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Правильный грейс и с чем его едят.

04.11.2014 20:30 71 9 374 просмотра
Инструкцию написали.

Теперь проясним пару моментов о том, как еще эффективнее использовать кредитную карту.

Все мы помним, что наше использование кредитной карты правильное. Мы не хотим платить банку процентов, но хотим получить проценты от банка и, что немаловажно, еще и плюшки, пусть плюшки будут ресторанные как в инструкции, или любые другие которые выберет пользователь кредитки. Нам важно понять параметры кредитной карты и грейс периода, что бы не взять себе абы какую бяку.

1. Грейс должен быть честным.
2. Сумма кредитного лимита должна быть равна примерно 1,5 ежемесячных зарплат или полного дохода.
3. Вы должны точно знать условия погашения задолженности.
4. Вам надо знать что такое кассовый разрыв.

Рассмотрим как всегда по порядку:

1. Грейс должен быть честным. Ну про честность оно понятно в любом случае, честность мы все любим, но что такое честный грейс? Честным грейсом называют такие условия беспроцентного кредитования, когда совершение покупок в любое число месяца не влияет на грейс. Рассмотрим два примера, расчетный период в них все тот же с 1, по 1 число:

1.1. Мы спокойно совершаем покупки с 1.01 до 1.02. 1.02 формируется счет-выписка полную сумму по которому мы должны погасить до 25.02. При этом покупки совершенные с 1.02 по 1.03 войдут в следующий счет-выписку и никак не повлияют на начисление процентов.
1.2. Мы совершаем покупки с 1.01 до 1.02. 1.02 формируется тот же счет-выписка, но! для работы грейса мы не должны совершать покупок, а должны погасить задолженность полностью и после этого, начнет действовать новый грейс.

В 1.1. грейс что говорится честный. Если мы честно до 25.02 погасим свой долг по выписке никто и никогда нам процентов не начислит. А вот второй пример иезуитский. Это то, что называется кривой грейс. Он может быть и не таким явным, важно что он есть. В этом случае пользоваться картой как кредиткой вообще нельзя. Почему? Да потому, что операции проводятся по карте не в момент совершения, а в момент получения банком файла клиринга. И получается что? мы 30.01 делаем покупку, а проводится она 02.02. В случае с правильным грейсом - плевать, заплатим не скоро, через 53 дня, в случае с кривым грейсом, если мы не успели до 02.02 погасить весь долг мы заплатим проценты за все по кругу. Нужна вам такая карта? Конечно нет, закрываем.

2. Сумма кредитного лимита должна быть равна примерно 1,5 ежемесячных зарплат или полного дохода. Откуда взялась эта цифра? У меня просто - примерно 70% своих расходов я могу производить с кредитки. У вас может быть по другому. Считайте сами. Но, запомните раз и навсегда, имея кредитку вы и только вы отвечаете за ваши траты. Если потратили больше чем сможете погасить - вы начинаете платить банку. Потому - вычисляем ваши ежемесячные траты с кредитки, умножаем на два, звоним в банк (ну или идем) и просим уменьшить кредитный лимит до данной суммы. Ах да, вы спросите почему я говорю 70% а чуть выше 1,5 зарплаты? Так у нас честный грейс и фактически до 25 числа вы должны погасить только прошлую задолженность, а эту до следующего 25 числа. Так что при нормальном использовании карты 100% КЛ у вас на ней никогда не будет, не более 70% хе-хе smile:)

3. Условия погашения задолженности. Самая противная штука. Тут даже честные банки часто сдают позиции. А все почему? Потому, что с кредиткой можно не только покупать, но и снять наличку, купить в обменнике баксы или какие-нибудь Яндепс.Деньги, купить вексели и так далее. Часто банка рассматривают все это в одной куче, как снятие наличных. И при этом грейс не работает, проценты капают сразу. Более того, вы можете оплатить что-то типа запчастей, а потом уже (привет эксисту) обнаружить, что вы купили не тормозные колодки на свою годовалый мерседес, а вовсе даже пополнили виртуальный кошелек на эту сумму и проценты капают. Бороться с этим невозможно, можно просто узнавать и знать о тех самых "условиях погашения задолженности", а именно - в какой последовательности она гасится. Вполне может оказаться, что сперва вы должны оплатить все покупки а потом уже пойдет снятие наличных. Выясните и имейте в виду, на всякий случай.

