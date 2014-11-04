Правильный грейс и с чем его едят.

Теперь проясним пару моментов о том, как еще эффективнее использовать кредитную карту.Все мы помним, что наше использование кредитной карты правильное. Мы не хотим платить банку процентов, но хотим получить проценты от банка и, что немаловажно, еще и плюшки, пусть плюшки будут ресторанные как в инструкции, или любые другие которые выберет пользователь кредитки. Нам важно понять параметры кредитной карты и грейс периода, что бы не взять себе абы какую бяку.1. Грейс должен быть честным.2. Сумма кредитного лимита должна быть равна примерно 1,5 ежемесячных зарплат или полного дохода.3. Вы должны точно знать условия погашения задолженности.4. Вам надо знать что такое кассовый разрыв.Рассмотрим как всегда по порядку:1. Грейс должен быть честным. Ну про честность оно понятно в любом случае, честность мы все любим, но что такое честный грейс? Честным грейсом называют такие условия беспроцентного кредитования, когда совершение покупок в любое число месяца не влияет на грейс. Рассмотрим два примера, расчетный период в них все тот же с 1, по 1 число:1.1. Мы спокойно совершаем покупки с 1.01 до 1.02. 1.02 формируется счет-выписка полную сумму по которому мы должны погасить до 25.02. При этом покупки совершенные с 1.02 по 1.03 войдут в следующий счет-выписку и никак не повлияют на начисление процентов.1.2. Мы совершаем покупки с 1.01 до 1.02. 1.02 формируется тот же счет-выписка, но! для работы грейса мы не должны совершать покупок, а должны погасить задолженность полностью и после этого, начнет действовать новый грейс.В 1.1. грейс что говорится честный. Если мы честно до 25.02 погасим свой долг по выписке никто и никогда нам процентов не начислит. А вот второй пример иезуитский. Это то, что называется кривой грейс. Он может быть и не таким явным, важно что он есть. В этом случае пользоваться картой как кредиткой вообще нельзя. Почему? Да потому, что операции проводятся по карте не в момент совершения, а в момент получения банком файла клиринга. И получается что? мы 30.01 делаем покупку, а проводится она 02.02. В случае с правильным грейсом - плевать, заплатим не скоро, через 53 дня, в случае с кривым грейсом, если мы не успели до 02.02 погасить весь долг мы заплатим проценты за все по кругу. Нужна вам такая карта? Конечно нет, закрываем.2. Сумма кредитного лимита должна быть равна примерно 1,5 ежемесячных зарплат или полного дохода. Откуда взялась эта цифра? У меня просто - примерно 70% своих расходов я могу производить с кредитки. У вас может быть по другому. Считайте сами. Но, запомните раз и навсегда, имея кредитку вы и только вы отвечаете за ваши траты. Если потратили больше чем сможете погасить - вы начинаете платить банку. Потому - вычисляем ваши ежемесячные траты с кредитки, умножаем на два, звоним в банк (ну или идем) и просим уменьшить кредитный лимит до данной суммы. Ах да, вы спросите почему я говорю 70% а чуть выше 1,5 зарплаты? Так у нас честный грейс и фактически до 25 числа вы должны погасить только прошлую задолженность, а эту до следующего 25 числа. Так что при нормальном использовании карты 100% КЛ у вас на ней никогда не будет, не более 70% хе-хе3. Условия погашения задолженности. Самая противная штука. Тут даже честные банки часто сдают позиции. А все почему? Потому, что с кредиткой можно не только покупать, но и снять наличку, купить в обменнике баксы или какие-нибудь Яндепс.Деньги, купить вексели и так далее. Часто банка рассматривают все это в одной куче, как снятие наличных. И при этом грейс не работает, проценты капают сразу. Более того, вы можете оплатить что-то типа запчастей, а потом уже (привет эксисту) обнаружить, что вы купили не тормозные колодки на свою годовалый мерседес, а вовсе даже пополнили виртуальный кошелек на эту сумму и проценты капают. Бороться с этим невозможно, можно просто узнавать и знать о тех самых "условиях погашения задолженности", а именно - в какой последовательности она гасится. Вполне может оказаться, что сперва вы должны оплатить все покупки а потом уже пойдет снятие наличных. Выясните и имейте в виду, на всякий случай.4. Кассовый разрыв. Тут я подхожу в самой страшной и опасной теме своего повествования. Если вы помните инструкцию, то для полного счастья вам нужно положить те деньги что вы собираетесь потратить на короткий депозит. Но можно сделать страшнее. Предположим вы получаете 50000 в месяц, зарплату вам выдают своевременно. С карты готовы тратить 30000, накоплений у вас нет. Что можно сделать? Да, вы правы, потратить 30000, а потом заплатить их когда получите зарплату. Это и есть кассовый разрыв, вы тратите не то, что у вас есть, а то, что у вас будет. И вы действительно можете это сделать, при одном условии - страшный день уже наступил. Я не знаю, что с вами произошло, упал на вас кирпич, попали вы в аварию или еще что-то. Вы твердо знаете что через месяц вы сможете вернуть деньги оставшись в грейсе. Тогда да, тогда пользуйтесь. Но! Если вас уволили, если вы лишились дохода, если произошло еще что-то, что не даст вам возможности заплатить - забудьте про кредитку. До тех пор пока все не станет хорошо.За сим прощаюсь