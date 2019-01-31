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Кредитная история в НБКИ, ОКБ, Equifax, бесплатно.

31.01.2019 14:25 8 1 149 просмотров
Мою историю борьбы с двумя МФО выдавшими кому-то микрозайм по моим ПД многие читали. А теперь меня люди в ВК находят и просят помочь в аналогичных случаях. Вот, сегодня пытался помочь и нашел интересное.

Помните, я запрашивал собственную кредитную историю в НБКИ за 450 рублей? А тут оказывается, что с сегодняшнего дня можно запрашивать истории два раза в год совсем бесплатно, почти моментально и идти никуда не надо. Единственное условие - наличие подтвержденной учетной записи Госуслуг, а она у меня таки есть.

Итак, что делаем:
1. Идем на сайт https://person.nbki.ru, или https://ucbreport.ru, или https://online.equifax.ru.
2. Регистрируемся с использованием Госуслуг, на каждом сайте по своему, но в целом все понятно.
3. Нажимаем кнопочку "Получить КИ".
4. Profit! У нас свежая кредитная история.

Получать ее бесплатно можно 2 раза в год. И этот способ действительно бесплатный. Не надо никуда ехать, не надо слать письма заверенные нотариусом или телеграммы заверенные почтой. Пара минут и ваша КИ у вас на компе. Пользуйтесь.

Комментарии 8

probkovorot  (probkovorot)
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В Эквифаксе тоже можно с сегодняшнего дня бесплатно. В ОКБ сайт заработал, через Госуслуги можно зайти, но отчетов пока не дают, "К сожалению, в данный момент запрос не может быть выполнен. Пожалуйста, сделайте запрос позднее или обратитесь в техподдержку"
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
probkovorot пишет:
В Эквифаксе тоже можно с сегодняшнего дня бесплатно. В ОКБ сайт заработал, через Госуслуги можно зайти, но отчетов пока не дают, "К сожалению, в данный момент запрос не может быть выполнен. Пожалуйста, сделайте запрос позднее или обратитесь в техподдержку"


У НБКИ раньше не было через Госуслуги. У них и персонального кабинета не было для физиков. Вот я и затупил, не проверил.
Igors83  (Igors83)
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Это с сегодняшнего дня, бо с сегодня норма закона вступила в силу
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Igors83 пишет:
Это с сегодняшнего дня, бо с сегодня норма закона вступила в силу


1 раз в год бесплатно было и раньше. ЛК у них не было и регистрации через Госуслуги, когда допилили не знаю, не смотрел. У них на сайте до сих пор информация разнится, где-то уже 2 раза бесплатно, где-то все еще 1 раз.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
probkovorot пишет:
В ОКБ сайт заработал, через Госуслуги можно зайти, но отчетов пока не дают, "К сожалению, в данный момент запрос не может быть выполнен. Пожалуйста, сделайте запрос позднее или обратитесь в техподдержку"


Все, починили, можно в ОКБ запрашивать. Не, не хрена, кнопку починили, но все равно еще не работает.
Михаил Unembossed  (UnembossedName)
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Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Цитата
Igors83 пишет:
Это с сегодняшнего дня, бо с сегодня норма закона вступила в силу


1 раз в год бесплатно было и раньше. ЛК у них не было и регистрации через Госуслуги, когда допилили не знаю, не смотрел. У них на сайте до сих пор информация разнится, где-то уже 2 раза бесплатно, где-то все еще 1 раз.

Раньше не было обязанности предоставлять ее удаленно.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Михаил Unembossed пишет:
Раньше не было обязанности предоставлять ее удаленно.


Ну у остальные 10 БКИ до сих пор про госуслуги тишина. Что же до удаленно, раньше можно было, бесплатно, только телеграмму заверь smile:D
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Поправил. На данный момент все сайты работают и КИ запрашивается. Правда тормозят и глючат безбожно. Судя по всему наплыв пользователей, а где-то просто не до конца допилили.
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