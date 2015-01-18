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Чарджбек для mmcis, мифы и реальность.

18.01.2015 20:59 86 8 163 просмотра
Не сильно хочется писать на эту тему. Но придется. Вопросов слишком много, сами mmcis активно рекомендуют на своей странице в интернете подавать заявления на чарджбек. Пишут, что вам не могут отказать, что обязаны, что банки зажрались, что подавайте в суд. Все не так.

Для начала скажу про сам mmcis, это ничто иное как форекс-пирамида, полный аналог МММ, где никто вам денег не вернет. Никогда и ни за что. Ваши деньги уже в карманах умных людей которые организовали данную аферу, организовали достаточно безграмотно, но вы не увидели этого, и купились на высокие процентные ставки, фактически на халяву. Пытаясь оспорить платеж в МПС вы так же пытаетесь получить халяву. Я вас расстрою, халявы не будет.

Первое - чарджбек осуществляется только при соблюдении четырех условий - 1. Вы оплатили услугу/товар. 2. Услуга не была оказана/товар не получен. 3. Вы провели диспут с продавцом и он вас послал. 4. На счете "продавца" есть деньги. Вроде бы соблюдаются все условия, но нет. При работе с mmcis вы не платили напрямую продавцу. Вы платили через платежный агрегатор. Будь то яндекс.деньги, деньги онлайн, киви или кто там еще был. Как следствие - вы оплатили услугу перевода средств, третьему лицу и услуга была вам оказана. Права на чарджбек вы уже не имеете. Более того, вы платили не последнему оператору, то есть mmcis, а фирме прокладке существующей ровно для того, что бы выполнить ваш перевод и она его выполнила. Уже с этого момента все ваши отношения с МПС, платежными шлюзами и так далее прекратились. У фирмы прокладки есть 100 процентное подтверждение, что она ваши деньги получила и употребила в соответствии с договором.

Но далее:

Второе - услуга не была оказана. Кто из вас платил реально с указанием "платеж на счет трейдера?" Никто! Все платили либо за услуги информационной, юридической, финансовой поддержки, либо вообще налево. Оспорить хотите? Ну попробуйте доказать, что эти услуги вам не были оказаны. Только так вы вернете свои деньги и третье -

чарджбек в принципе возможен только при условии наличия денег на счете продавца услуги. mmcis обнулил свои счета как только с них начали списывать деньги в соответствии с некоторыми процедурами НПЦ. С тех пор вы не получите не копейки. И это при условии, что вы платили бы им, вы им не платили. Вы почему-то платили васе, пете, милл-трейду, и прочим странным конторам. Вы не думали почему? И учтите, все прокладки свои условия выполнили, они ни разу не банкроты и всегда предоставят документы о том, что услуги вам были оказаны. Ферштейн?

Резюмируем - банки обязаны отказывать вам в чарджбеке. Единственное что вы можете сделать - подать в суд, на mmcis, подать заявление в полицию на mmcis. И после этого попробовать пободаться с офшорной компанией, зарегистрированной на Кипре, с основным офисом на Украине. Расскажите потом, что вы там получите. Если конечно рискнете.

И все тот же совет как и всегда - не играйте в МММ.

PS. Ну и последнее, самое забавное. Если как говорит "директор" с конторой все в порядке, то зачем ему требовать чарджбек? Он и сам мог бы отправить вам деньги. Единственное когда он их не может отправить - он их уже украл и у него их просто нет. Нет для вас, любимые вы мои...

PPS. Ну и о Форекс брокерах - https://www.youtube.com/watch?v=Fpiw9YF5D60

PPPS. И до кучи, официальный ответ MasterCard на инициацию чарджбека:

« Inconnection with financial problems ran into by a major Russian foreign exchange
player, please find below clarification of MasterCard chargeback rules for
investments provided by the Dispute Resolution Team.

"Whena cardholder uses their MasterCard to buy a good or service, and subsequent to
their purchase the good or service loses value, the issuer may not use
chargebacks in the MasterCard Exception Item System to recover the initial
investment. This applies to all investments where value fluctuates
including but not limited to; investments in brokerage accounts, precious
metals, diamonds, and automobiles.

