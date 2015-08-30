Словарик. М - Маринка :)

Сегодня меня спросили, а почему "Маринка"?Пришлось пояснятьДа так, что - пишем в словарик. Маринка - девушка работающая в банке, реже в другой сфере обслуживания, ответственная за работу с клиентом и при этом не умеющая ничерта, это от слова ничего. Изначально мем родил Леонад Каганов, так оно и повелось.Итак, кратко, Маринка:Это невозможно объяснить, но это так. Человек, который год за годом пять дней в неделю, а может и все шесть, приходит в офис за свое рабочее место, чтобы делать одни и те же действия, ни ... в этом не понимает!Как правило, в банках работниц целая стайка. Но реально принимает клиентов только какая-нибудь одна маринка. Остальные ходят, носят бумажки или просто сидят и тупят в экран, отвечая длиннющей очереди «я занята, пройдите в соседнее окно»Любой вопрос ставит маринку в тупик.В общем - Маринка это паразит от обслуживания, везде хоть где. Про банковских Маринок написал господин Каганов, если вы не чураетесь мата, можете ознакомиться с его статьей.Удачи и как можно меньше Маринок на пути.