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Банкротство физических лиц. Панацея для неплательщика №2.

30.09.2015 18:11 9 8 453 просмотра
Ура! Завтра, 1 октября 2015 года вступает в силу Закон о Банкротстве Физических лиц! Именно с этого числа разнообразные кредитоманы нахватавшие кредитов по самые гланды и не имеющие желания и возможности их отдать смогут наконец-то объявить себя банкротом!

Счастье, счастье привалило толпе неплательщиков и должников. Вот уже завтра они сбросят с шеи ярмо повешенное им банками и станут чистенькими! Ну, или во всяком случае примерно такое мнение у многих сложилось. Так ли это? А давайте посмотрим?

Так, в соответствии с законом банкротом может быть признано физическое лицо имеющее общую долговую задолженность более 500 000 рублей и не исполняющее обязанности по возврату/обслуживанию кредитов/долга более 3-х месяцев. Тут все просто, предположим кредитов у нас на миллион, забиваем на возврат на три месяца и все, мы готовый претендент на банкротство. Можно даже самому подать в суд. Но дальше…

Радостно прибегаем в суд, пишем заявление и нам остается собрать небольшой пакет документов. Во-первых – полный список кредитных обязательств, суммы кредитов и непогашенного остатка, список кредиторов, даты получения кредитов и последних выплат по ним. Далее – состав имущества, состав семьи, суммы доходов всех членов семьи, информация о всех крупных сделках за последние три(!) года, так-то покупка недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, информация о имуществе… Ой вей! Ах, да. Еще внести депозит на сумму 10 000 рублей, из этой суммы будет оплачена работа временного финансового управляющего.

Ну предположим. Собрали, написали, заплатили, отнесли. Что дальше?

С момента принятия заявления началась процедура банкротства и реструктуризации. С этого момента останавливается начисление процентов и пени, фиксируются суммы долга. Вводится мораторий на любые взыскания, срок исполнения обязательств по всем кредитным договорам, в том числе ипотечным устанавливается на дату принятия заявления, то есть – наступает вот уже сейчас.
Информация о том, что у вас наступило банкротство публикуется в государственном реестре. Вот тута - http://bankrot.fedresurs.ru/ и становится доступно совершенно всем. Вам назначается тот самый финансовый управляющий. И вот тут феерия!

Начинается реструктуризация. Финансовый управляющий в первую очередь делает две вещи, рассылает вашим кредиторам уведомления о начале процедуры вашего банкротства, а потом начинает анализировать ваши доходы и расходы. Разрабатывается план реструктуризации, график в рамках которого будет выплачиваться задолженность. Этот план потом пойдет в суд, где будет предоставлен на одобрение кредиторам и утвержден. Если его утвердят, то сам ваш работодатель будет оплачивать ваши кредиты, по графику. Вы сами, по графику. Кто-то там еще вроде вашей жены, по графику. Но у вас вроде как нет нормальных доходов, раз вы не можете возвращать кредиты? Да и кредиторы что-то не сильно радуются. И вот тут наступает то самое, без всякой реструктуризации – банкротство.

Выглядит это так – с момента объявления должника банкротом должник теряет право на совершение сделок, теряет право на выезд за пределы страны. Замораживаются все банковские счета, до момента завершения процедуры проводить какие-либо операции по ним может только финансовый управляющий. Начинается процесс оценки и реализации имущества. Да, не все имущество можно продать. Нельзя лишить единственного жилья, не продается одежда, продукты питания, предметы обычного домашнего обихода. Вот машину, телевизор, игровую приставку и смартфон продать можно. А также все, что найдут до кучи, драгоценности, предметы искусства, что там у вас еще? Но предположим продали. Потом долги начнут возвращать. В первую очередь – 2% от стоимости имущества уйдет управляющему, потом алименты, ущерб, квартплату, уже после этого кредиты и далее – остальные долги.
Все. Деньги кончились. И да, не важно, что их не хватило. Теперь вы официальный банкрот и никому не должны.

Правда, есть еще одно «но». Если при процедуре банкротства всплывет что-нибудь вроде уклонения от уплаты налогов, злостного невозврата кредитов (более года?), мошенничество при получении кредита, в том числе – предоставление заведомо ложной информации о доходах, если будут вскрыты попытки сокрытия имущества, к примеру резкое дарение телевизоров и стиральных машин родителям и так далее и так далее – банкротство будет признано преднамеренным. И тут вы останетесь должником. Это уже после того как все, что найдут продали. Здорово правда?

