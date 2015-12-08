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А что просрочка? Фигня!

08.12.2015 15:36 2 1 301 просмотр
Совсем маленькая заметка, буквально в два слова.

Ответ службы безопасности одной из Екатеринбургских фирм на запрос отдела кадров, проверка претендентов на должность секретаря ресепшиониста:

1 - Ок
2- Ок
3 - Ок
4 - Просрочка кредита, 15 месяцев
5 - Ок

Секретаря. Той девочки которая будет сидеть на входе в небольшой офис, за большим полукруглым столом, отвечать на телефонные звонки, принимать корреспонденцию, встречать посетителей. Ничего в общем особого, но четвертую почему-то точно не возьмут. А оно вам надо?

Комментарии 2

Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Дмитрий Бобровский пишет:
Обалдеть! smile:o


Это сообщение мне показали с неделю назад в скайпе. Просто разговаривал со знакомой, она HR, поделилась. Обоснование отказа они конечно придумают, если кто спросит, а для своих - "Кредиты она не отдает, наберет долгов в офисе и свалит, где ее искать?". И что интересно, я задумался. В нашей фирме работала одна девочка, что забавно - тоже секретарем. Уволили ее через 2 месяца после приема, то есть даже не прошла испытательный, но из интересного - долгов набрать по офису успела.
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