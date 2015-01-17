Авторизация и списание с карт. Что с этим делать и главное - как это нам поможет.

В предыдущих своих опусах я описывал один из способов правильного использования кредитных карт. В этой статье, я постараюсь разъяснить читателю некоторые особенности проведения операций по картам, как кредитным так и дебетовым. Особо, правда, углубляться я не планирую, но некоторые "особо интересные" вопросы постараюсь разъяснить.Итак. Стандартный алгоритм работы любой карты выглядит так:1. Где-то в магазине или в банкомате, может быть на страничке сайта в интернете или еще каким-то образом вы совершаете операцию. В этот момент происходит то, что с точки зрения МПС называется авторизацией. Фактически операция авторизации это проверка действительности карты, проверка ее владельца, проверка доступности необходимого количества средств на карте и временная блокировка этих средств. Сами деньги еще никуда не уходят. Лежат себе скромненько на банковском счете, хотя, в случае наличия блокировки - указанная сумма может быть заблокирована на балансе карты.Рассмотрим чуть подробнее. Проверка действительности карты и ее владельца осуществляется многими способами, например введением пин-кода при онлайн авторизации, связью с банком и проверкой подписи, звонком в банк, проверкой кода 3DS при операциях в интернет и так далее. Способов много и не все они "онлайн" есть и "оффлайновые", к примеру авторизация по технологии бесконтактных платежей может производится только по данным карты, без связи с банком. В ряде случаев, при небольших суммах авторизация может вообще не производится, терминал фиксирует авторизационную информацию карты и не связываясь с банком дает "добро" на операцию. Это связано еще и с тем, что карты оборудованные чипом и модулем бесконтактных платежей могут содержать в себе как модуль оффлайн проверки PIN, так и хранить на себе сумму доступных средств клиента.Проверка доступности суммы тоже используется далеко не всегда. Некоторые компании могут провести операцию и без проверки. Часто это происходит в ситуациях когда онлайн проверка доступности суммы просто невозможна. Например в самолете или при оплате картой на круизном судне. Еще интереснее вариант когда сумма для снятия заранее неизвестна. Это, к примеру, службы такси или компании предоставляющие в аренду автомобили. В этих случаях авторизация чаще всего проходит на какую-то минимальную сумму, вроде 1 рубля или на заранее оговоренную сумму блокировки, вроде 200 долларов. Но сумма списания по факту может быть совершенно любой.Временная блокировка средств, если они вообще блокировались, стандартна для операций по которым сумма изначально известна. Стандартные операции покупки в магазине или снятия наличных в банкомате, операции перевода. Тут все просто, какая сумма пришла в запросе на авторизацию, такая и блокируется. Но что же дальше?2. Дальше начинается подготовка к проведению транзакции. Банк-эквайер, то есть банк обслуживающий точку продаж или банкомат, или тот самый процессинг на интернет сайте получает документы о проведении операции. Этими документами могут быть как электронные выписки или выгрузки операционной выписки банкомата, так и бумажные документы. Есть и очень экзотические способы, например копии чеков для операций проведенных "голосом", но они чрезвычайно редки. Получив документы банк формирует файлы клиринга. Эти файлы представляют из себя электронную таблицу определенного формата передаваемую МПС посредством онлайн систем и подписанную электронной подписью банка. МПС в свою очередь формирует файлы клиринга для банков-эмитентов, то есть банков выпустивших вашу карту. Далее банк-эмитент, получает свой файл клиринга, часто по несколько раз в день и осуществляет операцию по переводу денежных средств в пользу банка-экваера. В этот момент деньги списываются со счета карты, происходит то, что называется транзакцией. Блокировка средств, если она была, заменяется на реальное списание.Что там происходит дальше нас не сильно интересует, рассматривать отношения "точка продаж - бакн-эквайер" в рамках данной статьи я не хочу.