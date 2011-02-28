Россиянам показали Фигу – рейтинг лучшей рекламы в январе-феврале 2011

В январе банки обычно не успевают осуществлять запуск новых рекламных кампаний, либо продолжая старые, либо смещаясь в февраль-март. Поэтому сегодняшний рейтинг – сдвоенный. В число номинантов попали банк Rietumu, UniCredit, Райффайзенбанк, НОМОС-банк, Visa и Внешэкономбанк.
Лет ми спик ин инглиш фром май харт…
В Январе, пожалуй, самой заметной (по разным причинам) стала реклама в России латвийского банка Rietumu. В прессе из журналов вываливались «паспорта» с видом на жительство в ЕС. На ТВ появились ролики, в одном из которых происходила сценка в офисе банка, где клиент пытался заговорить с менеджером на ломаном английском (очень похожим на начало знаменитого выступления министра Мутко). На что ему отвечали – «говорите по-русски»...
Обледенело все
Этой зимой нас посетил «ледяной дождь» и его отголоски можно было увидеть в плакатах Райффайзенбанка. "Мы понимаем Ваши мечты о теплом лете" – на картинках обледенелые садовые кресла и велосипед. Актуально, забавно, но немного мурашки по телу, как представишь себя в таком кресле…
Ужасный Крокредит
НОМОС-банк выдал креативный продукт в виде Толкового словаря детско-финансовых терминов. В нем представлены банковские термины типа «овернайт», «кредит» и «эквайринг» в детском «переводе» с соответствующими рисунками. В результате «Опцион» представляется рыцарем, а «кредит» - зубастым крокодилом…
Шампанское как повод для…
Реклама программы Мир привилегий в рамках общей кампании Go. Стильный дизайн и понравился копирайтинг с «двойным дном»: «Особенный момент как повод для ужина или ужин как повод для особенного момента?»…
Фигу Вам
Не успели еще остыть впечатления от рекламы банка ТРАСТ с Брюсом Уиллисом, первой банковской российской рекламой с иностранной звездой, как появились продолжатели. Банк UniCredit, один из спонсоров Лиги Чемпионов UEFA, уже с 2009г. использует в качестве своего «посла» знаменитого португальского футболиста недавнего прошлого – Луиша Фигу. Но работал его образ на клиентов UniCredit в Германии и странах Восточной Европы. И вот в 2011г., наконец, добрался до России. На сайте появилась русскоязычная страничка, а главное первая реклама в прессе (кредиты для МСБ).
ВЭБ привлек себе Учителя
Внешэкономбанк снял серию из 3-х роликов социальной рекламы в поддержку малого и среднего предпринимательства под слоганом «Верь в себя и в свое дело». Ролики сняты знаменитым режиссером Алексеем Учителем, чей недавний фильм «Край» прошел на экранах. В проекте задействованы оператор, сценарист из этого фильма и некоторые актеры.
В одном из них беременная девушка-предприниматель в офисе кроме компа и тумбочки не имеет даже стула, что вызывает сочувствие у уборщицы. «Одна свой бизнес начинать будешь?» - «Вдвоем»…
В двух других: бригада грузчиков, которой осталось разгрузить 75 вагонов, чтобы купить «весь этот вокзал с потрохами». И тракторист, который собирается строить кинотеатр 3D… Посмотреть ролики можно здесь
Приятная реклама, напомнившая серию «Все будет хорошо». Помните такую?
Комментарии 9
Вот и банки ветеранов не забывают - подешевле, а пиар больше...
Так и до Бэкхема доберутся.
А по мне так интереснее - футбол должен быть немного шоу.
Насчет шоу согласен, должно быть. Только в нашем футболе спорта как такого все меньше и меньше, а вот скандалов, интриг и тому подобного - все больше. Да еще и руководить поставили.... даже слово то нормального подобрать не могу.
Тем более "вдвоём" - будущая мать-одиночка ?
Вывод - совершенно невероятная история.
лучшая реклама января - банк Риетуму
лучшая реклама февраля - социалка от ВЭБ