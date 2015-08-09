Свадьба, кредит и...

Последние пару дней все эти ваши интернеты буквально захлебываются от обсуждения одной из тем на портале Woman.ru, тема достаточно забавная, звучит она так - "Подаренная сумма даже не перекрыла взятый на свадьбу кредит. Я в шоке и недоумении", некто Оля жалуется на то, что гости приглашенные на свадьбу подарили денег меньше чем составил взятый на организацию этой свадьбы кредит.
Можно конечно порассуждать на тему "какие люди меркантильные", или на тему "свадьба в кредит - бред", или даже на тему "кругом одни идиоты". Но я обычно в своем блоге говорю либо о кредитах, либо о кредитных картах. Как всем этим богатством пользоваться так, что бы оказаться в прибыли. И вот с точки зрения прибыли попытка Оли заработать денег на свадьбе весьма неплоха. Одна проблема - Оля не смогла грамотно оценить сумму затрат и сопоставить ее с ожидаемой суммой подарков, а сделала она это по одной простой причине - переоценив ожидаемую сумму поступлений.
Ну и как вывод - если вы берете кредит под ту или иную бизнес-задачу - грамотно оценивайте возможную прибыль, дабы не остаться как Оля на бобах.
Комментарии 9
Тут останется в пролете тот, на кого кредит оформлен, без жены\мужа и с приличным долгом непонятно за что. Кредит придется кому то одному погашать, это ведь добрачные обязательства.
Вы не поняли одну простую вещь. Предположим кредит в 1 лям, но(!) сбор денег со свадьбы более 2 лямов. При этом не важен процент, важна прибыль...
Просто я прокомментировала конкретный случай, а не бизнес проект "Свадьба".
Подруга сделала хитрее: она объявила, что ДР сына она празднует на даче, спальных мест на мам там не хватит, поэтому на своем авто она берет только моего сына, без меня и внимание: все подарки надобно дарить деньгами, т.к. они собирают на компьютер Я восхитилась такой предприимчивости и положила тыщу в конверт, а ведь были еще и другие гости, на которых нашлись спальные места и родственники...В общем подруга купила комп сыну за 50 тыс и себе комп для подработки дома за 35 тыс без всякого коедита. Эх, я так не умею )
Ладно свадьба. Я вам расскажу более прозаичный пример
Он не прозаичный. С точки зрения "бизнес-идеи", а именно - высокодоходного кредита, это правильное решение. Не хочу говорить про моральную сторону данного действа, тут каждый пусть решает за себя, но как метод расчета выгодности кредита - показательное выступление.