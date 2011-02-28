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Россиянам показали Фигу – рейтинг лучшей рекламы в январе-феврале 2011

28.02.2011 17:29 9 3 717 просмотров
В январе банки обычно не успевают осуществлять запуск новых рекламных кампаний, либо продолжая старые, либо смещаясь в февраль-март. Поэтому сегодняшний рейтинг – сдвоенный. В число номинантов попали банк Rietumu, UniCredit, Райффайзенбанк, НОМОС-банк, Visa и Внешэкономбанк.

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Фигу Вам

Не успели еще остыть впечатления от рекламы банка ТРАСТ с Брюсом Уиллисом, первой банковской российской рекламой с иностранной звездой, как появились продолжатели. Банк UniCredit, один из спонсоров Лиги Чемпионов UEFA, уже с 2009г. использует в качестве своего «посла» знаменитого португальского футболиста недавнего прошлого – Луиша Фигу. Но работал его образ на клиентов UniCredit в Германии и странах Восточной Европы. И вот в 2011г., наконец, добрался до России. На сайте появилась русскоязычная страничка, а главное первая реклама в прессе (кредиты для МСБ).


ВЭБ привлек себе Учителя

Внешэкономбанк снял серию из 3-х роликов социальной рекламы в поддержку малого и среднего предпринимательства под слоганом «Верь в себя и в свое дело». Ролики сняты знаменитым режиссером Алексеем Учителем, чей недавний фильм «Край» прошел на экранах. В проекте задействованы оператор, сценарист из этого фильма и некоторые актеры.


В одном из них беременная девушка-предприниматель в офисе кроме компа и тумбочки не имеет даже стула, что вызывает сочувствие у уборщицы. «Одна свой бизнес начинать будешь?» - «Вдвоем»…
В двух других: бригада грузчиков, которой осталось разгрузить 75 вагонов, чтобы купить «весь этот вокзал с потрохами». И тракторист, который собирается строить кинотеатр 3D… Посмотреть ролики можно здесь
Приятная реклама, напомнившая серию «Все будет хорошо». Помните такую?


Комментарии 9

fulltime  (fulltime)
#
Ух-ты, старину Фигу из нафталина достали. Думаю, если провести опрос, то даже не все футбольные болельщики нашей необъятной Родины его вспомнят по этому фото smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Наши футбольные клубы много кого "из нафталина достали": вот в "Анжи" Роберто Карлос первый матч сыграл, тот же "Анжи" Гаттузо подписал...
Вот и банки ветеранов не забывают - подешевле, а пиар больше...
fulltime  (fulltime)
#
Ну Гаттузо то допустим еще не подписал))) А так да, Керимов своеобразный катарский клуб пока создает. пенсионеров за большие деньги - это в их стилистике.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, Гаттузо сорвался с крючка... Теперь Рональдо (зубастика) сватают...
Так и до Бэкхема доберутся.
А по мне так интереснее - футбол должен быть немного шоу.
fulltime  (fulltime)
#
Роналдо?)) Человек вообще с футболом завязал вроде. Это считайте даже не из нафталина, а почти с того света решили достать smile:D
Насчет шоу согласен, должно быть. Только в нашем футболе спорта как такого все меньше и меньше, а вот скандалов, интриг и тому подобного - все больше. Да еще и руководить поставили.... даже слово то нормального подобрать не могу.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Райффайзен за душу берет,замечательно-мурашки по коже!ВЭБ с девушкой-мило и как-то грустно.
Урри Кадыков  (Дистандер)
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С беременной девушкой (??? - так у автора) особенно грустно, учитывая предстоящие расходы на содержание будущего ребёнка ...
Тем более "вдвоём" - будущая мать-одиночка ?

Вывод - совершенно невероятная история.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, с "девушкой" я погорячился. Юлии Пересильд хоть и 26 лет, но она уже и сама мама, и в фильмах играет не по-детски женские роли...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Подводим итог:
лучшая реклама января - банк Риетуму
лучшая реклама февраля - социалка от ВЭБ
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