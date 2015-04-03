«Если ты такой умный, то чего еще не богатый?» Или – «Если ты такой дурак, то почему у тебя все еще есть деньги?»

Буквально вот, только что, мне в очередной раз сказали, что «обеспеченные люди не имеют ни времени, ни желания изучать банковские продукты, им надо положить деньги и не заморачиваться». ЩИТО?



Любой банковский договор, любой банковский тариф, в любом банке, всегда имеет какие-то особенности. Да, есть простые тарифы – положи 100500 миллионов, не получишь ничерта. Но, согласитесь, такие тарифы не интересны никому. Хочется процентов, прибыли, либо, на худший случай, хранить свои деньги так, что бы проценты отбивали инфляцию. И вот, мы уже ищем банк с повышенной процентной ставкой, при чем нам хочется, что бы он был надежным и даже в этом случае не хочется тащить туда деньги больше размера АСВ. СТОП! Мы уже задумались? Не надо этого делать. Вот, товарищ уже сообщил нам, что обеспеченные люди не заморачиваются, ни над условиями, ни над чем-то еще. У них уже есть деньги, думать им не надо. Так?



Нет, не так. Хорошо, что я не считаю себя обеспеченным человеком, хотя денег вроде хватает. Но я лично знаком с людьми которых лично я считаю обеспеченными. Это такие люди которые могут выгрести за день миллионов 20 (на строительство дополнительной мансарды), пусть рублей, из своей фирмы не низвергая ее в ад. Они кажутся мне «обеспеченными». Не Билли Гейтс, но все же… И вот, что интересно, все эти люди как-то очень осторожно относятся к договорам. То есть – имеют дурацкую привычку, читать договора, вникать в договора, если что-то непонятно поручать «своим» юристам разобрать непонятное, возможно изменить договор. Почему? Вот ведь вопрос…



Попробую пояснить своими словами. Те же люди, неоднократно, утверждали следующее – «Мы будем платить тебе больше чем в среднем по рынку, потому что мы знаем – ты сделаешь то, что нам надо, как нам надо, надежно, обязательно, с гарантией». И те же люди почему-то продолжали – «А те, кто обещает и не делает, или пытаются запутать и соврать нам не интересны, по факту ты переплатишь и нифига не получишь». Ой. Да, в некоторых случаях у нас не было письменного договора, но я всегда старался донести до человека что и за какие деньги я делаю, что и на каких условиях человек получает. По факту это тоже договор. И почему-то эти люди вот теми самыми условиями интересовались очень подробно. Как, зачем, почему? Как я вообще могу поверить после этого, что они не будут читать договор с банком? Нет, не могу, простите.



Но далее. Банковские договора, особенно многостраничные документы формата «Общие условия комплексного банковского обслуживания» штука чаще всего необсуждаемая. Т.к. данный договор является общим для всех клиентов банка, публичной офертой и односторонне изменяемым договором до кучи. Что с этим делать? Да что хотите, то и делайте, убедить банк заключить частный договор вы все равно не сможете, у вас же нет 100 миллионов долларов? Но, есть одна уловка – договор не может ущемлять ваши права и нарушать или противоречить законам РФ. Потому его всегда можно оспорить, в суде, ага. В прочем я отвлекся, я не про это…



Итак, наш любимый «обеспеченный» человек. Не читающий договоров и тарифов. Давайте на секунду представим, что такой существует? Ох, сколько бы я дал, что бы с ним познакомится. Готов отдать все наличные и безналичные накопления. Главное, что бы – с гарантией. И этот человек тут же получит от меня договор… я готов туда вписать что угодно, хоть унитазы ему менять, главное – там будет небольшой пункт, каждое следующее обращение ко мне будет ему стоить ровно в 2 раза больше чем предыдущее. И платить не надо сразу. И уж будьте уверены, я заставлю его обратиться ко мне раз двадцать. Пусть потом всю жизнь работает на меня, я стану богаче Билла Гейтса! Кстати, вы все еще не читаете тарифы и договора? Напишите мне!