Chargebacksmay only be applicable on investments where the merchant guaranteed a certain
value or performance to the cardholder. Based on an unfulfilled promise,
the issuer could initiate a chargeback. However, in this scenario,
it will be the issuer’s responsibility to submit supporting documentation that
clearly demonstrates an unambiguous guarantee was made to the cardholder. »

Комментарии 86

Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Сам вопрос "где кончается ответственность банка при операции оплаты" решается вполне однозначно, про него я написал чуть выше. Есть еще забавная ситуация по правилам НПЦ в которую пытаются упираться особо упоротые личности. Но там четко сказано "платеж" а не "перевод". smile:)
Ольга  (SamSusam)
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Согласна. Ну тут клинический случай.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
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Цитата
Вы платили через платежный агрегатор. Будь то яндекс.деньги, деньги онлайн, киви или кто там еще был. Как следствие - вы оплатили услугу перевода средств, третьему лицу и услуга была вам оказана. Права на чарджбек вы уже не имеете.

Стоп-стоп-стоп. То есть если я, условно, оплачиваю скажем сотовую связь через шлюз Яндекса (Яндекс.Касса, Яндекс Городские платежи), то я уже не имею возможность делать чарджбек? Или что вы тут имели в виду - пополнил счет в ЯДе - перекинул в МММ?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
В целом - да. Правила МПС работают в рамках "Банк-эквайр - банк-Эмитент", если влатеж прошел, то вы ничего в рамках МПС сделать не можете.
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
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Но в таком случае абсолютно любую операцию можно свести к "перевод средств третьему лицо". Сделал заказ в Ситилинке, оплатил через Яндекс процессинг или ПейПал или Хронопей, а что товар не доставили и существования заказа отрицают - к МПС никаикого отношения не имеет.
Следует ли делать вывод что факт "услуга не оказана" как причина для чарджбека - вообще профанация? Или как именнос ледует платить продавцу чтобы иметь возможность делать такой чарджбек?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Вы путаете операции няпрямую, где действуют правила МПС и платежи через платежные шлюзы. Неужели вы все еще верите, что вас не пытали наколоть изначально?
Рудольф Сикорски  (openid.yandex.ru/phazon)
#
Во первых - я про сабжевый МММ слышал только краем уха smile:D Не ведусь на пирамиды (до сих пор улыбаюсь и ржу от МММ 201Х).
Во вторых, давайте проясним - что есть "напрямую" и что есть "через шлюз"? Вот на пальцах - я иду платить за интернет на сайт провайдера он в процессе платежа кидает меня на платежную страницу ПСКБ или Альфа или еще какого-то банка который делает ему интернет-эквайринг - это "напрямую" или нет?
Делаю заказ в интернет-магазине, ввожу данные карты в форму, жму оплатить деньги списываются. - это напрямую?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Прямая транзакция, это непосредственная оплата получателю средств. Грубо говоря - эмитент заключил договор с банком и МПС, где он что-то там обязуется. В нашем случает ничего подобного нет, клиент заключает договор с платежными шлюзами, у которых свои правил опротестования, вернее - их нет совсем. Так что - по этим правилам и работаем.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Делаю заказ в интернет-магазине, ввожу данные карты в форму, жму оплатить деньги списываются. - это напрямую


Зависит от банка, чаще всего - покупка напрямую, но в ряде случаев - через посредника, этот вопрос вы должны выяснить сами.
Влад П.  (VladTE)
#
Чаще как раз через платежный агрегатор. Например тот же Uniteller.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Значит у вас другие магазины smile:) Я почему-то чаще нарываюсь на банковский эквайринг, а не на платежных агрегаторов.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
В прочем, если платежный агрегатор исполняет роль эквайра то всем пофиг, чарджбек разрешен. Лишь бы не виртуальные деньги, до кучи.
Ибирь  (Ибирь)
#
Цитата
Второе - чарджбек в принципе возможен только при условии наличия денег на счете продавца услуги.

Каким же образом происходят успешные чарджбеки при банкротстве авиакомпаний или турфирм? Ведь банкротство означает, что у компании нет средств для возврата денег. А эмитенты явно не из своих средств выплачивают возмещение.

Что касается посредников. Если PayPal - посредник, функция которого - просто перевести деньги продавцу, то каким же образом эмитентам удается стребовать с него возмещение при недоставке товара покупателям продавцами - клиентами PayPal? В сети даже есть "Руководство по Chargeback (спорной транзанции) в Сбербанке" именно в такой ситуации.

