прорыв, новизна... А три раза за 3 года в тройке - это успех.

Что касается ТРАСТА и Брюса, то это не просто покупка очередной звезды. Это впервые - зарубежная звезда. И получилась неплохая, лаконичная, но емкая имиджевая привязка. С Турчинским так не было - он в 2007г. до ТРАСТА уже сильно проявился в рекламе Русского стандарта вместе со Стычкиным (сценки в магазине на кассе).
Так что новизна решения в нашем выборе играет существенную роль...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Соглашусь с Вадимом - вся фишка в том, что Траст не побоялся сломать стереотипы и впервые привлек зарубежную звезду. Люди ДУМАЮТ, люди ищут смелые, нестандартные ходы, а это всегда дорогого стоит.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну что я могу сказать: сколько людей столько и мнений
Но по-моему Брюс - это повтор Турчинского.
А вот "отгружаем капусту" это по-моему новенькое. Во всяком случае слоган внедрился в массы. Когда меня спросили "Где кредит взял" я отвечал "в банке где капусту отгружают". И всем практически становилось понятно что это Траст
Капуста то на каком месте оказалась?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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При всем уважении к Динамиту, он и Уиллисс - все-таки фигуры разного масштаба. В перечне качеств, конечно, сходство есть - Вы правы.
Капуста в этом году не была номинирована: капуста - частый гость финансовой рекламе, и это не новация. Хотя по ходу этой кампании были отдельные интересные решения - мне текстовые понравились. Например, "И на салат, и на щи, и на плиту с холодильником!"
Владимир  (V.l.ad)
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Без споров и возражений, 100% заслуженная награда. Все гениальное - просто, Траст просто молодцы, реклама меня безумно радует каждый раз как смотрю на нее. И полностью согласен с Вадимом, планку для российских реклам подняли неплохо... +1 Трасту, жаль в моем городе он не представлен smile:)
valval18  (valval18)
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О да, Звезда такого уровня действительно прорыв. имиджевая составляющая это важно для банка, как и реппутация. Тем более, частенько, далекие от финансовой сферы люди не задумываются, что покупка "лица" это тот же самый процесс купли-продажи, только нематериалных активов. да и какая им разница, если любимый "крепкий орешек" представляет банк. Тут + и для широких слоев населения, и для тех, кто знает спицифику рекламы. В любом случае достойная реклама (хоть лично меня слоган совершенно не впечатлил). Может дойдем и до того, что звезды будут лицами банка, как других торговых марок, продающих товары. в конце концво, продукты и услуги банка, тот же товар. разве нет?
Денис  (munkustrap)
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По-моему, лозунг (он как я, только банк) - полный идиотизм. Как его хоть понимать то, подскажите?
В привлечении иностранной кинозвезды мне видится сразу два отрицательных сообщения:
1. Если что не так - все претензии к вот нему. Если дотянитесь.
2. Популизм зашкаливает, аж тошно. Сразу видно, на какую целевую аудиторию глядят.
Как такое ... могло вообще что-то занять, кроме золотой колоши?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Идиотизм - слово греческое, имеющее множество значений, в данном контексте к это слогану ближе всего "бессмыслица". Вот как бы Уиллис произносит "Он как я, только банк"... Человек и банк - в чем связь? Как раз слоган и включает мозг: на уровне логики клинит, а вторым уровнем говорит: наверное, такой же надежный, сильный и т.д.
Вообще в кино крутым парням часто вкладывают в текст такие короткие фразы: Бонд, Джеймс Бонд, I will be back... Слоган ТРАСТа из этой серии.

Насчет популизма - так в основе любой рекламы лежит популизм.
А привлечение иностранных звезд такого уровня (класса А, как говорят профи) - это только начало. Думаю, в 2011 будут еще примеры. То, что это хорошо работает, давно поняли японцы. Кстати, пункт о непринятии претензий иностранные звезды обычно сами включают в рекламные контракты.
Денис  (munkustrap)
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Людей, у которых так (наверное, такой же надежный, сильный) работает "логика" мне жаль. Логики, в ее научном смысле (Аристотель), тут нет. Это подсознательные ассоциации, мироощущение (не путать с мировоззрением), как угодно называйте, но не только не логика.
Любой, сколько-нибудь разумный человек понимает, что Уиллис бы стал лицом рекламной кампании любого банка, который бы ему заплатил.
ЦА данной рекламы - люди, не использующие свой мозг. Это в общем грустно. А для человека, умеющего думать, скорее отталкивающий момент.
Как в том анекдоте: интеллект на планете - величина постоянная, а население растет...

