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Микрозайм по вашим ПД. Результат.

11.12.2018 00:45 9 1 440 просмотров
Не так давно, всего пол года назад, я писал о том как легко и просто получить долг. Неожиданно оформленный на вас микрозайм, исключительно по вашим ПД, без вашего присутствия, без оригинала паспорта, без ничего! Просто по ПД!

Сегодня результат разборок, которые заняли пол года. Итак, ответ, что бы долго не тянуть:


Читаемая версия картинки

Последний абзац считаю просто шедевром. Потому как они прямо говорят - нам не нужен оригинал паспорта, нам не нужен даже ты со своей мордой и идентификацией. Мы выдаем кредит только по паспортным данным. Рассказать вам в скольких местах хранятся ваши ПД? Легко! Вот вы заказали шкаф у Иванова Ивана Ивановича, который маленький ИП и производит эти шкафы в сарае (сам заказывал несколько лет назад), у вас в договоре будут полные ваши ПД, с номером паспорта, с адресом... А потом Иван Иванович, т.к. договор исполнен, выкидывает эти бумажки в мусорку. Их находит бомж Василий, который передает их подельнику оформляющему такие вот микрокредиты и вы получаете долг в 100500 рублей. Поздравляю вас!

Ну да черт с ним, главное достигнуто, "конторы" не считают меня заемщиком, договор признан не заключенным, кредитная история исправлена.

Что было сделано:

1. Два разговора с коллекторами, при чем оба вежливые и исключительно по делу, никто ни на кого не орал, никто никому не угрожал, предоставили мне максимум информации из того, что могли предоставить.
2. Запросы в БКИ, в данном случае все делалось через НБКИ. Две штуки.
3. Звонки в обе конторы с целью получения максимума информации, как о составе "кредита" так и о том, что мне предлагается сделать.
4. Написаны заявления по внутренней форме обоих "контор" о мошеннических действиях, отправлены как в электронной форме так и в бумажной по адресам указанным на сайте.
5. Написаны безграмотные досудебные претензии в адрес обоих "контор", отправлены так же в виде фоток и бумажные.
6. Написано заявление в полицию о факте преступления предусмотренного УК РФ Ст. 159.1. О факте написания заявления сообщено в обе "конторы" с приложением фото талона КУСП.
7. Написано заявление в Роскомнадзор о проверке законности получения и обработке персональных данных, а так же заключения договора микрозайма/кредитования на основании незаконно полученных ПД.
8. Замена паспорта, блин, совсем забыл.

Ну и в общем-то все. Из результатов:

1. Приостановка работы коллекторов в первые же дни. То есть никто меня не дергал, никто не звонил. "Конторы" проводят внутреннее расследование.
2. Отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению, однако следственные и оперативные мероприятия по факту продолжены.
3. Административное дело в отношении Монезы за несвоевременный ответ Роскомнадзору, передано УВД по г. Москве.
4. Полный ответ по досудебной претензии приведенный выше.

На все потребовалось полгода. Но это в основном ожидание, а не какие-то действия. И я надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.

Что бы было понятно все остальное, приведу ссылку на пост на Пикабу. Там есть вся история. Да и скан ответа там видно, не то, что тут.

Комментарии 9

mr_simm  (mr_simm)
#
А на пикабу-то скан Moneza более читабельный…
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
mr_simm пишет:
А на пикабу-то скан Moneza более читабельный…


Проблема местного блога, очень сильно режет качество картинки.
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
#
Ах, Вова, как же тебе не везёт: то одно, то другое.... Хотя, наверное, так жить веселее smile:)
Walensy  (Walensy)
#
Владимир, спасибо! Хоть знать буду, что делать, если что. А то мои ПД, действительно, только на площади не объявляли. Даже и не помню, кто и сколько раз их требовал, и ведь не откажешься предоставлять... Спасибо, ценная информация для меня.
mr_simm  (mr_simm)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Цитата
mr_simm пишет:
А на пикабу-то скан Moneza более читабельный…
Проблема местного блога, очень сильно режет качество картинки.
Хорошо хоть ссылка была на пикабу, иначе б вообще ужОс smile:)
Как вариант – текстом прилагать.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
mr_simm пишет:
Как вариант – текстом прилагать.


Перепечатать вот это все? Ну увольте smile:)
Dmitry Ozz
#
А в школе у родителей ПД пачками собирают. Наверное, как у Сбербанка, в конце отчетного года на ближайших помойках найти можно.
mr_simm  (mr_simm)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Цитата
mr_simm пишет:
Как вариант – текстом прилагать.
Перепечатать вот это все? Ну увольте smile:)
Ну не, распознать, наверно, можно – исходный текст же вполне читаемый smile:D
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
mr_simm пишет:
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Цитата
mr_simm пишет:
Как вариант – текстом прилагать.
Перепечатать вот это все? Ну увольте smile:)
Ну не, распознать, наверно, можно – исходный текст же вполне читаемый smile:D


Я попробую переделать... Переделал, пришлось ссылкой. Вопрос администрации уже задавал, но волки и ныне там, а овцы в лес не бегают.
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