4. Кассовый разрыв. Тут я подхожу в самой страшной и опасной теме своего повествования. Если вы помните инструкцию, то для полного счастья вам нужно положить те деньги что вы собираетесь потратить на короткий депозит. Но можно сделать страшнее. Предположим вы получаете 50000 в месяц, зарплату вам выдают своевременно. С карты готовы тратить 30000, накоплений у вас нет. Что можно сделать? Да, вы правы, потратить 30000, а потом заплатить их когда получите зарплату. Это и есть кассовый разрыв, вы тратите не то, что у вас есть, а то, что у вас будет. И вы действительно можете это сделать, при одном условии - страшный день уже наступил. Я не знаю, что с вами произошло, упал на вас кирпич, попали вы в аварию или еще что-то. Вы твердо знаете что через месяц вы сможете вернуть деньги оставшись в грейсе. Тогда да, тогда пользуйтесь. Но! Если вас уволили, если вы лишились дохода, если произошло еще что-то, что не даст вам возможности заплатить - забудьте про кредитку. До тех пор пока все не станет хорошо.

За сим прощаюсь smile:)

Комментарии 71

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Все таки не правильно писать РП с 1 по 1 число, правильнее было бы с 1 по 30(31),если в общем
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Технически период с 0 часов 01, до 0 часов 01. Или до 24 часов 30(31,28,29), что равнозначно smile:)
Ольга  (SamSusam)
#
Предлагаю ещё статью написать. В чем отличия авторизации и списания по карте, как это можно использовать в своих целях, о способах и сроках пополнения кредиток, о платных услугах по картам, способах информирования о задолженности, возможностях интернетбанка.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Первую часть написал smile:) Дальше уж слишком много придется лопатить, писать о тех банках где имею счета, так их всего 4. Писать что-то общее... Попробую, но пока не знаю как. Мне бы документацию на систему написать smile:)
Ольга  (SamSusam)
#
Написано ясно и понятно. smile:thumbsup:
На ваш блог уже начала давать ссылки начинающим. smile;)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Можно попробовать, конечно. Но получится либо слишком общее, либо слишком частное. ИБ у всех банков разные, платные услуги зачастую тоже smile:)
яMiledi  (яMiledi)
#
тут нет ответа, что делать, если на СЛОВАХ банк утверждает, что грейс считается по п.1.1, а НА САМОМ деле - все происходит по п.1.2....
А самое затруднительное - это добиться от банка ЧЕТКОГО ОТВЕТА!
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Как это нет ответа? Вот он - "Нужна вам такая карта? Конечно нет, закрываем. " smile:D
яMiledi  (яMiledi)
#
этот ответ - можно сказать, ничтожен, ибо - в другом банке будет та же самая фигня и никто не гарантирует обратного smile:uncap:
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Банков с честным грейсом достаточно. Лично у меня две кредитки, ТКС и Райф, в обоих грейс честный, раньше еще Реник был, там ситуация аналогична, Альфа-банк тоже. Бегло пробежавшись по кредиткам на этом портале можно достаточно обширный список, так что не совсем понимаю какие "другие банки" вы имеете в виду. Я лично знаю только один с кривым грейсом - Связной, но скоро его не будет smile:)
Сергей Сергей1975  (СергейСергей1975)
#
А у Кукурузы - честный грейс или кривой?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
У Кукурузы нет кредиток. Кредитный лимит к ним привязывают либо от ТКС либо от Ренессанс, у обоих банков грейс честный.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Desperado17 как-то список составлял:

…Честный: Ренессанс, Сбербанк, ВТБ, Райффазенбанк, Банк Москвы, Банк24.ру, Меткомбанк, Транскредитбанк, Хоум кредит, Связной Банк (только карты «Visa White Gold Корпоративный» и «Visa Black Platinum Корпоративный»), Уралсиб, ОТП, Тинькофф Кредит Систем, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ФИНАМ.