Кто додумался за это приз дать?..
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Если внимательно меня прочитать, то я как раз и сказал, что "на уровне логики клинит.."
Да, включается подсознание, и мне импонирует больше теория Юнга, а не Фрейда.
Юнг рассматривает бессознательное как глубочайшую кладовую мудрости, а сознательному отводит роль вместилища человеческого интеллекта.
Такой слоган - пример, как включить мозг на дополнительную мощность, а не только его "операционную" часть... Я это называю "вторым уровнем".
Денис  (munkustrap)
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Да, я вижу, что вы интеллигентный человек. Но мы все же немного не о том.

Я прошу прощения за личный вопрос, можно и не отвечать, но вы сами тоже подумали, что раз на рекламе Виллис, значит банк сильный? Даже, если это не логика, а ассоциации из кладези, вы готовы поверить таким ассоциациям? Критическое мышление?

Мне еще одна штука вспомнилась. Её в школе преподают, кажется в младшей. Заканчивается так: "Ах Моська! Знать она сильна, раз лает на слона". smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо за интересные комментарии. Этот пост уже выпал из топа, приглашаю продолжить уже в новом - скоро появится мой обзор январских рекламных событий. Там будет столько интересного...

А Крылов оказывается тоже в маркетинге разбирался...
valval18  (valval18)
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Вот лично мне кажется, что такая многоярусная полемика связана либо с самой персона уважаемого mr. Уллиса, либо просто позиция "против всех" (munkustrap (Денис)). Странно. тут же рассматривается реклама, сама реклама, при том с точки зрения восприятия + технилогия реализации + эффективнось. Если Траст вложил такую сумму, уж наверное эффективноть они рассчитали. И думаю, она работает, т.к. он заполонил рекламную среду. Тут важна цепочка: цели и задачи - методы и концептии реалзации - результат. Это же часть бизнеспроцессов любой организации.
smile:?:
Денис  (munkustrap)
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Ну почему "против всех"? smile:)
Мне симпатичны фильмы с Брюсом. Навскидку: Седьмой элемент, Вспомнить все.
Брюса, как банк, я не знаю.
Но меня реклама обижает тем, что от меня (мне же банер показывают на главной banki.ru, щит по пути на работу) ожидают ассоциировать банк с персонажем лишь на том основании, что банк киноактеру отвелил денег.
Иные рекламы хоть как-то ненавязчиво. А тут: вот те крутой чувак в анфас, вот те название банка, вот те подсказка (он как я): изволь ассоциировать.
Вот мне интересно, это я один такой обидчивый?
valval18  (valval18)
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Странно как-то. тут мы конечно не фильмы обсуждаем, но сразу Видно что Уиллиса Вы знаете отлично. Фильм был кажись 5й элемент, а в Вспомнить все, был нынешний бубернатор штата в США. Не в обиду будет сказано господину munkustrap (Денис). Моджет я что-то путаю конечно, уж тогда простите....
Думаю реклама своего добилась, если мы обсуждаем ее, и + в том, что мы ее замечаем, нравится она нам или нет... а разве не это важно в рекламе? заметность рекламы, может и не самой удачной, скорее всего работает на компанию, нежели серая незапоминающаяся реклама...
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Образ Брюса Уиллиса, на мой взгляд, не подходит для рекламы банка. Уиллис ассоциируется с героем боевика, человеком, который мочит плохих парней, очень при этом рискуя. Т.е. ассоциации такие – какая-то заворушка, конфликт, плохие ребята, террористы, бандиты, в эпицентре оказывается Уиллис, стрельба, взрывы, мордобой, очень большой риск, экстрим, героизм. Банк же большинство людей предпочли бы видеть тихим, спокойным местом без всякого экстрима и заварушек. Ключевой момент здесь в том, что для того, чтобы Брюсу Уиллису (читай Банку Траст, ведь он такой же, как Брюс Уиллис) героически разрулить какую-то заварушку, она должна сначала возникнуть, и ему в эту ситуацию нужно влезть, оказаться в её эпицентре. А вот само возникновение этой заварушки и то, что вместо того, чтобы её обойти, банк в неё влез, с точки зрения потенциального клиента банка – плохо.

PS В рекламе МММ снималась Виктория Руффо.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо за уточнение - действительно Виктория Руффо.
Память подвела...
Наталья Орейро - это из другого более позднего сериала - Дикого ангела.
Мила  (milaya_mila)
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ну не знаю. мне кажется если звезды рекламируют банк то должно создаваться впечатление что этот человек может являться клиентом банка. вот когда был Турчинский мне кажется у людей больше вызывало доверие к банку. И нести свой вклад в банк только из-за БУ я бы не стала.
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