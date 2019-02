Чарджбек для mmcis, мифы и реальность.

Не сильно хочется писать на эту тему. Но придется. Вопросов слишком много, сами mmcis активно рекомендуют на своей странице в интернете подавать заявления на чарджбек. Пишут, что вам не могут отказать, что обязаны, что банки зажрались, что подавайте в суд. Все не так.Для начала скажу про сам mmcis, это ничто иное как форекс-пирамида, полный аналог МММ, где никто вам денег не вернет. Никогда и ни за что. Ваши деньги уже в карманах умных людей которые организовали данную аферу, организовали достаточно безграмотно, но вы не увидели этого, и купились на высокие процентные ставки, фактически на халяву. Пытаясь оспорить платеж в МПС вы так же пытаетесь получить халяву. Я вас расстрою, халявы не будет.Первое - чарджбек осуществляется только при соблюдении четырех условий - 1. Вы оплатили услугу/товар. 2. Услуга не была оказана/товар не получен. 3. Вы провели диспут с продавцом и он вас послал. 4. На счете "продавца" есть деньги. Вроде бы соблюдаются все условия, но нет. При работе с mmcis вы не платили напрямую продавцу. Вы платили через платежный агрегатор. Будь то яндекс.деньги, деньги онлайн, киви или кто там еще был. Как следствие - вы оплатили услугу перевода средств, третьему лицу и услуга была вам оказана. Права на чарджбек вы уже не имеете. Более того, вы платили не последнему оператору, то есть mmcis, а фирме прокладке существующей ровно для того, что бы выполнить ваш перевод и она его выполнила. Уже с этого момента все ваши отношения с МПС, платежными шлюзами и так далее прекратились. У фирмы прокладки есть 100 процентное подтверждение, что она ваши деньги получила и употребила в соответствии с договором.Но далее:Второе - услуга не была оказана. Кто из вас платил реально с указанием "платеж на счет трейдера?" Никто! Все платили либо за услуги информационной, юридической, финансовой поддержки, либо вообще налево. Оспорить хотите? Ну попробуйте доказать, что эти услуги вам не были оказаны. Только так вы вернете свои деньги и третье -чарджбек в принципе возможен только при условии наличия денег на счете продавца услуги. mmcis обнулил свои счета как только с них начали списывать деньги в соответствии с некоторыми процедурами НПЦ. С тех пор вы не получите не копейки. И это при условии, что вы платили бы им, вы им не платили. Вы почему-то платили васе, пете, милл-трейду, и прочим странным конторам. Вы не думали почему? И учтите, все прокладки свои условия выполнили, они ни разу не банкроты и всегда предоставят документы о том, что услуги вам были оказаны. Ферштейн?Резюмируем - банки обязаны отказывать вам в чарджбеке. Единственное что вы можете сделать - подать в суд, на mmcis, подать заявление в полицию на mmcis. И после этого попробовать пободаться с офшорной компанией, зарегистрированной на Кипре, с основным офисом на Украине. Расскажите потом, что вы там получите. Если конечно рискнете.И все тот же совет как и всегда - не играйте в МММ.PS. Ну и последнее, самое забавное. Если как говорит "директор" с конторой все в порядке, то зачем ему требовать чарджбек? Он и сам мог бы отправить вам деньги. Единственное когда он их не может отправить - он их уже украл и у него их просто нет. Нет для вас, любимые вы мои...PPS. Ну и о Форекс брокерах - https://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60 PPPS. И до кучи, официальный ответ MasterCard на инициацию чарджбека:« Inconnection with financial problems ran into by a major Russian foreign exchangeplayer, please find below clarification of MasterCard chargeback rules forinvestments provided by the Dispute Resolution Team."Whena cardholder uses their MasterCard to buy a good or service, and subsequent totheir purchase the good or service loses value, the issuer may not usechargebacks in the MasterCard Exception Item System to recover the initialinvestment. This applies to all investments where value fluctuatesincluding but not limited to; investments in brokerage accounts, preciousmetals, diamonds, and automobiles.Chargebacksmay only be applicable on investments where the merchant guaranteed a certainvalue or performance to the cardholder. Based on an unfulfilled promise,the issuer could initiate a chargeback. However, in this scenario,it will be the issuer’s responsibility to submit supporting documentation thatclearly demonstrates an unambiguous guarantee was made to the cardholder. »