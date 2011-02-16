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Крутые мужики в банковской рекламе – теперь Жозе Моуриньо

16.02.2011 16:45 29 2 579 просмотров
Ну, вот мы и дождались начала нового европейского кубкового сезона. Первый же матч принес сенсацию: «шпоры» дожали «Милан», а неуступчивый Гаттузо от обиды устроил после финального свистка драку. Увидим мы снова и великого Жозе Моуриньо (кто не знает – португальский тренер, тренировавший Порту, Челси, Интер, а сейчас – мадридский Реал). Насладиться же его харизмой (особенно рекомендуем женщинам) можно прямо сейчас в новом рекламном ролике банка из Португалии Millenium BCP.

Смотрите и наслаждайтесь музыкой и певучестью португальского
здесь

Моуриньо (dengiii.ru)

Моуриньо (dengiii.ru)

Комментарии 29

Сергей Попов  (sonnert)
#
Какой эффект от подобного использования малознакомого (если приходится объяснять, кто это) небритого лица? Вообще, что может посоветовать человек, для которого жизнь - футбол и наоборот. Меня вот как-то не очень вдохновляет мнение такого "специалиста". Да, видимо магия знакомого лица или, как бывает ещё называют, "Звезды" действует. Но надо всё же оглядываться на ту аудиторию, к которой обращаешься устами Моуриньо. Как и в рекламе ВТБ24 - "Фи, это оказывается по титрам Дапкунайте..." или "О, да это Парфёнов...." smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Для португальцев и европейских любителей футбола - это МЕГА ЗВЕЗДА!!! Могут не знать его американцы, женщины и далекие от футбола, и то меньшинство...
Что может посоветовать этот человек? ПОБЕЖДАТЬ!!!
Сергей Попов  (sonnert)
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Ну, да! Звезда! Футбола. Кто спорит. К сожалению, я не смог понять, что рекламирует Моуриньо. И поэтому остаются сомнения, полезно ли использование такого специалиста в рекламе. Если это социальная реклама типа "У вас всё получится!" - это одно, а если реклама подтяжек для лица, то немного другое.
И всё-таки, я так понял, что для несведующих в футболе женщин - харизма. smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Сергей, поэтому и рекламу его гоняют не в России, где, как выясняется, его не все знают, а в Португалии. Заполучить Моуринью для рекламы, имхо, большая удача.
Сергей Попов  (sonnert)
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Да, мы уже тут, Филипп, позиции друг друга выяснили. Я не спорю, в Португалии он - авторитет. Я, собственно, и сам знаю, кто такой Моуриньо и не к ночи помянутый Гаттузо (суровый хав, люблю таких smile:) ). Вопрос немного в другом. Вот если бы на волне своей дикой популярности в России Великий Гус Хиддинк рекламировал бы банковские услуги, я бы поостерёгся следовать его советам. Ну, не специалист он в этом... Да, большую группу болельщиков он заставит придти в банк, придут обязательно! В этом, конечно профит для банка. Но для меня Хиддинк (как и Моуриньо!) не авторитет в финансах. Мне и так говорили
Цитата
Поверьте, звёзды уровня Моуриньо ОЧЕНЬ серьёзно относятся к своему имиджу. Ему НЕ обязательно хорошо разбираться в финансах и банках, для этого у него отличные юристы, которые во всем этом разбираются
Не очень верю. Просто не знаю. Знаю вот, что наличие отличных юристов не уберегло Гуса от налоговых проблем на Родине...Исторической smile:) , в Голландии. Это как наличие звезд спорта и шоу-бизнеса в Госдуме... smile:)
Или я не прав?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Если вы склонны к анализу и говорите, что не доверите деньги банку, который будет рекламировать Гус Хиддинк, ибо он вряд ли разбирается в финансах, тогда ситуация вообще тяжелая. Какой рекламе вы будете верить? Вы думаете, что Марина Голуб рекламирует средство для чистки унитазов потому, что именно это средство она использует в быту? Уверен, что она им не пользуется, а сантехнику домработница по-любому чистит. Она рекламирует его потому, что именно с Голуб производитель хочет ассоциировать свой продукт. Вопрос АССОЦИАЦИЙ, не более. Мне нравятся Хиддинк - Моуриньо - Колина - и даже Гаттузо. Поэтому на любой продукт, чьим лицом они станут, я обращу особое внимание. Если это не Опель, конечно. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Согласен, ситуация тяжелая. Я в равной степени верю Марине Голуб и, тоже кажется, Марине Кузоватовой, матери скольки-то там детей smile:) В данном случае речь только об информировании о средстве для унитазов.
Склонность к анализу позволяет мне не прельщаться рекламой жёлтой "Калины" smile:) Не лысого Коллины, а Лады-Калины. Тоже, вроде, авторитетный человек рекламирует. Кроме АССОЦИАЦИЙ важен вопрос ЭФФЕКТИВНОСТИ рекламы. То, что Брюс Уиллис дорог - факт, то, что он эффективнее Марины Кузоватовой - не факт smile:) ИМХО, опять же
fulltime  (fulltime)
#
Маур для Португалии даже не МЕГА ЗВЕЗДА, он - Икона! Для страны,что находится в не самом легком финансовом положении, островком стабильности является только он, да еще может Криштиану Роналдо)))

