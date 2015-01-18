Чарджбек для mmcis, мифы и реальность.

Не сильно хочется писать на эту тему. Но придется. Вопросов слишком много, сами mmcis активно рекомендуют на своей странице в интернете подавать заявления на чарджбек. Пишут, что вам не могут отказать, что обязаны, что банки зажрались, что подавайте в суд. Все не так.
Для начала скажу про сам mmcis, это ничто иное как форекс-пирамида, полный аналог МММ, где никто вам денег не вернет. Никогда и ни за что. Ваши деньги уже в карманах умных людей которые организовали данную аферу, организовали достаточно безграмотно, но вы не увидели этого, и купились на высокие процентные ставки, фактически на халяву. Пытаясь оспорить платеж в МПС вы так же пытаетесь получить халяву. Я вас расстрою, халявы не будет.
Первое - чарджбек осуществляется только при соблюдении четырех условий - 1. Вы оплатили услугу/товар. 2. Услуга не была оказана/товар не получен. 3. Вы провели диспут с продавцом и он вас послал. 4. На счете "продавца" есть деньги. Вроде бы соблюдаются все условия, но нет. При работе с mmcis вы не платили напрямую продавцу. Вы платили через платежный агрегатор. Будь то яндекс.деньги, деньги онлайн, киви или кто там еще был. Как следствие - вы оплатили услугу перевода средств, третьему лицу и услуга была вам оказана. Права на чарджбек вы уже не имеете. Более того, вы платили не последнему оператору, то есть mmcis, а фирме прокладке существующей ровно для того, что бы выполнить ваш перевод и она его выполнила. Уже с этого момента все ваши отношения с МПС, платежными шлюзами и так далее прекратились. У фирмы прокладки есть 100 процентное подтверждение, что она ваши деньги получила и употребила в соответствии с договором.
Но далее:
Второе - услуга не была оказана. Кто из вас платил реально с указанием "платеж на счет трейдера?" Никто! Все платили либо за услуги информационной, юридической, финансовой поддержки, либо вообще налево. Оспорить хотите? Ну попробуйте доказать, что эти услуги вам не были оказаны. Только так вы вернете свои деньги и третье -
чарджбек в принципе возможен только при условии наличия денег на счете продавца услуги. mmcis обнулил свои счета как только с них начали списывать деньги в соответствии с некоторыми процедурами НПЦ. С тех пор вы не получите не копейки. И это при условии, что вы платили бы им, вы им не платили. Вы почему-то платили васе, пете, милл-трейду, и прочим странным конторам. Вы не думали почему? И учтите, все прокладки свои условия выполнили, они ни разу не банкроты и всегда предоставят документы о том, что услуги вам были оказаны. Ферштейн?
Резюмируем - банки обязаны отказывать вам в чарджбеке. Единственное что вы можете сделать - подать в суд, на mmcis, подать заявление в полицию на mmcis. И после этого попробовать пободаться с офшорной компанией, зарегистрированной на Кипре, с основным офисом на Украине. Расскажите потом, что вы там получите. Если конечно рискнете.
И все тот же совет как и всегда - не играйте в МММ.
PS. Ну и последнее, самое забавное. Если как говорит "директор" с конторой все в порядке, то зачем ему требовать чарджбек? Он и сам мог бы отправить вам деньги. Единственное когда он их не может отправить - он их уже украл и у него их просто нет. Нет для вас, любимые вы мои...
PPS. Ну и о Форекс брокерах - https://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60
PPPS. И до кучи, официальный ответ MasterCard на инициацию чарджбека:
« Inconnection with financial problems ran into by a major Russian foreign exchange
player, please find below clarification of MasterCard chargeback rules for
investments provided by the Dispute Resolution Team.
"Whena cardholder uses their MasterCard to buy a good or service, and subsequent to
their purchase the good or service loses value, the issuer may not use
chargebacks in the MasterCard Exception Item System to recover the initial
investment. This applies to all investments where value fluctuates
including but not limited to; investments in brokerage accounts, precious
metals, diamonds, and automobiles.
