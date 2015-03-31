Кредиты? Да это для богатых!

Не так давно мне удалось поучаствовать в одной дискуссии на тему кредитования. Основной постулат моих оппонентов в течение всего разговора можно свести к одной простой и незамысловатой фразе – «Кредит – это услуга, представляемая банками для бедных слоев населения, с целью дать им пожить хорошо». «Но недолго», хочется добавить мне и вот почему…
Давайте начнем с самого понятия кредита. Не будем вспоминать многочисленную рекламу и мнения «онолитегов», не будем читать рекламные брошюрки различных МФО, не будем даже думать о том, что кредит – это способ, вот сейчас, поехать в отпуск на Гавайи с новым ойфоном в заднем кармане модных джинс.
Рассмотрим кредит только с двух позиций, понятных как я надеюсь любому человеку:
1. Любое лицо в этом мире для удовлетворения своих потребностей нуждается в деньгах.
2. Каждая вещь имеет свою цену и платить за нее больше чем она стоит – плохо.
Можно добавить еще десяток позиций аналогичных предыдущим. Что-нибудь про экономику и тому подобное. Но, я бы даже эти две позиции упростил до одной – хочется иметь все и заплатить за это минимум. С этой точки зрения и рассмотрим.
Итак, что такое кредит? Вот с точки зрения вышеупомянутых пунктов? Кредит – это ничто иное как покупка денег в рассрочку за цену выше чем изначально стоят эти деньги. Как так? Да все просто, любой кредит, если его препарировать через указанные пункты выглядит так:
- Вы покупаете 100 000 рублей за 120 000 рублей с обязательством постепенно вернуть их в течение 18 месяцев.
Скажете не так? Но посчитав и подумав (включать думалку при работе с деньгами вообще полезно) вы неожиданно для себя выясните, что все именно так. Второе – кредит, позволяет купить вещь, указанную в пункте 2, сейчас.
Вроде все хорошо? Или уже не очень?
И опять же – но. Стоит ли вещь, которую вы приобретаете тех денег? Готовы ли вы заплатить не 100 000, а 120 000 и именно сейчас? Нет? Но почему? Ведь подписывая кредитный договор вы делаете именно это?
Так, для чего же? Для чего нужны кредиты, расскажите вы мне? Не знаете? Поясню. Кредиты нужны для одной простой вещи – заработать денег. Не верите, вот вам пример:
Василий в 2012 году купил квартиру в строящемся доме, на период строительства он снял другую квартиру, за которую платит 35 000 в месяц. В январе 2015 квартиру сдали. Что имеет Василий? Бетонную коробку, в которой нельзя жить и которую нужно ремонтировать, 50 000 накоплений, съемную квартиру и жуткое желание жить «у себя дома». Варианта два:
1. Взять кредит на 500 000, нанять бригаду и сделать ремонт.
2. Не брать кредит, работать, жить в съемной квартире, экономить и пытаться сделать ремонт самому.
Посчитаем.
1. Берется кредит из расчета 500 000 на два года, ежемесячный платеж 25 000, срок ремонта – 2 месяца.
2. Кредита нет, но в течение 2 лет Василий ежемесячно тратит 10 000 на ремонт, каждый божий день ездит на новую квартиру где и пытается что-то там починить.
Затраты:
1. 600 000 за два года, плюс 70 000 за первые два месяца которые Василий проживает на съемной квартире.
2. 840 000 за два года на съемную квартиру, 240 000 на ремонт за те же два года, плюс – проезд и измотанные нервы.
Что выгодней? Да, выгодней кредит. Что мы сделали? Мы посчитали наши расходы и нашли что будет дешевле. А дешевле в нашем случае будут именно кредитные деньги. А вы, случайно, не заметили как Василий, втихушку заработал 410 тысяч?
Но, во избежание эйфории, посчитаем второй вариант:
Инесса хочет себе телефон. В ее глазах нет ничего лучше телефона ойфон 8с. Стоит эта поделка сумрачного заграничного гения 60 000 рублей.
1. Инесса платит 60 000 рублей и покупает себе телефон ойфон 8с.
