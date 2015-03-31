Кредиты? Да это для богатых!

Не так давно мне удалось поучаствовать в одной дискуссии на тему кредитования. Основной постулат моих оппонентов в течение всего разговора можно свести к одной простой и незамысловатой фразе – «Кредит – это услуга, представляемая банками для бедных слоев населения, с целью дать им пожить хорошо». «Но недолго», хочется добавить мне и вот почему…



Давайте начнем с самого понятия кредита. Не будем вспоминать многочисленную рекламу и мнения «онолитегов», не будем читать рекламные брошюрки различных МФО, не будем даже думать о том, что кредит – это способ, вот сейчас, поехать в отпуск на Гавайи с новым ойфоном в заднем кармане модных джинс.



Рассмотрим кредит только с двух позиций, понятных как я надеюсь любому человеку:



1. Любое лицо в этом мире для удовлетворения своих потребностей нуждается в деньгах.

2. Каждая вещь имеет свою цену и платить за нее больше чем она стоит – плохо.



Можно добавить еще десяток позиций аналогичных предыдущим. Что-нибудь про экономику и тому подобное. Но, я бы даже эти две позиции упростил до одной – хочется иметь все и заплатить за это минимум. С этой точки зрения и рассмотрим.



Итак, что такое кредит? Вот с точки зрения вышеупомянутых пунктов? Кредит – это ничто иное как покупка денег в рассрочку за цену выше чем изначально стоят эти деньги. Как так? Да все просто, любой кредит, если его препарировать через указанные пункты выглядит так:



- Вы покупаете 100 000 рублей за 120 000 рублей с обязательством постепенно вернуть их в течение 18 месяцев.

Скажете не так? Но посчитав и подумав (включать думалку при работе с деньгами вообще полезно) вы неожиданно для себя выясните, что все именно так. Второе – кредит, позволяет купить вещь, указанную в пункте 2, сейчас.

Вроде все хорошо? Или уже не очень?



И опять же – но. Стоит ли вещь, которую вы приобретаете тех денег? Готовы ли вы заплатить не 100 000, а 120 000 и именно сейчас? Нет? Но почему? Ведь подписывая кредитный договор вы делаете именно это?



Так, для чего же? Для чего нужны кредиты, расскажите вы мне? Не знаете? Поясню. Кредиты нужны для одной простой вещи – заработать денег. Не верите, вот вам пример:



Василий в 2012 году купил квартиру в строящемся доме, на период строительства он снял другую квартиру, за которую платит 35 000 в месяц. В январе 2015 квартиру сдали. Что имеет Василий? Бетонную коробку, в которой нельзя жить и которую нужно ремонтировать, 50 000 накоплений, съемную квартиру и жуткое желание жить «у себя дома». Варианта два:



1. Взять кредит на 500 000, нанять бригаду и сделать ремонт.

2. Не брать кредит, работать, жить в съемной квартире, экономить и пытаться сделать ремонт самому.



Посчитаем.



1. Берется кредит из расчета 500 000 на два года, ежемесячный платеж 25 000, срок ремонта – 2 месяца.

2. Кредита нет, но в течение 2 лет Василий ежемесячно тратит 10 000 на ремонт, каждый божий день ездит на новую квартиру где и пытается что-то там починить.



Затраты:



1. 600 000 за два года, плюс 70 000 за первые два месяца которые Василий проживает на съемной квартире.

2. 840 000 за два года на съемную квартиру, 240 000 на ремонт за те же два года, плюс – проезд и измотанные нервы.



Что выгодней? Да, выгодней кредит. Что мы сделали? Мы посчитали наши расходы и нашли что будет дешевле. А дешевле в нашем случае будут именно кредитные деньги. А вы, случайно, не заметили как Василий, втихушку заработал 410 тысяч?



Но, во избежание эйфории, посчитаем второй вариант:



Инесса хочет себе телефон. В ее глазах нет ничего лучше телефона ойфон 8с. Стоит эта поделка сумрачного заграничного гения 60 000 рублей.



1. Инесса платит 60 000 рублей и покупает себе телефон ойфон 8с.

