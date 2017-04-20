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Электронный(ая) Почта Банк

20.04.2017 15:26 1 1 535 просмотров
После прошлогоднего сериала из 11 роликов с актером Сергеем Гармашем новая рекламная кампания «Банк лайфхаков» Почта Банка оказалась несколько неожиданной: целевая аудитория резко помолодела и ушла в интернет.

О преимуществах кредитной карты «элемент 120» говорят (своим голосом, а не как в прошлогодней голосом Гармаша) молодые ребята и девушки. Выглядеть это призвано как максимально живой и реалистичный лайфхак (народная мудрость для непосвященных) от блогеров.

Лайфхак №1: Как купить вещи в интернете и не прогадать
Лайфхак №2: Как получать доход от хобби, не увольняясь с работы
Почта Банк лайфхак
Лайфхак №3: Мотоцикл по цене бензина!
Лайфхак №4: Как покупать все новые игры и не разориться
Лайфхак №5: Как путешествовать почти бесплатно

Серию роликов разработало креативное агентство Instinct, которое делало в прошлом году ролики с Гармашем, а до этого работало с Лето Банком. Вот как раз с Семеном Слепаковым и Лето Банком новый сериал хорошо склеивается, а с Почта банком получается некоторый когнитивный диссонанс… Надежда на то, что более традиционное пожилое ядро эти ролики и не увидит, а молодежь не будут завлекать в традиционные физические офисы. Тогда и у этих аудиторий диссонанса не возникнет. А вы как думаете?

Комментарии 1

Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Посмотрел Лайфхак №4, лайфхак конечно офигенный. Только вот надо не забыть, что стоимость продажи игры от PS4 будет раза в 3 меньше чем ее покупка. Так что мальчика через 120 дней ждет большая куча боли...
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