Chargebacksmay only be applicable on investments where the merchant guaranteed a certain
value or performance to the cardholder. Based on an unfulfilled promise,
the issuer could initiate a chargeback. However, in this scenario,
it will be the issuer’s responsibility to submit supporting documentation that
clearly demonstrates an unambiguous guarantee was made to the cardholder. »
Комментарии 86
Стоп-стоп-стоп. То есть если я, условно, оплачиваю скажем сотовую связь через шлюз Яндекса (Яндекс.Касса, Яндекс Городские платежи), то я уже не имею возможность делать чарджбек? Или что вы тут имели в виду - пополнил счет в ЯДе - перекинул в МММ?
Следует ли делать вывод что факт "услуга не оказана" как причина для чарджбека - вообще профанация? Или как именнос ледует платить продавцу чтобы иметь возможность делать такой чарджбек?
Во вторых, давайте проясним - что есть "напрямую" и что есть "через шлюз"? Вот на пальцах - я иду платить за интернет на сайт провайдера он в процессе платежа кидает меня на платежную страницу ПСКБ или Альфа или еще какого-то банка который делает ему интернет-эквайринг - это "напрямую" или нет?
Делаю заказ в интернет-магазине, ввожу данные карты в форму, жму оплатить деньги списываются. - это напрямую?
Зависит от банка, чаще всего - покупка напрямую, но в ряде случаев - через посредника, этот вопрос вы должны выяснить сами.
Каким же образом происходят успешные чарджбеки при банкротстве авиакомпаний или турфирм? Ведь банкротство означает, что у компании нет средств для возврата денег. А эмитенты явно не из своих средств выплачивают возмещение.
Что касается посредников. Если PayPal - посредник, функция которого - просто перевести деньги продавцу, то каким же образом эмитентам удается стребовать с него возмещение при недоставке товара покупателям продавцами - клиентами PayPal? В сети даже есть "Руководство по Chargeback (спорной транзанции) в Сбербанке" именно в такой ситуации.
Что касается mmcis, где-то в отзывах видел, что эмитенты делали успешные возмещения.
Во-вторых, допустим, фирма расторгла договор с эквайрером, а значит, получила все деньги с этого мифического счета. И что теперь: при ее отказе от обязательств перед клиентами получить обратно свои деньги по чарджбеку они не могут? Очень удобно: собрал денежки с простаков под эгидой МПС ("ну я же веду расчеты через МПС, мне можно доверять"), расторг договор с эквайрером и отдыхай до реализации следующей мошеннической схемы.
Да, делали, и будут делать если это прямой платеж. К сожалению более 90% это не платеж, а перевод через шлюзы. Вот остальные 10% и срабатывают. Там где был прямой эквайринг.
Именно поэтому правила возврата у него очень похожи на правила возврата через мпс, просто претензии рассматривают чуть быстрее.
Тот же янедкс-деньги - экваер, это значит что платёж проводится напрямую, а не через посредника, но, иногда через яд можно провести деньги через посредника, в этом случае в назначении платежка будет указано - перевод средств на счёт такой-то, а не оплата услуг, и код мсс другой будет соответственно.
Важно то что претензии через МПС отваливаются сразу после окончания цепочки Эмитент-МПС-Эквайр, т.к. после эквайра существовала еще и фирма прокладка которая свою функцию защитного буфера выполнила, деньги перевела. Как - другой вопрос. Если выяснить как именно, побороться да деньги можно. Но понятно, что обывателю вкладывающему деньги в пирамиды это не интересно, ему интереснее слушать "директора и ведущего трейдера всея руси" льющего ему в уши спам про "банки виноваты".
@.
клиент с карточкой банка, которой пополняли на сайте интернет магазина - банк эмитент выдавший карточку - банк экваер (робокасса, он же океан банк; рбкмоней и др. платёжные системы которые либо являются банками, либо имеют у них счета и обслуживаются там) - ммсис.
все условия при оплате картой соблюдены.