2. Инесса берет кредит на 60 000 рублей на два года и покупает себе телефон ойфон 8с.

3. Инесса копит по 5 000 в месяц в течение года.



Результат:



1. У Инессы обожаемый ей телефон за 60 000 рублей.

2. У Инессы обожаемый ей телефон за 70 000 рублей.

3. У Инессы еще более обожаемый ей ойфон 9с за 57 000 рублей и на 3 000 она умудрилась нажраться в баре так, что отметила и телефон и знакомство с новым молодым человеком.



Тут уже решать вам, как правильно поступить. Мне кажется – я мысль донес. Но, опять же, вы не заметили как на ни самой дорогой покупке Инесса пыталась потерять 13 тыщ?



Но вернемся к нашим баранам. Итак, мы поняли, как посчитать стоимость кредита не только с точки зрения «взял 100, вернул 120», но и с точки реальной стоимости конкретного дела под которое мы берем кредит.



Что нам это дает? А дает это нам возможность оценить каждый наш кредит и выяснить для себя стоит его брать или нет?

Основными критериями получения кредита должна стать его окупаемость. То есть случай Василия из первой части статьи однозначно попадает под определение «выгодный кредит» и его однозначно нужно брать. Случай Инессы – наоборот, невыгоден и брать кредит в такой ситуации я бы не посоветовал. Однако ситуации с недостатком средств и необходимостью приобретения или оплаты чего-то прямо сейчас далеко не всегда столь однозначны.



Понятно, что приобретение, к примеру, бытовой техники и электроники можно разделить на две условные категории – остро необходимое либо экономящее средства и менее необходимое, чаще всего приобретаемое для развлечения. В первую категорию попадут разного рода холодильники, чайники, стиральные машины и тому подобные вещи, во вторую телевизоры, игровые приставки, аудиоаппаратура. Каждый будущий заемщик вполне способен сесть успокоится, подумать и решить является ли данное приобретение необходимым. Позволит оно ему что-то сэкономить, заработать или избавит его от каких-то серьезных неудобств или это всего лишь блажь и попытка купить что-нибудь развлекательное, статусное или откровенно излишнее.



Но есть и неоднозначные покупки. К примеру, приобретение автомобиля, как посчитать в деньгах удобство или возможность добраться до дачи? Не получается? А на самом деле можно. Вам потребуется арендовать автомобиль на несколько дней. За время аренды сам надо будет понять насколько более удобным стало ваше перемещение в пространстве и оценить стоимость эксплуатации, с первую очередь затраты на бензин. Потом вы садитесь и внимательнейшим образом записываете ваши расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля вместе с его стоимостью за весь тот период, что вы планируете его эксплуатировать. А после того как у вас получилась цифра в 2 (условно) миллиона на 4 года, за минусом 700 тысяч, что вы получите продав свой автомобиль через эти самые 4 года сядьте и посчитайте сколько вы потратите за те же 4 года на проезд в метро/автобусе с периодическим заказом такси. Если цифра разницы у вас в теории уже есть, а все остальное это тот самый кредит, который вы собираетесь взять и главное – отдать с достаточной легкостью, то кредит для вас, скорее всего, будет выгоден.



И вот таким или похожим способом можно рассчитать выгодность практически любого кредита. Я сознательно в рамках данной статьи не буду рассказывать про кредиты на ведение бизнеса. Иначе мне придется углубляться в дебри анализов риска и окупаемости, а это уже совершенно другая история. Но общую мысль о кредитах я надеюсь я уже донес и мне остается только сделать вывод, а он простой – кредиты они для богатых. При чем, если вы на сегодняшний день богатым еще не стали, то при грамотном подходе к кредитованию вы можете существенно улучшить собственную жизнь, как в плане бытовых или иных удобств, так и в плане достатка (история Василия, ага). А вот если вы хотите непременно стать бедным, то вам нужно идти по пути Инессы, брать кредиты на все подряд не считаясь с их стоимостью, особенно органично брать кредиты на отпуск или на вещи без которых вы точно можете обойтись (игровая приставка и кольцо с бриллиантами вам в помощь). И мне остается только надеяться, что поняв как рассчитать выгодность кредита вы примените это на практике.