Как не взять лишний кредит, если кредит решили взять.

Немного о кредитах. Ранее я уже писал - как правильно посчитать кредит, что бы он был выгоден. Сейчас хочу затронуть другую тему.

Не так давно, буквально пару дней назад, один из моих сотрудников поведал мне историю о том как он пытался посчитать кредит на машину. Онлайн калькулятор на сайте банка выдал ему 36 000 рублей ежемесячного платежа. Консультант на телефоне при все той же входящей информации обрадовал платежом в 46 000. Откуда взялись 10 000? При кредите на 3 года это 360 000 рублей дополнительной переплаты!



На самом деле все просто. Банк «так посчитал», а что же он так посчитал? Все просто – страховку. Да, да, страхование автомобиля и жизни заемщика на весь срок выплаты кредита. Вроде бы где-то даже полезная опция, но вот вопрос – как считать. Давайте возьмем страховку автомобиля стоимостью 1 300 000 рублей и жизни заемщика в ту же сумму, первая страховка обойдется в 15% от стоимости в год, вторая в 5% общая сумма страховой премии за обе страховки составляет 260 000 рублей в год. Но тут есть один нюанс. Банк автоматически пытается вынудить вас взять это дело в кредит. При чем все 3 года сразу, то есть 780 000 рублей страховой премии сразу. Зачем так делать? Ну дык, все просто, ваши 780 000 кредита это лишние 10 000 для банка в месяц. Меж тем существуют страховые компании готовые дать вам эту страховку в рассрочку с ежемесячными равными платежами, главное - что бы на дату оплаты следующий месяц уже был оплачен. И никаких процентов и никаких 360 000 переплаты за кредит.



В общем – разобрались. Так что – внимательно считайте что вам там продают. И выясняйте дополнительные условия сразу. Лучше вместе с «партнерами», в данном случае со страховой.