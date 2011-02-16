Крутые мужики в банковской рекламе – теперь Жозе Моуриньо

Ну, вот мы и дождались начала нового европейского кубкового сезона. Первый же матч принес сенсацию: «шпоры» дожали «Милан», а неуступчивый Гаттузо от обиды устроил после финального свистка драку. Увидим мы снова и великого Жозе Моуриньо (кто не знает – португальский тренер, тренировавший Порту, Челси, Интер, а сейчас – мадридский Реал). Насладиться же его харизмой (особенно рекомендуем женщинам) можно прямо сейчас в новом рекламном ролике банка из Португалии Millenium BCP.
Смотрите и наслаждайтесь музыкой и певучестью португальского
здесь
Комментарии 29
Что может посоветовать этот человек? ПОБЕЖДАТЬ!!!
И всё-таки, я так понял, что для несведующих в футболе женщин - харизма.
Или я не прав?
Склонность к анализу позволяет мне не прельщаться рекламой жёлтой "Калины" Не лысого Коллины, а Лады-Калины. Тоже, вроде, авторитетный человек рекламирует. Кроме АССОЦИАЦИЙ важен вопрос ЭФФЕКТИВНОСТИ рекламы. То, что Брюс Уиллис дорог - факт, то, что он эффективнее Марины Кузоватовой - не факт ИМХО, опять же
ЗЫ.Сам то я его недолюбливаю за излишнюю эгоцентричность, но не признавать его заслуг в создании авторских команд было бы глупо.
Это замечательный саундтрек Клинта Мэнселла к фильму Арановски Requiem for a dream. Есть мнение, что композитор позаимствовал это у Вагнера и у Моцарта...
Моуриньо - Победитель, и если ОН выбрал этот банк, значит банк сама Надёжность.
Для меня это так.
Какая Харизма? О чём вы, это же человек, пообещавший выиграть Лигу с третьей командой. И это Главное
Главное, на мой взгляд, что мы (Я-то уж точно ) должны осторожно относиться к зазыванием МЕГА ЗВЕЗД, Икон, всевозможных "спасителей" и т.п. Моуриньо - Победитель, спору нет... Но он не банкир, не финансист, не экономист... И поэтому его победы в футболе не двинут меня верить ему, а точнее его консультантам.
Как-то неожиданно для меня самого возникла мысль, что не способствуем ли мы вот подобным призывом верить Победителям людей на безрассудность в принятии своих решений. А, ну уж если Моуриньо зовёт, то я доверю этому банку. Если Президент хранит деньги в Сберкассе, то и мне надо... А сам, вроде, и не при чём.
Хопёр, Телемаркет тоже до сих пор известные люди рекламировали. И многие поверили именно этим "звёздам"
Ну Вы Рашу-то не равняйте с Португалией.
Поверьте, звёзды уровня Моуриньо ОЧЕНЬ серьёзно относятся к своему имиджу. Ему НЕ обязательно хорошо разбираться в финансах и банках, для этого у него отличные юристы, которые во всем этом разбираются.
Почитайте блог Надии Черкасовой, как они заключали контракт с Брюсом
Плюс не знал, что португальский язык такой смешной.
По харизматичности с Моуриньо может сравниться разве итальнский арбитр Колина, но его образ, по-моему, где-то уже использовали.
Спасибо за ссылку!
А Колина в рекламе нарасхват. Вот вместе с Руни они пиво рекламируют
здесь
А еще "Фантомас" засветился в рекламе Опеля, кроссовок, продуктов, одежды. Вот банков пока не было...
Идет парень в наушниках и что-то насвистывает.
Вдруг раздается пронзительный свист (так что слышно и в наушниках).
Перед парнем появляется Колина, предъявляет ему красную карточку и показывает на вход в банк.
Высвечивается текст: Не свисти - денег не будет! Лучше положи их на депозит!