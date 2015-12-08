А что просрочка? Фигня!

Совсем маленькая заметка, буквально в два слова.



Ответ службы безопасности одной из Екатеринбургских фирм на запрос отдела кадров, проверка претендентов на должность секретаря ресепшиониста:



1 - Ок

2- Ок

3 - Ок

4 - Просрочка кредита, 15 месяцев

5 - Ок



Секретаря. Той девочки которая будет сидеть на входе в небольшой офис, за большим полукруглым столом, отвечать на телефонные звонки, принимать корреспонденцию, встречать посетителей. Ничего в общем особого, но четвертую почему-то точно не возьмут. А оно вам надо?