2. Инесса берет кредит на 60 000 рублей на два года и покупает себе телефон ойфон 8с.
3. Инесса копит по 5 000 в месяц в течение года.
Результат:
1. У Инессы обожаемый ей телефон за 60 000 рублей.
2. У Инессы обожаемый ей телефон за 70 000 рублей.
3. У Инессы еще более обожаемый ей ойфон 9с за 57 000 рублей и на 3 000 она умудрилась нажраться в баре так, что отметила и телефон и знакомство с новым молодым человеком.
Тут уже решать вам, как правильно поступить. Мне кажется – я мысль донес. Но, опять же, вы не заметили как на ни самой дорогой покупке Инесса пыталась потерять 13 тыщ?
Но вернемся к нашим баранам. Итак, мы поняли, как посчитать стоимость кредита не только с точки зрения «взял 100, вернул 120», но и с точки реальной стоимости конкретного дела под которое мы берем кредит.
Что нам это дает? А дает это нам возможность оценить каждый наш кредит и выяснить для себя стоит его брать или нет?
Основными критериями получения кредита должна стать его окупаемость. То есть случай Василия из первой части статьи однозначно попадает под определение «выгодный кредит» и его однозначно нужно брать. Случай Инессы – наоборот, невыгоден и брать кредит в такой ситуации я бы не посоветовал. Однако ситуации с недостатком средств и необходимостью приобретения или оплаты чего-то прямо сейчас далеко не всегда столь однозначны.
Понятно, что приобретение, к примеру, бытовой техники и электроники можно разделить на две условные категории – остро необходимое либо экономящее средства и менее необходимое, чаще всего приобретаемое для развлечения. В первую категорию попадут разного рода холодильники, чайники, стиральные машины и тому подобные вещи, во вторую телевизоры, игровые приставки, аудиоаппаратура. Каждый будущий заемщик вполне способен сесть успокоится, подумать и решить является ли данное приобретение необходимым. Позволит оно ему что-то сэкономить, заработать или избавит его от каких-то серьезных неудобств или это всего лишь блажь и попытка купить что-нибудь развлекательное, статусное или откровенно излишнее.
Но есть и неоднозначные покупки. К примеру, приобретение автомобиля, как посчитать в деньгах удобство или возможность добраться до дачи? Не получается? А на самом деле можно. Вам потребуется арендовать автомобиль на несколько дней. За время аренды сам надо будет понять насколько более удобным стало ваше перемещение в пространстве и оценить стоимость эксплуатации, с первую очередь затраты на бензин. Потом вы садитесь и внимательнейшим образом записываете ваши расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля вместе с его стоимостью за весь тот период, что вы планируете его эксплуатировать. А после того как у вас получилась цифра в 2 (условно) миллиона на 4 года, за минусом 700 тысяч, что вы получите продав свой автомобиль через эти самые 4 года сядьте и посчитайте сколько вы потратите за те же 4 года на проезд в метро/автобусе с периодическим заказом такси. Если цифра разницы у вас в теории уже есть, а все остальное это тот самый кредит, который вы собираетесь взять и главное – отдать с достаточной легкостью, то кредит для вас, скорее всего, будет выгоден.
И вот таким или похожим способом можно рассчитать выгодность практически любого кредита. Я сознательно в рамках данной статьи не буду рассказывать про кредиты на ведение бизнеса. Иначе мне придется углубляться в дебри анализов риска и окупаемости, а это уже совершенно другая история. Но общую мысль о кредитах я надеюсь я уже донес и мне остается только сделать вывод, а он простой – кредиты они для богатых. При чем, если вы на сегодняшний день богатым еще не стали, то при грамотном подходе к кредитованию вы можете существенно улучшить собственную жизнь, как в плане бытовых или иных удобств, так и в плане достатка (история Василия, ага). А вот если вы хотите непременно стать бедным, то вам нужно идти по пути Инессы, брать кредиты на все подряд не считаясь с их стоимостью, особенно органично брать кредиты на отпуск или на вещи без которых вы точно можете обойтись (игровая приставка и кольцо с бриллиантами вам в помощь). И мне остается только надеяться, что поняв как рассчитать выгодность кредита вы примените это на практике.
