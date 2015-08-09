Вход
Профиль Блог Лента Активность

Свадьба, кредит и...

09.08.2015 15:23 9 4 312 просмотров
Последние пару дней все эти ваши интернеты буквально захлебываются от обсуждения одной из тем на портале Woman.ru, тема достаточно забавная, звучит она так - "Подаренная сумма даже не перекрыла взятый на свадьбу кредит. Я в шоке и недоумении", некто Оля жалуется на то, что гости приглашенные на свадьбу подарили денег меньше чем составил взятый на организацию этой свадьбы кредит.



Можно конечно порассуждать на тему "какие люди меркантильные", или на тему "свадьба в кредит - бред", или даже на тему "кругом одни идиоты". Но я обычно в своем блоге говорю либо о кредитах, либо о кредитных картах. Как всем этим богатством пользоваться так, что бы оказаться в прибыли. И вот с точки зрения прибыли попытка Оли заработать денег на свадьбе весьма неплоха. Одна проблема - Оля не смогла грамотно оценить сумму затрат и сопоставить ее с ожидаемой суммой подарков, а сделала она это по одной простой причине - переоценив ожидаемую сумму поступлений.

Ну и как вывод - если вы берете кредит под ту или иную бизнес-задачу - грамотно оценивайте возможную прибыль, дабы не остаться как Оля на бобах.

Комментарии 9

Екатерина И.  (iem_spb)
#
smile:D Шикарная тема) Что можно сказать - действительно ужасно составленный бизнес-план под такого рода задачу) Кастинг гостей хотя бы нужно было организовать smile:D
Ольга  (SamSusam)
#
Вот будет "смешно" если разведутся до того, как расплатятся с банком.
Тут останется в пролете тот, на кого кредит оформлен, без жены\мужа и с приличным долгом непонятно за что. Кредит придется кому то одному погашать, это ведь добрачные обязательства.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Ольга пишет:.


Вы не поняли одну простую вещь. Предположим кредит в 1 лям, но(!) сбор денег со свадьбы более 2 лямов. При этом не важен процент, важна прибыль... smile:)
Ольга  (SamSusam)
#
Я поняла вашу мысль. Вообще можно поставить это дело на поток, хотя бы раз в год свадьбу играть. smile:D
Просто я прокомментировала конкретный случай, а не бизнес проект "Свадьба".
Юлия Д-кая  (Инсайт)
#
Ладно свадьба. Я вам расскажу более прозаичный пример: у меня и у моей подруги сыновья подростки 11-12 лет и похожие жизненные условия, то есть нет мужей. И дни рождения у мальчиков рядом 31 июля и 2 августа. И как то одновременно встал вопрос, что мальчики хотят играть и для этого нужна мощная машина на icore5 минимум и с продвинутой видеокартой. Я пошла и взяла потреб в Русском стандарте под 50% годовых и купила игровой моноблок MSI за 65 тыс руб с первым взносом 30%, половину взятого кредита загасила, не прошло и месяца+ДР чада в развлекательном парке+покормить мам приглашенных детей в кафе+чаепитие дома..в общем, затянула поясок и стала экономить на себе даже на колготках (благо лето и отсутствие строго дресс кода спасает)
Подруга сделала хитрее: она объявила, что ДР сына она празднует на даче, спальных мест на мам там не хватит, поэтому на своем авто она берет только моего сына, без меня и внимание: все подарки надобно дарить деньгами, т.к. они собирают на компьютер Я восхитилась такой предприимчивости и положила тыщу в конверт, а ведь были еще и другие гости, на которых нашлись спальные места и родственники...В общем подруга купила комп сыну за 50 тыс и себе комп для подработки дома за 35 тыс без всякого коедита. Эх, я так не умею )
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Юлия Д-кая пишет:
Ладно свадьба. Я вам расскажу более прозаичный пример


Он не прозаичный. С точки зрения "бизнес-идеи", а именно - высокодоходного кредита, это правильное решение. Не хочу говорить про моральную сторону данного действа, тут каждый пусть решает за себя, но как метод расчета выгодности кредита - показательное выступление.
Александр  (AlexandrNic)
#
Когда-то, когда мне надоело чесать репу, сколько денег положить в конвертик, чтобы и жаба не задушила и жлобом не прослыть, собрал всех своих друзей и сделал заявление: на мои ДР, Свадьбы и прочие мероприятия, все приходят без подарков, НО - я тоже подарков больше не дарю. Сначала, естественно, все недоумевахуся зело, но когда первая реакция прошла, опыт быстро переняли и теперь общаемся с друзьями не заморачиваясь финансовыми расчетами.
денис соколов  (openid.mail.ru/mail/sokolovdenis)
#
Я если можно,выскажу свою точку зрения.Брать кредит на свадьбу,когда у самих нет на нее денег,наверное где-то глупо.Я понимаю,свадьба,это тот день,о котором многие мечтают всю жизнь,и хочется,чтоб все было на высоте.Но,ведь можно сделать свадьбу более экономной,и не влезать в долги.Если же героиня надеялась рассчитаться с кредитом с помощью денег заработанных на свадьбе(подаренных гостями),то должна была понимать изначально,что не каждый человек "положит в конверт" ту сумму,которую вы хотите.Или же заранее обговаривайте(как бы не меркантильно и жестоко это не звучало)с приглашенными,что к примеру с суммой меньше в 5 тысяч на свадьбу не приходите.На крайний случай,сядьте дома,возьмите листок бумаги и постарайтесь вспомнить всех друзей и знакомых,и знакомых знакомых,кто "при деньгах",и кто сможет положить в конверт заветную сумму.Кстати,эта история похожа на ситуацию моей родственницы дальней.Она решила сыну сыграть свадьбу,взяла кредит,и так же думала,что деньгами со свадьбы рассчитается.Она все верно рассчитала,но в день свадьбы,произошел ряд не очень приятных моментов,связанных с организацией свадьбы(музыканты больше запросили,с оператором также вышло),что перекрыть кредит деньгами со свадьбы не удалось.Это так,к слову.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения