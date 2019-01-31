Кредитная история в НБКИ, ОКБ, Equifax, бесплатно.

Мою историю борьбы с двумя МФО выдавшими кому-то микрозайм по моим ПД многие читали. А теперь меня люди в ВК находят и просят помочь в аналогичных случаях. Вот, сегодня пытался помочь и нашел интересное.
Помните, я запрашивал собственную кредитную историю в НБКИ за 450 рублей? А тут оказывается, что с сегодняшнего дня можно запрашивать истории два раза в год совсем бесплатно, почти моментально и идти никуда не надо. Единственное условие - наличие подтвержденной учетной записи Госуслуг, а она у меня таки есть.
Итак, что делаем:
1. Идем на сайт https://person.nbki.ru, или https://ucbreport.ru, или https://online.equifax.ru.
2. Регистрируемся с использованием Госуслуг, на каждом сайте по своему, но в целом все понятно.
3. Нажимаем кнопочку "Получить КИ".
4. Profit! У нас свежая кредитная история.
Получать ее бесплатно можно 2 раза в год. И этот способ действительно бесплатный. Не надо никуда ехать, не надо слать письма заверенные нотариусом или телеграммы заверенные почтой. Пара минут и ваша КИ у вас на компе. Пользуйтесь.
Комментарии 8
В Эквифаксе тоже можно с сегодняшнего дня бесплатно. В ОКБ сайт заработал, через Госуслуги можно зайти, но отчетов пока не дают, "К сожалению, в данный момент запрос не может быть выполнен. Пожалуйста, сделайте запрос позднее или обратитесь в техподдержку"
У НБКИ раньше не было через Госуслуги. У них и персонального кабинета не было для физиков. Вот я и затупил, не проверил.
Это с сегодняшнего дня, бо с сегодня норма закона вступила в силу
1 раз в год бесплатно было и раньше. ЛК у них не было и регистрации через Госуслуги, когда допилили не знаю, не смотрел. У них на сайте до сих пор информация разнится, где-то уже 2 раза бесплатно, где-то все еще 1 раз.
В ОКБ сайт заработал, через Госуслуги можно зайти, но отчетов пока не дают, "К сожалению, в данный момент запрос не может быть выполнен. Пожалуйста, сделайте запрос позднее или обратитесь в техподдержку"
Все, починили, можно в ОКБ запрашивать. Не, не хрена, кнопку починили, но все равно еще не работает.
Это с сегодняшнего дня, бо с сегодня норма закона вступила в силу
1 раз в год бесплатно было и раньше. ЛК у них не было и регистрации через Госуслуги, когда допилили не знаю, не смотрел. У них на сайте до сих пор информация разнится, где-то уже 2 раза бесплатно, где-то все еще 1 раз.
Раньше не было обязанности предоставлять ее удаленно.
Раньше не было обязанности предоставлять ее удаленно.
Ну у остальные 10 БКИ до сих пор про госуслуги тишина. Что же до удаленно, раньше можно было, бесплатно, только телеграмму заверь