…Нечестный: Связной Банк, МДМ Банк, Альфа-Банк, Татфондбанк (с сент. 2013), Ситибанк
BL45538  (BL45538)
#
У Ситибанка честный грейс, минум с 2013 г.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Владимир, всё верно. В качестве дополнения: ещё бывают кредитки с грейсом на каждую покупку smile:)
Встречаются нечасто, как и истинные револьверные карты, но у меня в арсенале такая есть. 30 дней на любую операцию.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Можно ссылочку? Что такое бывает я в курсе, но в живую не видел smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Забавно,однако в определении грейс не следует,что 30 дней на каждую покупку
Цитата
3 Льготный период начинается со дня возникновения задолженности (при условии, что до этого момента задолженность равнялась нулю) и продолжается в течение 30 (тридцати) календарных дней.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Если денежные средства, используемые в момент первой операции возвращаются Банку, считается, что задолженность на начало второй операции равна 0. Согласен, что описание корявое, но 8 летний опыт работы с данным ТП подтверждает грейс на каждую операцию в 30 дней smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Простите, я правильно понял, что первая операция означает, что если она не погашена, то на вторую операцию грейса нет?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Да, Владимир. Не успеваешь закрыть первую операцию в грейс, вторая и последующие вылетают автоматически. В качестве бонуса дается лишь истинная револьверность карты: при внесении д/средств на счет сразу же погашаются проценты в полной сумме, остаток - в доступный. Врежиме он-лайн, без всяких "проценты в выписку через месяц".
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Это не карта, а гавно, простите. Грейс на одну операцию хуже чем даже то, что я описал. Вывод - эту карту однозначно закрыть. Это не кредитка, это убожество.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Я так не считаю, и данная карта закрыта не будет однозначно по двум причинам: грейс на все операции, а не только покупки, вторая - револьверность. Уважаю Ваше право пользоваться тем, чем Вы пользуетесь, и, по аналогии, ожидаю Вашего уважения к тем продуктам, которыми пользуюсь я.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Проблема в том, что данной картой можно пользоваться только как Кредитом. То есть - снять деньги, к примеру, заплатив проценты и потом через 30 дней погасить. Мое глубокое убеждение, что карты не предназначены для такого издевательства, а платить банкам проценты я не должен никогда, меня поддерживает в определении. Хотя, ваш выбор я несомненно уважаю, это только ваше решение и несомненно право использовать карту так, как вам хочется и с теми условиями под которыми вы подписались. Тут вопросов нет и быть не может.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Вот как раз получать наличные по карте гораздо проще: сумма в пределах лимита и комиссия в 2,5%. Тридцать дней на возврат итоговой суммы. Без иных процентов. И данная карта вполне себе лежит в арсенале. Говорить Вам, что разные случаи происходят, когда нужны именно наличные здесь и сейчас, думаю не нужно. Хотя в моём случае уже года два как не требуется.
Впрочем, данную карту и обсуждать как бы нет смысла - её давно не выпускают для новых клиентов. Для них всё аналогично другим Банкам: до 55, обслуживание, заградительные комиссии для наличных и всё те же "проценты через месяц в выписку". Истинные "револьверы" (а не то, что подразумевают ПБ ТКС) сейчас очень редко встречаются.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Я еще раз повторюсь - у вас могут быть причины использования именно такой карты. Но я-то тут при чем? Я пишу общее, а не частное. В частном и карты для получения налички в грейс случаются.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Если Вы пишете общее, тогда, наверное, не стоит использовать термины и определения, которыми Вы.. кхм.. так охарактеризовали карту. Тоже повторюсь: 30 дней на каждую операцию. Честный грейс на каждую операцию при выполнении условий.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Неа. В приведенном вами примере грейс даже более кривой чем в приведенном мной. О "честности" речи не идет вообще. Если говорить вашими терминами - у всех карт "грейс честный", надо только соблюдать условия. К примеру - ничего не покупать кроме первой покупки. Я говорю о других случаях и использую принятую в "широких кругах" терминологию. Не более того.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Не надо мне приписывать того, что Вам хотелось бы озвучить.
Изначально Вы вкладываете в понятие "честности" иные составляющие. Насколько они вообще "честные" - вопрос риторический, ответа не требует. Я Вам отметил вообще иной вариант, в котором нет "ОТ 26 до 55 (60) дней", а есть чётко 30 дней на каждую покупку. Хоть каждый день покупайте, но следуйте правилу 30 на возврат.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Смысл честного грейса - возможность постоянно пользоваться картой для совершения покупок, не взирая на существование задолженности. Если факт второй покупки автоматически лишает грейса, это не грейс а издевательство. Даже как вариант кредита наличными на 30 дней за символические 30% годовых это не интересно. Уж простите.