Хочу лишь обратить внимание на некоторые особенности поведения системы "авторизация-транзакция" и показать некоторые интересные моменты:1. Авторизация не равна транзакции. При проведении авторизации деньги никуда не уходят, они остаются в банке. Если указана сумма авторизации то данная сумма уменьшает доступный баланс карты, но не счета. Фактически вы можете иметь дебетовый счет на котором лежит 100000 рублей и карту привязанную в этому счету на которой доступен 1 рубль. Просто у вас есть авторизация на 99999 рублей. При этом в нормальном банке, если на сумму остатка на счете начисляются проценты, то на всю сумму проценты продолжат начисляться, до тех пор пока авторизация не превратится в транзакцию и деньги не будут фактически перечислены.2. Между авторизацией и транзакцией проходит некоторое время. Часто это 2-3-5 дней, но в ряде случаев из-за различных сбоев этот срок может составить и 5-6 месяцев, бывали случаи что транзакция происходила и через год. Что происходит в этом случае и чего следует опасаться? На часть вопросов я отвечу чуть ниже, но в целом вариантов развития событий два - карта все еще существует и в таком случае деньги будут списаны. Карты не существует и в таком случае банк отправит отказ от транзакции. В некоторых случаях при поступлении транзакции позже определенного срока, часто это 1 календарный месяц транзакцию можно оспорить. В этом случае я рекомендую вам 10 раз подумать прежде чем пытаться это сделать. И если вы все таки сделаете подобное опротестование не возмущаться отказу. Дело в том, что банки вынуждены работать в правовом поле не только МПС, но и тех стран на территории которых была проведена операция. А, к примеру, в РФ существует такая уголовная статья как "неосновательное обогащение" и банкам приходится это учитывать.3. Срок действия авторизации у разных банков может составлять разное время. МПС рекомендует ставить время жизни авторизации "до 30 дней". Многие банки ставят 30, но существуют и такие банки, которые ставят срок жизни авторизации в 10 или даже 7 дней. В этом случае, если за 10 или 7 дней банком не было получено соответствующего файла клиринга средства на карте разблокируются и вы снова можете ими пользоваться. Нюанс тут только один, если через неделю файл клиринга будет получен банком, он однозначно его обработает и спишет средства. Что может получится в этом случае? Предположим у вас есть карта и на ней лежит 100000 рублей. Вы делаете операцию на 70000, через неделю банк не получает файл клиринга, средства разблокируются. Вы можете снова сделать операцию на 100000 и вы ее делаете. Еще через 3 дня банк получает оба файла клиринга. Баланс вашего счета -70000 рублей. У вас наказуемый комиссией в 500 рублей технический овердрафт и в соответствии с договором вы должны погасить долг в течении недели. Учитывайте эту особенность.Хочется немного отвлечься на возможную разницу сумм, между авторизацией и транзакцией. Вариантов опять же - море. Ряд организаций способны проводить операции после предварительной авторизации на совершенно другие суммы, нежели блокированные. Как это происходит? В частности такси, авиакомпании, отели, службы аренды автомобилей способны списать с карты сумму не равную сумме авторизации. К примеру - вы садитесь в такси, протягиваете карту как источник платежа сразу а не после поездки. Часть такси сможет это сделать, авторизация пройдет на 1 доллар. Но после поездки счет изменится. И через 3-5 дней с вашей карты будет списано столько, сколько вы реально потратили, скажем долларов 50. Это опять же особенность, ее нужно учитывать и принимать во внимание. Ну а разница между суммой авторизации и суммой транзакции при валютных операциях это вообще всеобщая проблема. Авторизация проходит по курсу на день авторизации. Транзакция пройдет по курсу на день списания. При чем курсы могут быть разные. Первый, к примеру ЦБ РФ, а второй банка. А тут и курс подрос и разница процентов в 5%. Учитывайте и это. Если хотите платить рублевой картой за границей, сразу уточните как именно во вашей карте проходятся операции в других валютах. Не получите кучу проблем в дальнейшем и может быть откроете себе другую картуАвиакомпании вообще творят полный "беспредел". Особенно это относится к покупке авиабилетов у авиакомпаний США. Там авторизация может пройти на одну сумму, к примеру 1000 долларов, а списаний по факту может быть 3, две по 478 долларов и одна на 44. Честное слово! Сам так покупалНо вернемся к тому как нам эту особенность использовать для себя?Предположим у вас есть карта с которой вы можете в расчетном периоде с 10 по 10 каждого месяца бесплатно снять в банкоматах 150 тыщ рублей. И в этом расчетном периоде вы уже сняли 150 тыщ. На улице 8-тое число. Нам нужно еще 100 тысяч. Ждать 10? Можно и не ждать. Если ваш банк оперирует с датами транзакций, а не с датами авторизаций, Можно почти спокойно снять деньги и 8-го. Вероятность того, что в банке они будут списаны не раньше 10-го очень велика. Хотя это риск. Ваш риск, банк может среагировать уж очень быстро, за день. И от бесплатности не останется ничего. Учитывайте этот момент.Еще интереснее если у вас кредитка. Кредитка до 55 дней льготного периода. Хотите 57? Все просто, покупаете 8-го. Операция обрабатывается 11, но выписка-то была сформирована 10 и эта операция в нее не вошла. По факту - войдет в следующую выписку, вот вам и 57 дней льготного периода. Как-то так