Что касается mmcis, где-то в отзывах видел, что эмитенты делали успешные возмещения.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Вы ошибаетесь. Банкротство не означает, что на счете нет денег. Как раз при банкротстве они есть, или появятся.
Ибирь  (Ибирь)
#
Откуда они появятся-то? Банкротство - это "неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам" в течение определенного времени. Нет денег у фирмы и всё. Или на деньги на данном счете нельзя наложить взыскание?
Во-вторых, допустим, фирма расторгла договор с эквайрером, а значит, получила все деньги с этого мифического счета. И что теперь: при ее отказе от обязательств перед клиентами получить обратно свои деньги по чарджбеку они не могут? Очень удобно: собрал денежки с простаков под эгидой МПС ("ну я же веду расчеты через МПС, мне можно доверять"), расторг договор с эквайрером и отдыхай до реализации следующей мошеннической схемы.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Почитайте на досуге что такое банкротство. Как оно осуществляется. Как возвращаются долги и так далее. Более того, турфирмы упомянутые вами это вообще отдельная тема. По законодательству РФ турфирма должна иметь во первых гарантийный фонд, во вторых страховать ряд рисков. Считайте это аналогом страхования вкладов. Так что чарджбек там чаще всего не применим вообще, т.к. начинают работать другие механизмы, а чарджбек в данном случае не применяется.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
У PayPal правила возврата зачастую более интересные чем у МПС. В частности PP иногда может вернуть деньги там, где другие уже слились нафиг.
Ибирь  (Ибирь)
#
Я как раз читал про случаи, когда PP отказывала в возмещении покупателям, не особо разбираясь в их аргументах и доказательствах. Покупатели инициировали в своих банка чарджбек и получали деньги с PP. А PP - это просто посредник в платежах.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Многое зависит от ситуации. От правил веденния спора между сторонами. Грубо говоря - в банке есть человек который может правильно оспорить в рамках МПС, а сам клиент - идиот. У кого и где больше шансов? Да, клиент подал сперва на PP, а потом в свой банк?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Что касается mmcis, где-то в отзывах видел, что эмитенты делали успешные возмещения.


Да, делали, и будут делать если это прямой платеж. К сожалению более 90% это не платеж, а перевод через шлюзы. Вот остальные 10% и срабатывают. Там где был прямой эквайринг.
Juliet  (Vaialinn)
#
при банкротстве турфирм и авиакомпаний у них всегда есть страховой депозит, из которого и производят выплаты. и страховой депозит лежит совсем не на счету фирмы.
Ибирь  (Ибирь)
#
А с чего вы решили, что это их "страховой депозит", а не собственные средства банка-эквайрера?
Juliet  (Vaialinn)
#
по правилам туроператоров и авиакомпаний.
Алексей  (Axizdkr)
#
PayPal не посредник, а экваер.
Именно поэтому правила возврата у него очень похожи на правила возврата через мпс, просто претензии рассматривают чуть быстрее.
Тот же янедкс-деньги - экваер, это значит что платёж проводится напрямую, а не через посредника, но, иногда через яд можно провести деньги через посредника, в этом случае в назначении платежка будет указано - перевод средств на счёт такой-то, а не оплата услуг, и код мсс другой будет соответственно.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Тут вся сложность в том, что PayPal и Я.Д не являются классическими эквайрами. Более того, не являются банками, так что часть законов на них не распространяется. Ну да не важно.

Важно то что претензии через МПС отваливаются сразу после окончания цепочки Эмитент-МПС-Эквайр, т.к. после эквайра существовала еще и фирма прокладка которая свою функцию защитного буфера выполнила, деньги перевела. Как - другой вопрос. Если выяснить как именно, побороться да деньги можно. Но понятно, что обывателю вкладывающему деньги в пирамиды это не интересно, ему интереснее слушать "директора и ведущего трейдера всея руси" льющего ему в уши спам про "банки виноваты".
@mike  (@mike)
#
Здесь важен какой момент. При пополнении счета осуществлялась именно операция пополнения. Она совершена, деньги оказались у MMCIS'а (иначе б им не было смысла эту аферу затевать smile:) ). Контора не может (не желает, не имеет возможности) вернуть деньги. Но это уже другая, отдельная операция. И нет никаких оснований опротестовывать пополнение (которое успешно прошло и было отражено на балансе) лишь на основании того, что контора отказывает в возврате. Вот если б они сообщили, что провели операцию зачисления на карту обратно (с результатом "инвестиций" разумеется) именно технологиями Visa/MasterCard, да еще при этом предоставили бы копию чека и сообщили код авторизации кредитовой операции - а она почему-то не зачислилась - вот тогда да, именно по этой операции можно (и нужно) подавать заявление о спорной транзакции.