Цитата
Хоть каждый день покупайте, но следуйте правилу 30 на возврат.


Вы сами чуть выше указали, "Не успеваешь закрыть первую операцию в грейс, вторая и последующие вылетают автоматически", возможно я вас просто не понял и покупки все таки можно совершать? Просто каждую операцию надо гасить отдельно через 30 дней? В таком случае - да, грейс конечно кривоват, но пользоваться можно.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Цитата
покупки все таки можно совершать? Просто каждую операцию надо гасить отдельно через 30 дней? В таком случае - да, грейс конечно кривоват, но пользоваться можно.

Именно.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
В таком случае - да, грейс немного странный, несколько кривой, но в целом - вполне себе грейс. Прошу прощения за недопонимание.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Честность с точки зрения обычного пользователя,когда не нужно задумываться о таких важных понятиях как авторизация/списание,первое списание или последующее.
И предпринимать мин.усилий: необходимо и достаточно до даты X гасить отчетную сумму.
Так что тот грейс,который приведен выше это не то,что не честный это просто извращение какое то и не более
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Но и тут соглашусь, использовать "это" я бы не стал. Куда проще 25-30 дней после формирования выписки и не заморачиваться по другим срокам.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Я бы сказал в совокупности т.е. понятие честный грейс включает и мое и ваше дополнение -это как бы следственно-причинная связь.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Данный ТП план в архиве лет 6 как, на самом деле, в то время и особых грейсов Банки не предоставляли.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Если Вы пишете общее, тогда, наверное, не стоит использовать термины и определения, которыми Вы.. кхм.. так охарактеризовали карту. Тоже повторюсь: 30 дней на каждую операцию. Честный грейс на каждую операцию при выполнении условий.

Ну для начала стоило бы проникнуться духом честного грейса,а потом уже объявлять себя атеистом smile:D
По факту вы ничего не знаете (читай не читали соответствующую ветку или читали ч/з строчку) про честный грейс,от сюда и все беды. smile:uncap:
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Ну разумеется, я ничего не читал, но осуждаю smile:) За Ваши фантазии спасибо, поржалЪ.
Беда не в том, что Вы пишете глупости, беда в том, что Вы в них верите.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Это не вера,чтобы в нее верить smile:D
По факту я пользуюсь только КК с честным грейсом,ну это так справочно.
Не хотите не верьте,ваше право,не планирую вас переубеждать в вашем заблуждении smile:uncap:
Цитата
Беда не в том, что Вы пишете глупости,