ЗЫ.Сам то я его недолюбливаю за излишнюю эгоцентричность, но не признавать его заслуг в создании авторских команд было бы глупо.
Nevertheless  (Nevertheless)
#
Больше всего понравилось музыкальное сопровождение - Requiem for a dream smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Спасибо, кто узнал мелодию:
Это замечательный саундтрек Клинта Мэнселла к фильму Арановски Requiem for a dream. Есть мнение, что композитор позаимствовал это у Вагнера и у Моцарта...
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Если уж говорить о звёздах в рекламе, то более "целеустремлённая" - это Овечкин, рекламирующий продукцию Жилетт.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
В рекламе Жиллет, кстати, интересно обыгрывается примета хоккеистов не бриться в играх на вылет, чтобы не сбрить удачу...
Иван Ларин  (asw2)
#
Брюсс Уилис есть, Жозе Моуриньо тоже, следущим наверно будет железный Арни!
Лоймила  (Лоймила)
#
Для меня он-уверенность в завтрашнем дне.
Моуриньо - Победитель, и если ОН выбрал этот банк, значит банк сама Надёжность.
Для меня это так.
Какая Харизма? smile;) О чём вы, это же человек, пообещавший выиграть Лигу с третьей командой. И это Главное smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Про "несведующих женщин" и "харизму" - это у автора:)
Главное, на мой взгляд, что мы (Я-то уж точно smile:) ) должны осторожно относиться к зазыванием МЕГА ЗВЕЗД, Икон, всевозможных "спасителей" и т.п. Моуриньо - Победитель, спору нет... Но он не банкир, не финансист, не экономист... И поэтому его победы в футболе не двинут меня верить ему, а точнее его консультантам.
Как-то неожиданно для меня самого возникла мысль, что не способствуем ли мы вот подобным призывом верить Победителям людей на безрассудность в принятии своих решений. А, ну уж если Моуриньо зовёт, то я доверю этому банку. Если Президент хранит деньги в Сберкассе, то и мне надо... А сам, вроде, и не при чём.
Хопёр, Телемаркет тоже до сих пор известные люди рекламировали. И многие поверили именно этим "звёздам"
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
И многие поверили именно этим "звёздам"

Ну Вы Рашу-то не равняйте с Португалией.
Поверьте, звёзды уровня Моуриньо ОЧЕНЬ серьёзно относятся к своему имиджу. Ему НЕ обязательно хорошо разбираться в финансах и банках, для этого у него отличные юристы, которые во всем этом разбираются.
Почитайте блог Надии Черкасовой, как они заключали контракт с Брюсом smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да Вы знаете, как-то при всём при том мои сравнения не в пользу Португалии.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Согласна,хорош! smile:D Любоваться рекламой банка,совсем не значит-нести туда свои сбережения.
Мила  (milaya_mila)
#
Интересно что именно он говорит в рекламе? Понятно что рекламирует банк, но как именно?
fulltime  (fulltime)
#
португальский "Траст" smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Отличный и талантливейший тренер.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Хорошая реклама, удачный выбор героя. Только непонятно ничего. smile:)
Плюс не знал, что португальский язык такой смешной.

По харизматичности с Моуриньо может сравниться разве итальнский арбитр Колина, но его образ, по-моему, где-то уже использовали.

Спасибо за ссылку!
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Сам до конца не понял, а ведь давным-давно даже пытался учить... Язык трудный и в грамматике, и в произношении - сплошные ф х ч ш щ...

А Колина в рекламе нарасхват. Вот вместе с Руни они пиво рекламируют
здесь
А еще "Фантомас" засветился в рекламе Опеля, кроссовок, продуктов, одежды. Вот банков пока не было...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да-да, точно, я его в Опеле видел. Кстати, бесплатный совет Альфа-Банку - для его "Мужской карты" Колина, как мне кажется, идеальный персонаж. smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
А еще подошел бы для рекламы депозитов, а ролик такой:
Идет парень в наушниках и что-то насвистывает.
Вдруг раздается пронзительный свист (так что слышно и в наушниках).
Перед парнем появляется Колина, предъявляет ему красную карточку и показывает на вход в банк.
Высвечивается текст: Не свисти - денег не будет! Лучше положи их на депозит!
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