Комментарии 24
Спасибо,Владимир.Для меня это было полезно.Я поступила как "лох",также как Инесса,к тому же 2 раза: один-когда
купила в кредит ноутбук (очень хотелось,а мозгов не хватило),кредит 10 мес. плачу по 1600 руб, и мне ноутбук по
сниженной цене с 11,990 руб до 10,490 руб обошелся в 11,660 руб (кредит 53%), так еще он не работает,замучилась
с ремонтами,а назад не берут,говорят "ремонтопригодный". Другой раз взяла (правда,небольшие деньги,но для меня значимые,так как я пенсионерка и инвалид) и переложила 11000 руб из банка СМП под 9% в альфабанк под 12%.Но
в банке почему-то неправильно оформили документы (мне не шли %),о чем я узнала случайно через 3 месяца, и мне сказали по телефону их центра,что мне вернут %. Альфабанк переоформил мне вклад,но уже в это время на меньший %,и я со всеми их делами (картой и платежом за СМС) только потеряла. Забрала от них вклад,но уже не 11000 руб,а 10900 р.,а % мне так и не заплатили.
Я их переложила опять в СМПБАНК,но уже под 12%. Я не знала,что тоже самое можно было сделать в этом же банке. Вот что такое финансовая безграмотность. В СССР мы вообще об этом не имели понятия,но нам и не нужно было.
Так что,пожалуйста,делитесь с нами Вашим знаниями. И еще такой вопрос,если можете,ответьте. Я (по интернету) сильно пострадала по наивности и привычке с прошлых времен доверять людям, потеряла все заработанные за всю жизнь деньги и теперь на старости лет осталась без копейки(это у меня случился такой "бизнес").
Теперь я опять получаю письмо,правда,теперь в спаме:"Я Марк и моя жена Синди Хилл Миссури выиграл Джекпот мы решили пожертвовать сумму в размере 900 000 USD к вам.Свяжитесь с нами для более подробной информации.
Заполнить следующие.1.Наименование.2.Страны.3.Секс заметьте,что вы должны связаться с моей частной электронной почты для разбирательства. Гудлак ,Миссис Синди Хилл". Это дословно. Другие письма про наследство.Пожалуйста, объясните мне, что это за письма мне приходят? Спасибо.
Если кратко, то когда мошенники убеждаются в том, что вы идете на контакт и попались на удочку, с вас для начала требуют пару сотен долларов на оформление счета через который будут проводить ваш выигрыш, а потом еще пару тысяч что бы оформить платеж или выплатить налоги или еще что.
Бесплатный сыр, как известно в мышеловке. А уж дарить сумму почти равную миллиону долларов человеку который ничего вам не сделал, таких сумасшедших не бывает.
Я такие письма, кстати, тоже получаю. Если бы все это было правдой я бы уже получил таким образом миллионов 20-30 за последние 10 лет.
Поэтому Айфон в кредит - это выгодно! Если вы конечно ходите по модным клубам и знакомитесь с богатыми ребятами на дорогих тачках.
Для бедных кредит - это более короткая дорога к американской мечте! А то, что звездой становиться только одна из тысячи, а оставшимся 999 придется за этот кредит платить вместе с процентами и жить дальше без ауди и богатого Джо! Ну что ж!
Риск дело благородное! Кто не рискует, то не пьет шампанское!
Другое дело конечно еврейские мальчики, которые покупают себе по пать-шесть квартир в москве, рискуют и открывают разные бизнесы в кредит! Ведь тоже понятно, что далеко не все из них станут богатым Джо, если папа денег в наследство не оставил!
Mikhail Kuznetcov
Простите, но это уже кредит на ведение бизнеса. В вашем примере Инесса, вернее отдельные части ее тела, являются реализуемым имуществом презентуемым в том числе с помощью нового ойфона и джинсов. Как я уже говорил, бизнес-кредиты я в статье не рассматриваю.
Я не говорю про телефон, но например новое авто в ноябре 2014 взять в кредит мне кажется было бы выгоднее чем без кредита сейчас.