smile:D smile:notiam: smile:rofl:
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Да у Вас это и не получится на том простом основании, что читать полуграмотный текст собеседника, считающим себя исключительно правым, потому что он так привык, мне особо не интересно, простите smile:uncap: А уж чем он там пользуется - тем паче smile:yep:
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Тут есть одна проблема. Понятие "честный грейс" уже сто раз разжёвано и препарировано. Потому ваш пример нельзя отнести к честным, только к кривым. Извините.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Владимир, я напомню Вам, что изначально Вы рассматривали два типа грейса: честный и нечестный. Я Вам сообщил, что есть и вот такой вариант, верно? Который можно отнести как к честному, так и нечестному. Типы ТП даже сравнивать нет смысла - нынешние ТП не подразумевают под собой револьверный тип, а предполагают выписку через сколько-то там недель.
Мне жаль, что Вы (именно Вы, а не какой-нибудь Вася Булкин) свели разговор на жаргонные фразы о дерьме.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Так вы топик автора внимательно для начала почитайте,а так же коменты автора и тогда поймете о чем речь. Ваш пример КК не относиться ни честному ни к нечестному грейсу.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Для начала перестаньте считать собеседников, которые умеют читать и вчитываться, глупее Вас. И развешивать ярлыки тоже.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Вадим, я ни в коем случае не преследую цель кого-то в чем-то обвинить или отнести какой-то грейс не туда. Но! Понимание "честного грейса" именно в такой формулировке, сейчас, для многих людей именно такое как я его описываю. Есть другие варианты, скажем я знаю карту где грейс действует всегда до 60 дней, не важно наличка там или покупка, при этом нет конских процентов на обналичку карты и что? Это честный грейс, а не "супер-честный". Ваш вариант, в общих условиях - чуток кривоват. Плюс - не используется уже 6 лет. Может быть вспомним еще варианты до 1996? Когда грейса вообще не было?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Почему, Владимир, не используется. Он закрыт для новых клиентов, старые перевыпускают карту. Грейс действительно не слишком удобен, без всяких сомнений. Но существует же smile:) Считайте, что пример в копилку smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
В моем примере, в статье, приведен грейс Связного. Он тоже работает, но простите через ж... Так же и с вашим вариантом. Он есть и честно, в соответствии с тарифным планом - в день формирования задолженности погасите ее полностью и вы в шоколаде. Просто он не такой как должен быть. В идеале:

1. Грейс не зависит от операций оплаты, снятия наличных.
2. Грейс формируется для всех покупок.

Хорошо:

1. Грейс не зависит от операций оплаты.
2. Грейс формируется для всех покупок.

В вашем случае все плохо - грейс идет по первой операции, что хорошо, но технически требует особого внимания на дату погашения, что плохо, потому он хреновый.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Еще одно "но" - операции не попадающие в грейс никогда не должны вызывать прерывание грейс-периода по остальным операциям. Ваш вариант это предусматривает?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
По-моему, мы по кругу пошли: по данному ТП нет операций, которые не попадают под грейс. Любое телодвижение по счёту карты - 30 дней.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
И как я уже говорил выше, повторюсь - можно, но геморойно. Зачем вам проблемы, скажите мне вот как на духу? Вам реально удобно оплачивать задолженность не (до 30)+25 а просто 30?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Мерлин с Вами, Владимир. Карта уже два года пылится в стадии "на всякий случай". Её я рассматриваю исключительно как "срочно наличные здесь и сейчас". Поскольку я переходил с овердрафтной на данную, у меня допник на 1% за снятие наличных, отсутствие иных комиссий за выпуск, обслуживание, ведение и установку лимита.
Это Вам как на духу. Я не использую систему "до 55". Закрытие возникшей в течение расчётного периода задолженности "в ноль" происходит накануне формирования счёта-выписки.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
1% не критично, я просто не понимаю, если у вас есть вариант под 1% снять наличку на 30 дней это совершенно другой разговор и совершенно другая карта, тут разговора о грейсе честном или кривом вообщш нет, зачем вы ее сюда пихаете?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Я ничего не пихаю и не навязываю. Был приведён пример, Вы о нём высказались. Немного в странном для меня ключе, ну и Мерлин с ним. Было познавательно побывать в Вашем новом блоге. За сим спасибо и всего доброго.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Ну тогда - всего хорошего, надеюсь мы вас больше не увидим.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Сейчас одним росчерка пера вы "половину" форумчан понимающих и использующих честный грейс назвали исключительно правыми (читай скрытое форма оскорбление) smile:D
Как говориться я один дартаньян (это вы),а все вокруг люди традиционной ориентации smile:pardon:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Где именно? Я всего лишь уточнил что данный феном честного грейса удачно эксплуатируется и понимается форумчанами, и не я этот термин придумал,но мне он нравиться. Так что не понял суть вашего коммента про бред smile:pardon:
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Скорее, в чём, а не где. В том самом наклеивании ярлыков про исключительно правых Д’Артаньянов, у которого, насколько мне не изменяет память, с СО всё банально до изумления в Европе.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Вообще то смысл фразы про Дартаньяна был в другом smile:shuffle: и заключался в не желании слушать оппонента,сказав только одну фразу в ответ я не знаю,но осуждаю smile:| ну а дальше по на катаной и в том же безапелляционном духе,вот над этим стоит задумать при ответе smile:stop:
Так же обращаю внимание на тот,момент я приводил аргументы,а услышал в ответ троллинг
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Я Вам уже отвечал на это: не следует считать своего собеседника глупее себя, безапелляционно говоря о якобы отсутствии у него знаний по тем или иным вещам, равно как, но не ограничиваясь "рекомендовать ему что-то".
В мамином арсенале есть иная карта: овердрафтная от того же Банка. 0-30 дней - 0% годовых (все телодвижения по карте), 31-61 - 15% годовых, 62-91 - 24% годовых. Срок погашения - до 91 дня с момента возникновения овердрафта. Без минимальных ежемесячных платежей в принципе.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Можно я еще раз повторю? Я рассматриваю конкретные 2 ситуации.... В теории - вы можете найти банк где грейс будет вообще кривой, но выгодный именно для вас в данный момент, общий расклад это не меняет, это всего лишь вариант который вы можете использовать. Ну как вам вообще объяснить, что все джинсы синие, потому некоторые черные?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Да с чего, Владимир, Вы вообще взяли, что жду от кого-то каких-то объяснений? smile:) Вы сейчас СЕРЬЁЗНО думаете, что я не отличаю виды грейсов? smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Вы сейчас СЕРЬЁЗНО думаете, что я не отличаю виды грейсов