Но если вы, все-таки прошли процедуру до конца и ничего такого не всплыло, то радуйтесь. Вас объявляют банкротом. Теперь вы никому не должны, да. Можно идти и снова брать кредит. Правда вы обязаны предупредить кредитора о том, что до этого вы были объявлены банкротом. В течении следующий 5-ти лет. И еще, в течении следующих 5-ти лет нельзя повторить процедуру, только через 5 лет и 1 день. Но это не страшно! Удачи!

PS. Ах да, об ипотеке! Ипотечное жилье конечно не принадлежит банку выдавшему вам кредит. Оно всего лишь у него в залоге. Потому все намного смешнее. Факт залога означает, что вы на момент приобретения этого имущества или на момент оформления залога осознавали, что это имущество вам не принадлежит. Так что - его можно реализовать. Да, через суд. Ну и что? Банк так или иначе получит свои деньги, а вы, максимум - получите разницу в сумме реализации и остатка долга. В прочем эти деньги вы не увидите, они пойдут на погашение других долгов.

Комментарии 9

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Оптимистично так smile:D
Денис  (WiseDragon)
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здорово, и вправду)
pravdoljub  (pravdoljub)
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Цитата
Правда, есть еще одно «но». Если при процедуре банкротства всплывет что-нибудь вроде уклонения от уплаты налогов, злостного невозврата кредитов (более года?), мошенничество при получении кредита, в том числе – предоставление заведомо ложной информации о доходах, если будут вскрыты попытки сокрытия имущества, к примеру резкое дарение телевизоров и стиральных машин родителям и так далее и так далее – банкротство будет признано преднамеренным. И тут вы останетесь должником. Это уже после того как все, что найдут продали. Здорово правда?

Из Закона: "Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если гражданин действовал незаконно, в том числе злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности"
Осталось сам факт невыплаты долга более 3-х месяцев при сумме более 500 000 руб. подвести под злостное уклонение и все без исключения банкроты по этому закону останутся должны.
Вычитал такое мнение:
"Выиграют от этого Закона, конечно, банки. Все дело в том, что после процедуры банкротства будут списываться только те долги, которые не связаны с неправомерными действиями. Это приведет к тому, что при банкротстве гражданин будет лишаться практически всего, а долги списываться не будут. Доказать неправомерность действий гражданина, который взял в долг и не отдал, не кажется сложным." М.Ю. Василега, арбитражный управляющий, член НП "МСО ПАУ"
Alex4Rentier  (Alex4Rentier)
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Банкротство не должно быть панацеей и должно иметь последствия.
На мой взгляд это слишком мягко: 5 лет предупреждать Банк о состоявшемся банкротстве, там как минимум за не предупреждение нужна статья о мошенничестве (иначе он скажет: ой, забыл упомянуть) и лет 10 запрета на получение ответственных должностей, запрет на выезд из страны.

ИМХО.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Во первых - сама процедура банкротства может длиться 3 года, во вторых в течении этих 3 лет и еще 5 лет после лицо не может занимать руководящие должности. Запрет на выезд из страны только на период банкротства.
s'shadow  (sniper_shadow)
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"Снимаете у банка (формально по договору до момента погашения), так и снимайте дальше. Второе - банк получает ваше жилье в обмен на ваш кредит, но тут тонкость, банк вернет то, что вы выплатили в рамках кредита, вам, все, кроме процентов. "

купля-продажа недвижимости регистрируется в юстиции на должника, т. ч. недвижимость - в собственности, а не аренда!
недвижимость реализуется на торгах, должника выселяют - по закону об ипотеке и решении суда.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
sniper_shadow пишет:
купля-продажа недвижимости регистрируется в юстиции на должника, т. ч. недвижимость - в собственности, а не аренда!
недвижимость реализуется на торгах, должника выселяют - по закону об ипотеке и решении суда.


Если быть точным, там обременение в виде залога и реализация по решению суда. Надо будет как-нибудь переписать. Но все что-то лень.
Михаил Семин  (openid.mail.ru/mail/SeminMihail)
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Насчет 500 тысяч при банкротстве физических лиц, господин автор внимательно надо изучать законы а только после этого говорить, а не вводить людей в заблуждение по незнанию Российского законодательства. Вот как законом так и документально подтвержденный материал о сумме задолженности для инициализации процедуры банкротства http://rbvcb.ru/zakon-o-bankrotstve-fizicheskih-litc-vagnye-momenty/
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