@.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Майк, почитайте остальное, что именно пополнял "клиент" и как именно. А потом перечитайте свое сообщение.Вы пытаетесь слишком технолизировать, этого не надо. И так всем у кого есть мозг и кто хоть немного попытался понять как это работало - все понятно.
юрий силин  (urafrend)
#
все кто подавал заявления на чарджбек, на ммсис, в свои банки-эмитенты, писали в заявлении о том что - оплата произведена, а услуга/товар не оказаны - что соответствует действительности и правилам МПС для оформления чарджбека. а выплаты действительно пошли - пока от сбербанка и росбанка.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Там есть одна сложность, была это оплата с использованием реквизитов карт или отплата с использованием реквизита счета? Если операция совершалась где-нибудь на Деньги.Онлайн с вводом реквизитов карты, то можно еще спорить с МПС, если через ИБ с использованием только механизмов банка и платежного шлюза, без ввода реквизитов карт МПС тут не при чем.
Denis Denis  (denden_denden)
#
Все успешные chbk по ситуации с MMCIS и тд., прошли не по причине, что сервис не был оказан, а по различного рода нарушениям эквайера правил обработки транзакций и ведения диспутов.
юрий силин  (urafrend)
#
у нас всё было с вводом реквизитов карт - как обычно номер, срок годности, 3 цифры с обратной стороны, фамилия, имя, смс подтверждения с переходом на страницу "код секьюрити" или как то так. И небыло ни где что мы пополняем торговый счёт в ммсис. ни его цифр не упоминаний.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
В таком случае правила МПС работают. Если платеж не будет признан МПС переводом.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Я еще раз повторюсь, если это перевод для третьих лиц, как в ряде случаев использовалось - пополнить кошелек васи пупкина, то отозвать их по правилам МПС нельзя.
юрий силин  (urafrend)
#
для идеального чарджбека нужны следующие условия:
клиент с карточкой банка, которой пополняли на сайте интернет магазина - банк эмитент выдавший карточку - банк экваер (робокасса, он же океан банк; рбкмоней и др. платёжные системы которые либо являются банками, либо имеют у них счета и обслуживаются там) - ммсис.
все условия при оплате картой соблюдены.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Не соблюдены. Если есть платежный шлюз - то есть тот же рбкмоней, то вам нужно для чистого ЧБ доказать, что рбкмоней не перевел деньги, а он - перевел. Услуга оказана, все, ничего не можете требовать. Иначе - читайте правила РБК.
юрий силин  (urafrend)
#
жалоба на чарджбек подаётся не на рбкмоней, а на ммсис. ммсис не оказал услуг. к ммсису такое же отношение как и к любому другому интернет магазину - продающему товары и оказывающему услуги. по правилам мпс - в случаях когда интернет магазин банкротится, убегает или обманывает - деньги возвращает банк экваер. переводит их банку эмитенту, а тот их уже клиенту на карту. технология чарджа ясна и понятна.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Вы не понимаете одной простой вещи. Жалобу на ЧБ вы можете подать только на первое предприятие, в вашем случае на тот же рбк или кто там был. Все что дальше, это уже уголовка, гражданка, но никак не ЧБ.
Denis Denis  (denden_denden)
#
Проблема в том, что компания MMCIS не является сертифицированным МПС мерчантом. Такой компании нет и никогда не было у какого-либо банка оказывающего услуги эквайринга. По крайней мере в Visa. Этому просто поверьте smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Ну там схема была даже не только с переводом средств через платежные шлюзы/виртуальные валюты. А еще и с кучей посредников. В прочем тут это уже обсуждалось smile:)
юрий силин  (urafrend)
#
более того. если у банка экваера будет много чарджбеков, то мпс может наложить штраф за них. штраф за то что банк экваер - не следит за своими клиентами - фирмами и интернет магазинами с которыми у них договор об обслуживании и переводе денег этим фирмам. банк экваер несёт ответственность перед мпс за плохие интернет магазины.
юрий силин  (urafrend)