Да, думаю. Потому, что вы, что говорится "лезете с вашим рылом в каретный ряд", то есть - пишите о уникальных кривых условиях в теме про правильные условия, пытаясь доказать, что вот это "кривое" правильно и must have.
Сергей  (tomich)
#
У меня была карта бинбанка с периодом в 30 дней, я гасил именно всю сформировавшуюся задолженность на "тридцатый день". Жутко неудобно было, но это была моя первая карта.

И позволю себе усомниться, что по ней льготный период рассчитывался по схеме 30 дней на каждую покупку.
Скорее "погасить всю сформированную задолженность на 30й день после первой покупки после нулевой задолженности".

(все имхо, допускаю что были и другие тарифы )
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Спасибо smile:) Вы как раз подтвердили "кривость" указанного выше грейса smile:)
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Я не знаю, что с вами произошло, упал на вас кирпич, попали вы в аварию или еще что-то.

Если есть собственные накопления, свой 'буфер' – тогда вообще не вижу необходимости пользоваться кредитками. Или данный гайд писался с учётом, что собственные средства лежат на депозите ради %-в, а мы тем временем 'бесплатно' пользуемся деньгами банка?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Или данный гайд писался с учётом, что собственные средства лежат на депозите ради %-в, а мы тем временем 'бесплатно' пользуемся деньгами банка?


Именно, о том в общем-то первая часть.
Marik82  (Marik82)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Desperado17 как-то список составлял:

…Честный: Ренессанс, Сбербанк, ВТБ, Райффазенбанк, Банк Москвы, Банк24.ру, Меткомбанк, Транскредитбанк, Хоум кредит, Связной Банк (только карты «Visa White Gold Корпоративный» и «Visa Black Platinum Корпоративный»), Уралсиб, ОТП, Тинькофф Кредит Систем, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ФИНАМ.




…Нечестный: Связной Банк, МДМ Банк, Альфа-Банк, Татфондбанк (с сент. 2013), Ситибанк


скажите-пожалуйста,у-Совкомбанка-честный-грейс(карта-Бумеранг)?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Marik82 пишет:
скажите-пожалуйста,у-Совкомбанка-честный-грейс(карта-Бумеранг)?


К сожалению, за вменяемое время разобраться не смог. У банка очень запутанный сайт и условия. Попробуйте спросить в профильной ветке банка на форуме.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Владимир Тихонов пишет:
Связной, но скоро его не будет smile:)


Ну, что? Предсказал же smile:)
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"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
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