А еще такой момент - сейчас можно сделать вклад под 16% годовых (или пополнить вклад открытый под 20%), а льготные автокредиты дают под меньше 15%. Если денег хватает купить авто без кредита, то не выгоднее ли взять кредит и положить деньги на депозит?
Через часик посчитаю мат. ожидание от вашей схемы, ну и посмотрим.
Суммарная прибыль, при стабильности экономики всего 37900 за весь период.
Немного поясню. Конечная сумма депозита 2 044 074 рублей, конечная сумма выплат за автомобиль 1 719 987 рублей + 286 166 потерь не полученной прибыли из-за ежемесячных выплат в 80 000.
В принципе то на то и получается, особого профита не будет.
Теперь смотрим, что будет если мы купим машину за свои, а кредит перевернем как пополняемый вклад на тот же срок под 17% годовых и будем фигачить туда ежемесячно суммы из колонки выплаты по кредиту, выход со вклада 1 743 787 по окончании.
Сравниваем. В обоих случаях у нас есть машина. Но в первом случае с кредитом и депозитом у нас на руках 2 044 074 рубля, а во втором, только с депозитом 1 743 787. В вашем случае - кредит выгодней.
А может так? У Инессы просто безумно обожаемый (потому что последний в её жизни) телефон за 150000 потому что пока она копила деньги нац валюта обвалилась в 2.5 раза )))
Кризисы разного рода я не рассматриваю, потому как кредиты в кризис это еще веселей.
ZDik
Простите, но у меня аренда квартиры это как раз пример.
Что выгоднее купить что-то за 60К сейчас или купить его за 65К в рассрочку на 12 месяцев?
Напоминаю, согласно информации от ЦБ РФ рубли уже который месяц стоят 11% в год
Другое дело, что техника штука такая, особенно телефон. Он может потеряться через месяц или сломаться через год и один месяц, когда гарантия истечет.
А так вообще мысль и вообще идея блога правильна и понятна.
Кстати, сам недавно был "Василием", 2 недели назад въехал в квартиру с помощью кредита у зарплатного банка (тоже вам + за сохранение зарплатной карты, о чем вы писали в теме Блэка).
Владимир, увидел ссылку на тему в ветке Блэка, в общем я не согласен с фразами вроде "купила ойфон за 70 тысяч".
Что выгоднее купить что-то за 60К сейчас или купить его за 65К в рассрочку на 12 месяцев?
Напоминаю, согласно информации от ЦБ РФ рубли уже который месяц стоят 11% в год
Другое дело, что техника штука такая, особенно телефон. Он может потеряться через месяц или сломаться через год и один месяц, когда гарантия истечет.
А так вообще мысль и вообще идея блога правильна и понятна.
Кстати, сам недавно был "Василием", 2 недели назад въехал в квартиру с помощью кредита у зарплатного банка (тоже вам + за сохранение зарплатной карты, о чем вы писали в теме Блэка).
Хех... вы правы и.... не правы. Я говорю не столько о том, что кредиты могут быть полезны. Я говорю о том, что перед взятием кредита его нужно считать. Если 60 сейчас и 65 в рассрочку соотносимы - второе будет выгодней. Я не говорю, что кредиты вредны всегда, но я так же не говорю, что они всегда полезны. Кредит на пузырь водки, возьми сегодня 1000, завтра верни 2000 - не выгоден по определению, все остальное надо считать. В общем - учитесь математике, рано или поздно вы сможете понять что выгодно, что нет.
Не понял, в чем я не прав?)
Ох, как я пропустил
Не правы вы в одном, вы приравняли "рассрочку" на телефон и упомянутый мной "кредит". Дело в том, что рассрочка как таковая на телефоны работает крайне редко и крайне хреново, в остальных случаях вам предлагают "стандартный кредит на телефоны" под 40% годовых + страховка. Вы говорите о изначально выгодной ситуации "если я могу купить телефон в рассрочку 0/0/10 я его однозначно по ней возьму", я говорю о заведомо проигрышном кредите. Ну а по поводу рассрочки - почитайте у меня в блоге чуть дальше. Там как раз появилось про покупку ойфона в кредит.