Обзор рекламных событий января: Банки грязи не боятся

Мавроди пляшет на танке, банки обороняются от нападок в ЖЖ, у Сбербанка появляются новые клоны, наркобарон поздравляет всех с новым годом, а реклама размещается уже и на снегу.
Мавроди на танке
Первым из новогодней спячки всех встряхнул Сергей Мавроди, наглядно показав как без всяких затрат на рекламу сейчас можно отрекламировать все что хочешь… То ли новую пирамиду, то ли блог, то ли фильм, то ли книгу, то ли канал интернет-ТВ. И Леня Голубков не понадобился – достаточно себя, компьютера и вирусной идеи… Френды и фолловеры разнесут любую лабуду, которую потом подхватят журналисты, а затем выльют в традиционных СМИ на умы простых граждан…
Благо, что такое встряхивает мозги, в результате чего иногда появляются забавные креативные вещи. Вот ролик Евгений Скрипкин feat Сергей Мавроди - Тэкс! МММ 2011 Remix. Чего стоит только Мавроди на танке… http://www.youtube.com/watch?v=7jc0LMsQduA
СКБ скупает мелочь
Преимущество вирусного эффекта над прямой рекламой подтвердил и СКБ-банк. Новая реклама с детьми проказниками и стихами Вишневского как-то не вызвала бурных эмоций. Зато объявление о скупке по 5 тысяч рублей монет в 1, 2 и 5 рублей Санкт-Петербургского монетного двора 2003 года возбудило СМИ и граждан.
Крутой Носик
Кошмарным сном для банка сейчас становится попадание в ЖЖ популярного блогера.с каким-нибудь негативным фактом. А если это еще и блогер с ником … dolboeb, под которым пишет Интернет-авторитет Антон Носик… Стоило ему забыть свою золотую визу в банкомате в аэропорту, а потом получить проблемы с ее переоформлением, как банк получил такой пост…
«Столько извинений, сколько мне принёс за одно сегодняшнее утро банк, я не получал за предшествующие 44 года жизни. А столько благодарностей за конструктивную критику я не выслушивал за 20 с лишним лет своей журналистской карьеры.
Звонили из пресс-службы, из службы поддержки клиентов, от зампреда правления... Благодарили и извинялись. Обещали учесть критику и пересмотреть процедуры».
Все закончилось хэпи-эндом, походом в ресторан и новой карточкой…
Архаровцы
Аналогичная история, которая может и вымысел автора ЖЖ – некоего Алексея Беломорова, также встряхнула сеть в январе. Суть истории такова: в феврале прошлого года на столбе у его дома в г.Архарске (название изменено) висел рекламный щит-указатель на банкомат одного из крупных банков. Но воспользоваться банкоматом другу автора не удалось - по указанному адресу банкомата не было. Он написал жалобу через сайт и забыл… Спустя 7 месяцев приходит ответ о демонтаже неправильного указателя от сотрудницы по работе с обращениями клиентов. А вместе с этим случайно оставшиеся 2 мегабайта внутренней переписки по всей бюрократической лестнице от клерка в Архарске до биг-боссов в Москве. Переписка состоит из полсотни писем полных ругани, перевода стрелок, согласований, перепихивании вины и работы друг на друга, поисков виноватых и т.д.
«Вы там с ума посходили что-ли? Чем вы там занимаетесь? Неужели нельзя было оторвать свои задницы и без шума и пыли приехать и сорвать этот лист жести от столба?».
Такая вот рождественская сказочка…
Банкофамерикаидитына…
Целую порцию антипиара на волне популярности темы с WikiLeaks получил ряд иностранных банков и платежных систем. На кого-то обещали выложить компромат, кто-то останавливал платежи в адрес портала, за что получал атаки со стороны сочувствующих проекту вольных программистов. Так волна нападок вылилась на Bank Of America, и тот решил… сотнями скупать доменные имена, составные из ругательных и названий банка или имен своих руководителей.
О вреде заимствованных фотографий
Делаете рекламу или иллюстрации в корпоративное издание? – не пожалейте денег на платный фотобанк или оригинальный снимок… Иначе можете оказаться в ситуации, когда девушка по имени Ольга Иванова на эскизе Универсальной электронной карты вдруг будет узнана дотошной Интернет-братией как американская актриса Эмбер Хёрд. Дизайнеры тут же спохватились и портрет замазали, иначе рисковали попасть на деньги… Круче может быть только в Харькове, где на новогодней рекламе всех поздравлял улыбчивый парень с усами, оказавшийся… Пабло Эскобаром - южноамериканским наркобароном.
ФАС на защите госсимволов
Не успела еще отгреметь история с претензиями ФАС к рекламе банка ТРАСТ, в которой три красивые, но не очень одетые девушки прикрываются флагом цветами флага России, как всплыла история, в которой московское управление ФАС решило оштрафовать Гринфилдбанк за использование скульптуры «Родина-мать зовет» в рекламе своего вклада.
Сберклонирование
Помните историю со Сбербаром? Теперь с брендом Сбербанка решила мимикрировать краснодарская финансовая структура «Займы населению», которая еще и раздает на это франшизы. Сравните цветовые и стилевые решения. Сбербанк принимает меры…
Корпоративные ВКонтакте
Соцсеть ВКонтакте запустила страницы для корпоративных брендов. По замыслу разработчиков, новые страницы будут более востребованы среди компаний для продвижения в соцсети. Отмечается, что до настоящего момента пользователи ВКонтакте могли завести лишь обычные страницы или страницы групп. Первым подобную страницу завел «Сбербанк».
Реклама на снегу
На десерт – новый оригинальный рекламный носитель. Асфальт был, вода была, воздух тоже был, теперь вот… снег. Недолговечно, но зато дешево…
Комментарии 5
В каком-то блоге увидел фотку:
слева офис сбербанка а справа вывеска
"Сбербар" - еда рядом.
Обслуживание фиических лиц с 12:00 до 02:00
Говорят Сбер заставил убрать такую вывеску, хотя я бы не стал убирать
Читала этот опус, он у нас в Анекдотах продублирован Все очень жизненно и очень похоже на правду, работая в банке, приходилось подобные треды читать и участвовать даже
Бриджит Бардо плачет.
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