#
кто вам это сказал что только на первое предприятиие? откуда вы это вообще взяли? вы читали понятие чарджбека? кто его участники? вроде я сейчас оченгь подробно рассписал участников в ситуации с ммсис.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Перечитайте если несложно правила ЧБ что визы, что МК. Может быть дойдет.
юрий силин  (urafrend)
#
Чего их читать. Самый простой и распространённый пример чарджбека - клиент платит турфирме со своей карты за путёвку билеты. Рейс отменяется и клиент ни куда не летит. Просит турфирму вернуть деньги за не оказаную услугу, та не отдаёт. Клиент идёт в свой банк эмитент выдавший карту и пишет заявление на турфирму о возврате денег. Банк эмитент смотрит проводку и связывается с магазином, если магазин тупит и не отдаёт то банк эмитент связывается с банком экваером обслуживающий турфирму. После чего банк экваер взыскивает с турфирмы с их счетов. Если турфирма обанкротилась и т.д. то банк эмитент отсылает запрос в банк экваер и экваер отдаёт банку эмитенту, а тот уже клиенту. Правила довольно просты. И приняты почти по всему миру. Всеми кто выдаёт и принимает к оплате карты МПС. Так уже многие годы. Почему вы тут сказки рассказываете людям, которые не в теме - не понятно. Даже на этом сайте ресурсе есть люди которые уже получили первые выплаты по ммсис через чарджбек, а что касается чарджбеков от турфирм так их успешных полно на этом сайте, чтобы в этом убедиться надо зайти в раздел отзывы каждого банка и прочитать об успешном возврате, а не вводить людей в заблуждение..
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Вы простите, но комментировать это я не буду. Если у вас нет желания разобраться "как это работало" то можете хоть про Спортлото написать. Мол - заслал деньги, услуги не получил, где мой чарджбек?
М Поттер  (m.potter)
#
А зачем приводить в пример турфирмы или авиакомпании если это не тот случай? Турфирма или авиакомпания предоставляет конкретные услуги по туризму. При оплате этого "ммм" есть уведомления о сути оплаты? По аналогии с электронными билетами, инвойсами, резервейшенами и т.п. Если есть, то можно оспаривать. Вероятно нет, потому что все (мне известные оспаривания) осуществлены из за того, что эквайер не предоставил вовремя доказательства, т.е. по чисто техническим причинам.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Людям хочется верить, что все их косяки, типа МММ, валютной ипотеки и прочих хитрых способов заработать/сэкономить это не косяк а прозрение. А в случае проблем - виноваты не они, так что деньги вернут.
юрий силин  (urafrend)
#
приходили отчёты на почту об оплате с указаными суммами оплаты. отчёты приходили как от робокассы так и ммсис, что является доказательством оплаты и их афилировваности.
Denis Denis  (denden_denden)
#
Так мерчантом то в данном случае является робокасса, рбкмани и тд, и переводы именно на эти платежные аграгаторы регламентируются правилами МПС. Перевод денег от агрегаторов к фирмам MMCIS прошли через другие платежные системы и другими способами, к которым банк-эмитент отношения уже не имеет.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Что, простите? Вы хотите сказать, что если я сейчас зафигачу себе яндекс.кошелек, сделаю себе сайт "магазина" и настрою автоматическое уведомление клиента то я автоматом стану владельцем Я.Д? Ну хорошо, совладельцем. Или они станут моим совладельцем?
юрий силин  (urafrend)
#
Народ - чё вы ерунду несёте. ММСИС и клиент заключили договор в котором говорится, что ММСИС оказывает "такие то услуги" - какие, ммссисочные все знают и банки теперь тоже. В заявлениях на чарджбек они описаны и договора банкам предоставлены. Услуги ммсисом не были предоставлены. Точно так же как и в моём примере с турфирмой и билетом.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Еще раз, для особо одаренных - чарджбек будет только в том случае если вы платили mmcis. Вы ему не платили. Вы платили Васе, Пете, сторонним сервисам за перевод в пользу mmcis. Вася, Петя и сторонний сервис выполнили перевод. Все! Если дальше у вас мысль не распространяется это не проблемы банка а только ваши.
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