А что просрочка? Фигня!

Совсем маленькая заметка, буквально в два слова.
Ответ службы безопасности одной из Екатеринбургских фирм на запрос отдела кадров, проверка претендентов на должность секретаря ресепшиониста:
1 - Ок
2- Ок
3 - Ок
4 - Просрочка кредита, 15 месяцев
5 - Ок
Секретаря. Той девочки которая будет сидеть на входе в небольшой офис, за большим полукруглым столом, отвечать на телефонные звонки, принимать корреспонденцию, встречать посетителей. Ничего в общем особого, но четвертую почему-то точно не возьмут. А оно вам надо?
Комментарии 2
Обалдеть!
Это сообщение мне показали с неделю назад в скайпе. Просто разговаривал со знакомой, она HR, поделилась. Обоснование отказа они конечно придумают, если кто спросит, а для своих - "Кредиты она не отдает, наберет долгов в офисе и свалит, где ее искать?". И что интересно, я задумался. В нашей фирме работала одна девочка, что забавно - тоже секретарем. Уволили ее через 2 месяца после приема, то есть даже не прошла испытательный, но из интересного - долгов набрать по офису успела.